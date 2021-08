1500 días sin ganar marcan la inminente decisión de Valentino Rossi

"Es una temporada muy importante, porque en las dos últimas los resultados no fueron buenos. Si peleo por podios o victorias, seguiré. Si no, no. Decidiré mi futuro durante el parón de verano, y dependerá de los resultados. Esa es mi idea", así respondía Valentino Rossi el pasado mes de marzo durante la presentación del equipo Petronas cuando le preguntaban por su futuro, antes de soltar entre risas una frase que ahora resulta lapidaria: "No he hablado ni con el equipo, ni con Yamaha. A lo mejor, ni siquiera tengo opción a decidir".

El nueve veces campeón del mundo cambiaba el equipo oficial de la marca de los diapasones por la estructura satélite malasia. Entonces insistía en que el objetivo era "volver a ser protagonista".

Cinco meses más tarde la realidad del #46 es otra muy diferente. Tras nueve grandes premios, ha protagonizado el peor arranque de sus 26 años de carrera, con solo 17 puntos y un único top 10 en su haber. Los números de 2021 le empujan hacia la retirada, como él mismo ha venido avisando.

"Será muy, muy difícil que corra el año que viene", dijo en Holanda antes de marcharse de vacaciones cuando le preguntaron por la posibilidad de hacerlo en el equipo VR46 tras la invitación del príncipe saudí Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, titular del holding de empresas entre los que se incluye Aramco, el patrocinador del proyecto.

Más allá de esta temporada, los resultados de los últimos años demuestran un bajón enorme en la competitividad del piloto de Tavullia. Rossi peleó por el título de MotoGP hasta la última carrera de 2015 en Valencia, donde se lo arrebató su compañero Jorge Lorenzo. Un año más tarde volvió a acabar subcampeón del mundo, por detrás de un intratable Marc Márquez. Entonces consiguió dos victorias y otros ocho podios.

En 2017 arrancó en la misma línea, con tres podios en las tres primeras carreras. De hecho, en la octava, en Assen logró la victoria –la 115 en su cuenta personal– y se metió de lleno en la lucha por el campeonato, situándose a solo 7 puntos del liderato. Sin embargo, ahí se produjo un punto de inflexión en la trayectoria de Rossi.

Desde entonces han pasado 1500 días, en los que el nueve veces campeón del mundo no ha vuelto a ganar. En ese tiempo ha disputado 67 grandes premios, en los que solo ha sumado 10 de los 235 podios que adornan su historial, o lo que es lo mismo, un podio cada 150 días.

No solo eso. En los últimos tiempos, MotoGP ha entrado en un periodo de máxima igualdad –beneficiado además en el último año por la lesión de Márquez–. Desde la última victoria de Rossi, el 25 de junio de 2017, hasta 14 pilotos han ganado alguna carrera, sin que el astro transalpino haya podido colarse en ese grupo.

Pilotos que han ganado desde la última victoria de Valentino Rossi en MotoGP

Piloto Número de victorias Marc Márquez 27 Andrea Dovizioso 11 Maverick Viñales 5 Dani Pedrosa 1 Cal Crutchlow 1 Jorge Lorenzo 3 Álex Rins 3 Danilo Petrucci 2 Fabio Quartararo 7 Brad Binder 1 Miguel Oliveira 3 Franco Morbidelli 3 Joan Mir 1 Jack Miller 2

En vísperas de que el campeonato reanude la temporada, todos esperan impacientes la decisión de Il dottore, la figura más importante de MotoGP a todos los niveles en las últimas tres décadas. A tenor de sus palabras, Rossi hará las maletas y probará suerte en otras disciplinas, aunque no es descabellado pensar que finalmente decida cerrar el círculo en su propio equipo en 2022.