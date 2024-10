Valentino Rossi: "En 2025 quiero estar más presente en MotoGP"

Aún faltan cinco grandes premios para terminar una temporada 2024 absolutamente abierta en la lucha por el campeonato, pero todo el mundo, en menor o mayor medida, otea ya en el horizonte un año 2025 que se presenta apasionante y promete emociones fuertes.

La llegada de Marc Márquez al equipo oficial Ducati compartiendo box con Pecco Bagnaia; el debut de Jorge Martín, quién sabe si con el #1 con Aprilia; el ascenso de Pedro Acosta al equipo KTM oficial y la llegada a la casa de Enea Bastianini y Maverick Viñales... los ingredientes son numerosos pero la salsa que puede realzar el sabor del plato puede ser, sin duda, una mayor presencia en los circuitos de Valentino Rossi, tal y como él mismo confirmó esta semana.

En una entrevista en exclusiva con la edición italiana de Motorsport.com, Valentino habló largo y tendido sobre su actual desempeño como piloto de carreras de coches. El italiano combina este años su debut en el mundial de resistencia (WEC) con el GTWC (GT World Challenge Europe, antes Blancpain GT Series), ambos campeonatos con el BMW del Team WRT, lo que arroja un buen número de carreras y viajes, lo que le impide, prácticamente, dejarse ver por los grandes premios de MotoGP y, mucho menos que antes, en los entrenamientos de la VR46 Riders Academy.

"Este año he lamentado no estar tan presente en las carreras y he tenido menos tiempo para trabajar con los pilotos de nuestra Academy", confiesa en la conversación un Valentino que cuenta ya con una hija, Giulietta, de dos años y medio y una segunda que está en camino y la espera para enero, lo que también acapara, lógicamente, parte de su tiempo.

Valentino Rossi, VR46 Racing Team, pasando desapercibido junto al resto de su equipo Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a ello, Rossi asegura que se quitará de encima una parte de las carreras de coches la próxima temporada para tener más tiempo.

"En 2025 quiero estar más presente en las carreras de MotoGP, así que también haré menos carreras de coches por ese motivo", confiesa, dando sin duda una gran noticia al campeonanto de las dos ruedas.

Tras dos temporadas de claro crecimiento del VR46 Racing Team, propiedad de Rossi, en las que se empezó a sacar la cabeza y se completó un 2023 para la historia: tres victorias y nueve podios entre Marco Bezzecchi y Luca Marini, el hermano de 'Vale', el curso 2024 está siendo de enorme dificultad para el equipo, que solo suma un podio conseguido por Bezzecchi en Jerez.

Rossi quiere volver a trabajar con los chicos de la Academy. Pecco Bagnaia, que va a tener que lidiar en el box con Marc Márquez; Marco Bezzecchi, que cambia al equipo Aprilia oficial; con Franco Morbidelli, que tras un año muy irregular parece empezar a reaccionar... pero sobre todo, Rossi quiere tomar el pulso a los nuevos propietarios de MotoGP, Liberty Media, que han comprado el campeonato y tomarán el poder a finales de año.

Defender la posición en el paddock de MotoGP

Las plazas de Rossi en la parrilla de MotoGP son propiedad del promotor, que se las cedió cumpliendo una promesa que Carmelo Ezpeleta le había hecho al piloto que elevó los niveles de popularidad y fama del campeonato a todo el planeta, y el que más carreras ha ganado en la clase reina (89).

Valentino Rossi, VR46 Racing Team, en segundo plano tras Pecco Bagnaia Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin embargo, tras su retirada en 2021, Rossi no se ha prodigado en absoluto por el paddock, y cuando lo ha hecho ha sido en el entorno de su equipo y junto a sus pilotos de la Academy, sin participar en eventos ni actos del campeonato, una actitud que ha dejado un poco descolocados a quienes le entregaron las plazas en detrimento de otros potentes inversores interesados en ellas.

Tanto es así que El Periódico de Catalunya, uno de los diarios más importantes de España y habitualmente muy bien informado de lo que se cuece, aseguraba recientemente en un artículo: "Pese a que le regalaron un equipo de MotoGP, Rossi jamás ha agradecido a Dorna y al Mundial tal regalo, pues aparece a cuentadotas en el paddock. Bueno, más bien ni viene, pues se dedica a correr en coche. Quien le regaló la escudería, ya se ha arrepentido".

Con la llegada de Liberty Media a MotoGP, se pueden volver a mezclar las cartas y, seguramente, Valentino querrá prodigarse más por el paddock y tener una buena mano para esta importante partida.