El camino de Joan Mir hasta ser campeón de MotoGP

Con 23 años cumplidos el pasado 1 de septiembre, Joan Mir se acaba de proclamar campeón del mundo de MotoGP. El piloto de Palma lo ha conseguido gracias a ser el más regular y a haber dado un puñetazo encima de la mesa en el momento justo.

El de Suzuki lo logra cinco años y un mes después de que se produjese su debut en el Mundial. En medio de un Gran Premio de Australia que marcaría el futuro de MotoGP con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo jugándose el Mundial, Mir tenía que sustituir al lesionado Hiroki Ono en el Leopard Racing.

El #36, que acababa de estrenar la mayoría de edad, aterrizaba en el box del mejor equipo de Moto3 en ese momento junto a Efrén Vázquez y Danny Kent, que estaba intentando cerrar el título de la categoría. Mir venía de ser subcampeón de la Red Bull Rookies un año antes y se estaba jugando el FIM CEV Repsol de Moto3 (Mundial junior), donde llevaba cuatro victorias y un tercero.

Su debut se producía el 17 de octubre de 2015 en los primeros entrenamientos libres en Phillip Island a los mandos de una Honda. En un circuito en el que no había rodado nunca, Mir dejaba su sello clasificándose 15º para la parrilla de 36 pilotos. En su primera carrera no se cortó y volvió a demostrar su talento rodando con los primeros, pero no pudo evitar la moto de John McPhee cuando se cayó delante de él marchando en el top 10.

Eso no hizo más que reafirmar la apuesta que había hecho el Leopard de incluirle en su alineación para 2016. Allí, entonces con KTM, formó equipo con Andrea Locatelli y Fabio Quartararo, el teórico jefe de filas.

En su primera temporada completa y en su 11º gran premio, en Austria conseguía la primera victoria. Acabó el año con otros dos podios más y quinto del campeonato. El mejor del Leopard.

Mientras Quartararo y Locatelli daban el salto a Moto2, Mir se quedaba un año más pese a que la moto cada vez le quedaba más pequeña por su estatura (1,81m). El de Palma arrasó en 2017. 10 victorias y 3 podios en 18 carreras, proclamándose campeón en Australia a falta de dos grandes premios para el final y batiendo el record de puntos en la categoría pequeña.

En 2018 daba el salto a Moto2 con el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, el equipo que venía de ser campeón con Franco Morbidelli. Con Alex Márquez de compañero, en la quinta carrera en Francia llegaba su primer podio. Conseguiría tres más ese año y acabaría sexto de la general y mejor rookie.

A pesar de llevar solo un año en la categoría y tres en el Mundial, MotoGP llamaba a su puerta. Honda se interesaba e incluso llegaba a tener un precontrato firmado para dar el salto en 2019 como compañero de Marc Márquez. Sin embargo, la marca del ala dorada le dejaba escapar y entraba en escena Suzuki, quien se hizo con sus servicios para 2019.

Mir incluso probaba la Suzuki en Motegi antes de los primeros test de pretemporada. En el segundo, en Jerez, sufría la primera caída y acababa en el centro médico. La temporada vino marcada por el fuerte accidente que sufrió en el test de Brno, que le dejó ingresado en el hospital una semana y le hizo perderse dos grandes premios. Aunque no llegó su primer podio, casi a final de año en Australia se quedó a las puertas (5º). Con todo terminó el campeonato 12º.

El palmesano avisaba desde el invierno que 2020 iba a ser su año. Confiaba en conseguir ese ansiado podio y, por qué no, alguna victoria. Pero todo lo que ha venido lo ha superado. Tres terceros, tres segundos y el triunfo en Valencia la semana pasada en el momento justo para dar un golpe al Mundial. Mir se proclama campeón con un séptimo puesto, suficiente para cerrar el título a falta de una carrera.

