Así acabó sucumbiendo Trackhouse ante Ducati en Sachsenring

El equipo Trackhouse estuvo en la parte delantera de la parrilla en el circuito de Sachsenring. En la sesión de clasificación del sábado, Miguel Oliveira y Raúl Fernández acabaron en primera fila, en segunda y tercera posición, respectivamente. Y el portugués en particular supo aprovechar esta buena posición de salida en la sprint.

Y es que llegó a terminar segundo entre los dos pilotos de Ducati, Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Así, fue la primera vez que el piloto de Almada pudo participar en la ceremonia del podio del nuevo formato al sprint, que entró en 2023.

Su compañero de equipo, sin embargo, fue cayendo posiciones el sábado hasta acabar en la 14ª posición. "Cometimos un gran error con el neumático delantero. No podía pilotar, era muy difícil. Fue frustrante, porque el potencial estaba ahí", dijo Fernández. "La presión de los neumáticos era demasiado alta. La norma actual lo hace muy difícil. La presión estaba al límite, pero no era la correcta para aprovechar al máximo el neumático. Fue un error, pero somos un equipo. Por eso no quiero decir nada malo".

Las cosas le fueron mejor al madrileño el domingo. Aunque de nuevo no pudo mantenerse en el grupo de cabeza, sí se metió entre los perseguidores, finalizando décimo. "Di el máximo en la carrera larga, más no se pudo hacer", resumió. "Se hizo más difícil en la segunda mitad. Tenemos que entender cómo conservar los neumáticos de cara al final. Lo hice bien en las primeras 15 vueltas, y luché contra las Ducati y contra Miguel. Pero a partir de la vuelta 15 tuve problemas con el neumático. Eso también se debe a la moto vieja [cabe recordar que va con una especificación de la Aprilia de 2023]".

"He intentado gestionarlo lo mejor posible y salvar la goma, pero ha sido muy difícil. He acabado entre los 10 primeros, y el fin de semana ha sido más o menos bueno. Lo peor fue la sprint, porque habría sido posible hacer más", detalló.

Las esperanzas de la escudería americana estaban puestas en Oliveira el domingo, porque creían que existían posibilidades de que volviera a subir al podio. Pero no fue así. Los de Borgo Panigale estaban en otra liga, y el luso terminó sexto con la RS-GP de 2024.

"Parece que [esperan] hasta el domingo y entonces lo [muestran] todo", dijo Oliveira tras la carrera principal. "He estado delante en todas las sesiones del fin de semana. Fui consistente y competitivo, y pensé que tenía un buen ritmo para desafiarles. Pero era imposible desde el principio. Ellos ya tenían más estabilidad y agarre tras la salida. No pude plantarles cara. Me di cuenta de que sería difícil contra los chicos de Ducati. Lo di todo, pero no fue suficiente para marcar la diferencia".

No obstante, este sexto puesto fue el mejor resultado de Oliveira en MotoGP 2024. Y fue el mejor representante de la casa de Noale en Sachsenring. Aprilia llevará un nuevo paquete aerodinámico a la próxima carrera en Silverstone. Fernández también recibirá esta actualización, y estará a la altura de los otros tres pilotos.