A menos que su curva de rendimiento experimente un cambio radical en las próximas tres o cuatro carreras, algo poco realista si tenemos en cuenta que ha protagonizado el peor arranque de curso de su vida, Il Dottore no tendrá fácil justificar una renovación que le llevaría a correr en 2022, ya con 43 años.

Desde que se anunció su llegada a la escudería patrocinada por Petronas con vistas a este 2021, Rossi ha insistido en que solo se plantearía prolongar el acuerdo si los resultados lo validaban, algo que por el momento no se ha dado en absoluto. De hecho, Razlan Razali, team principal del Sepang Racing Team (SRT), incluso llegó a desvelar que esa hipotética prolongación iba ligada, entre otros factores, a una cláusula de resultados en un momento concreto de la temporada, con toda seguridad antes del parón veraniego. Es evidente que el de Tavullia no pasará ese corte.

Tras las cinco primeras paradas del calendario, el #46 figura el 19º en la tabla general, con solo 9 puntos. Por debajo solo tiene a Iker Lecuona (8) y Lorenzo Savadori (2). Rossi siempre se definió como un piloto de domingos, pero los de este año se han convertido en un absoluto calvario. Su mejor carrera fue la última, en Le Mans, en la que terminó el 11º en un gran premio completamente alterado por la meteorología. En el estreno, en Qatar, finalizó el 12º, a casi 11 segundos del ganador, Maverick Viñales. Una semana más tarde cruzó la meta el 16º, a más de 14 segundos de Fabio Quartararo. En Portugal se fue al suelo y en Jerez concluyó el 17º, a 22 segundos de Jack Miller. Los sábados tampoco le han ido demasiado mejor. Su mejor posición en parrilla fue la cuarta plaza que ocupó en el estreno, en Qatar, tras beneficiarse del rebufo que le dio Pecco Bagnaia. La segunda vez que pasó a la segunda criba de la cronometrada fue este sábado, en Le Mans, donde arrancó el noveno. En el Gran Premio de Doha salió el 21º, y en Portugal y en Jerez, el 17º. Su última victoria data de 2017 (Assen), su último podio fue el único que se apuntó en 2020 (Andalucía), y lleva sin conseguir una pole exactamente tres años (Mugello, 2018).

El mal momento del italiano aún se hace más evidente al cruzar sus datos con los de los otros tres pilotos que compiten con una Yamaha. Entre Fabio Quartararo y Maverick Viñales acumulan tres de las cinco victorias que se han puesto en juego. Franco Morbidelli, su vecino en el taller de Petronas, el único de los cuatro que corre con una moto del año pasado, se subió al podio en Jerez y fue el cuarto en el Algarve. El contraste con el romano aún le deja más expuesto.

“Nos estamos quedando sin ideas”, afirmó Rossi al terminar la cita en Jerez. Al día siguiente, la jornada de test le abrió un de esperanza –“He visto sonrisas en el box que hacía tiempo que no se daban”, dijo– que, sin embargo, no le sirvió para salir del pozo.

Si tenemos en cuenta todo lo anterior, verle otro año en pista sería difícil de entender. De entrada, porque su palabra se vería comprometida al no haber cumplido el objetivo que él mismo se marcó como indispensable para seguir. Y al margen de cuestiones de integridad, chocaría ver a alguien con un palmarés tan brutal como el suyo alargar una angustia que ni siquiera esconde.

“Cuando no vas rápido o peleas por el podio o posiciones delanteras, esto no es divertido”, repite últimamente el corredor del SRT en sus comparecencias ante la prensa, impregnadas en los últimos tiempos de un tono melancólico y plano, casi triste, muy alejado de la lucidez y agilidad que siempre le había caracterizado.

Si omitimos el factor vinculado a los resultados, hay otro elemento que en las últimas semanas ha pasado a un primer plano y que, según entiende Motorsport.com, es muy significativo a la hora de vaticinar qué camino tomará el multicampeón: Rossi ha estado en conversaciones con Yamaha para tratar de ‘birlarle’ a Petronas las dos M1 con las que corren él y Morbidelli.

Aunque su entrada en SRT fuera una exigencia de la marca de los diapasones, parece imposible que Petronas acepte mantenerle en su taller cuando se ha visto directamente perjudicada. A pesar de que todo apunta a que finalmente podrá mantener esos dos prototipos japoneses en 2022. El daño ya está hecho y no ha sido pequeño.

La retirada de Rossi es uno de los temas de conversación más recurrentes dentro del paddock. La mayoría de integrantes de los equipos que no tienen ningún vínculo con Yamaha o con Petronas, creen que el próximo Gran Premio de Valencia será el último en el que participará.

Quien escribe estas líneas se ha puesto en contacto con ejecutivos de tres de ellos, y todos coinciden: “Si tenemos que apostar, diríamos que Valentino no seguirá en un 95%”. De confirmarse esto último, el shock será tremendo por varias razones. En primer lugar, habrá que ver qué consecuencias tiene en un certamen que perderá a su principal protagonista de las últimas dos décadas, a la vez que a su argumento de venta más importante. Hablamos del impulsor de la popularización del motociclismo a nivel mundial.

Lo peor de su más que posible adiós es que, de producirse ahora, tendría lugar con los circuitos vacíos, sin la posibilidad de despedirse del público que le convirtió en Dios. Especialmente el de Mugello, su templo, donde la próxima semana puede correr por última vez.

