Trackhouse quiere cerrar la renovación de Raúl Fernández en Brno

El gran objetivo del equipo norteamericano para 2027 era renovar al japonés Ai Ogura y convertirlo en su piloto de referencia, sin embargo, el japonés dilató la firma de la oferta que le presentó Justin Marks durante la pretemporada y al inicio de la competición, una oferta que nunca aceptó, después de que Yamaha le ofreciera un puesto como piloto oficial de fábrica.

Tras consumarse la pérdida de Ogura, Marks entró en una especie de desengaño, tomando la decisión de renovar completamente la alineación de pilotos para 2027. La primera maniobra fue asegurarse al italiano Enea Bastianini, que el próximo 30 de junio quedará liberado del tercer año de contrato que tiene con KTM, si es que el fabricante austríaco no toma la decisión de mantenerle en Tech3, algo que, ahora mismo, parece muy difícil.

Contando con Bastianini, Marks no tenía prisas para cerrar el segundo piloto de su alineación, y mantuvo reuniones con muchos pilotos, la mayoría de los que no tienen contrato aún para 2027.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, los buenos resultados de Raúl el riesgo de afrontar una temporada con tantos cambios técnicos con dos pilotos completamente nuevos y sin experiencia con la actual Aprilia, ha llevado al equipo norteamericano a un acercamiento con Fernández y su representante, con el que este fin de semana en Brno espera cerrar un acuerdo por una temporada, un contrato que, este viernes "aún no está firmado", aseguró una fuente conocedora de las negociaciones a Motorsport.com.

La pista de que el acuerdo está cerca la dio Aprilia, al convocar a Raúl para el test del lunes en Brno, con las nuevas motos de 850cc y neumáticos Pirelli que se implementarán la próxima temporada, tal y como adelantamos el jueves.

Fernández iba a ser uno de los pilotos que iban a probar la moto de 2027 sin tener contrato, como Pedro Acosta la KTM, o los piloso de Honda Joan Mir y Luca Marini. Sin embargo, todo apunta ahora a que el lunes, cuando se suba a la RS GP27, lo hará con el contrato firmado.

El madrileño, que este viernes pasó el corte de la Q2 terminando décimo en la Práctica del GP de la República Checa, se está recuperando de un episodio de apendicitis aguda sufrido el martes y miércoles, y que le ha dejado "sin energía" al final del día, pero motivado para intentar hacer un buen resto de gran premio