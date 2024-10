Savadori sustituirá a Oliveira en el GP de Japón 2024

Todo el paddock se desplaza varios miles de kilómetros y llegan hasta el Gran Premio de Japón, la segunda de las citas del triplete que se empalmó con la visita a la zona asiática, aunque uno de sus integrantes será baja. Se trata de Miguel Oliveira, quien sufrió una lesión durante la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Indonesia y se fracturó la muñeca derecha.

La lesión de Miguel Oliveira: MotoGP Oliveira se fractura la muñeca, se operará en Portugal y se pierde Japón

El portugués acudió al quirófano para someterse a una operación, la cual resultó ser exitosa, aunque no estará en territorio nipón a lomos de su moto. En su lugar estará alguien muy conocido en la parrilla, Lorenzo Savadori, que acompañará a Raúl Fernández en el equipo Trackhouse para esta nueva ronda del mundial.

En cuanto al regreso de su piloto titular, el conjunto estadounidense se reservó el derecho de proporcionar información sobre su recuperación más adelante: "En el Gran Premio de Japón sustituiremos a Miguel [Oliveira] por Lorenzo Savadori, por lo que volveremos a tener dos pilotos. Hemos decidido ceñirnos a nuestro plan logístico y volar con todo el equipo a Motegi para terminar esta serie de tres carreras seguidas, todos juntos".

"Dicho esto, no será fácil de ejecutar y esperamos que Aprilia pueda utilizar a Lorenzo [Savadori] durante el fin de semana para trabajar en un programa de desarrollo y encontrar conclusiones de rendimiento para la nueva moto", dijo el director de la escudería, Wilco Zeelenberg. "Para Raúl [Fernández], será importante mantener el impulso y conseguir otra posición entre los diez primeros. Motegi es un buen lugar, una pista difícil para frenar, así que vamos a ver qué podemos hacer allí, aunque seguimos pensando en Miguel, y esperamos que se reincorpore muy pronto".

Por su parte, el italiano mandó un mensaje de ánimo al piloto que sustituye, y espera empezar con buen pie el fin de semana: "En primer lugar, quiero expresar mi esperanza de que Miguel vuelva pronto y tenga una pronta recuperación. En cuanto al Gran Premio de Japón, no he corrido en Motegi desde 2010, así que ya han pasado más de catorce años, pero es una pista bonita y estoy deseando que empiece el primer entrenamiento, estoy contento de debutar con el Trackhouse Racing Team y seguiremos trabajando en la moto para mejorarla cada vez que me suba a ella".

