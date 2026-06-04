Cómo Trackhouse se prepara para la era post Brivio

La noticia del cambio de aires que Davide Brivio llevará a cabo con vistas a 2027 trascendió durante el Gran Premio de Francia. Los titulares de su próxima incorporación a Honda se generaron, según fuentes de la escudería norteamericana, unas horas después de que el italiano hubiera comunicado a Marks su decisión de irse.

El hueco que dejará Brivio, cuyo nuevo papel en HRC le acercará más a la rama del negocio que a la de la competición, será enorme y muy difícil de llenar. Sobre todo, porque estamos hablando de alguien que conoce el Mundial de MotoGP desde hace casi tres décadas; alguien que ha desempeñado distintas funciones muy relevantes en compañías tan prominentes como Yamaha y Suzuki, antes de irse a la Fórmula 1 con Alpine (2021), donde ejerció de director de carreras para después regresar a MotoGP (2024) con la misión de fijar el rumbo de Trackhouse.

Con Brivio al mando, la escudería norteamericana consiguió su primera victoria (Australia, en 2025) y suma cuatro podios, además de haberse establecido como uno de los equipos más potentes del certamen al sacar partido del salto de calidad dado por Aprilia. El buen arranque de este ejercicio lo coloca en la segunda posición de la clasificación, solo por detrás de la estructura oficial de la marca de Noale.

Justin Marks, Raúl Fernández, Trackhouse Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A nadie se le escapa la mano que tiene Brivio para poner orden y dar con fórmulas imaginativas para resolver problemas complejos, y su perfil no es de los que más abunda en el paddock. Tras poner en marcha una ronda de entrevistas, todo parece dispuesto para que sea Francesco Guidotti, ex team manager de KTM, quien le remplace. Motorsport.com entiende que la intención de ambas partes es cerrar el acuerdo lo antes posible –en Italia aún no se había materializado la firma–, y no sería nada extraño que Guidotti asuma el mando pronto, antes de final de temporada.

El compromiso adquirido por Brivio con Honda, y la entrada en escena del nuevo reglamento técnico y, por consiguiente, las nuevas motos, le colocan en una tesitura bastante incómoda si tenemos en cuenta su posición y el acceso que tiene a toda la información acerca de la próxima generación de prototipos. Por todo ello, lo más lógico sería que Trackhouse resolviera su contrato en cuanto tenga listo el acuerdo con su sustituto.

Cerrar la alineación de pilotos

Paralelamente al rastreo de dirigentes, la salida de Brivio ha obligado a Marks a ponerse a valorar los pilotos disponibles en el mercado, para configurar la alineación del año que viene. El fichaje de Ai Ogura por Yamaha libera de forma automática uno de los lados del garaje, que con toda seguridad será ocupado por Enea Bastianini, siempre que KTM mantenga su promesa de darle la carta de libertad a final de este mes, dado que el vínculo que firmaron ambas partes en su día contemplaba dos temporadas (2025 y 2026), más una opcional (2027), únicamente a favor de la marca de las motos naranjas.

Enea Bastianini es el gran objetivo de Trackhouse

Motorsport.com interpreta que la llegada de la ‘Bestia’ responde, en parte, a la voluntad de Aprilia, que ya pensaba en él para sustituir a Jorge Martín, antes de que Pecco Bagnaia se pusiera a tiro. Si damos por hecho que KTM le abrirá la puerta, la cuestión pasa por saber quién acompañará al corredor de Rimini.

Es evidente que en esta decisión influyen varios factores, y no solo el deportivo. Si fuera así, no habría cuestión y la renovación del madrileño ya estaría firmada: Raúl Fernández le dio a Trackhouse su primer triunfo en MotoGP, acumula más podios que nadie (tres) y muy probablemente habría firmado otro, el domingo pasado, en Mugello, de no haberse ido largo en la primera frenada, en un error de cálculo que le obligó a remontar desde la penúltima plaza hasta la octava, en el momento de cruzar la meta.

A pesar de todo ello, Motorsport.com entiende que Fernández no ha recibido ninguna propuesta para prolongar su alianza con la formación norteamericana, circunstancia que no invita demasiado al optimismo y lleva a pensar que la operación en el hombro que tiene pendiente desde que se lesionó el año pasado, en Portugal, pueda tener algo que ver en que Marks haya iniciado conversaciones en los últimos días con Manuel González, el actual líder del Mundial de Moto2.

Ai Ogura y la moto Trackhouse Racing con los colores de SuperFile Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Cerrar el patrocinador

La buena línea del equipo es evidente y no ha pasado por alto a sus socios. Y el primero de ellos, SuperFile, que en Austin desembarcó como patrocinador principal, después del éxito cosechado en la división de Nascar de Trackhouse, debutando en las 500 Millas de Daytona, antes de celebrar la victoria en Watkins Glen.

Al siguiente Gran Premio de MotoGP (Jerez) asistió Shane Valdez, el CEO de la compañía de seguridad digital, donde, al parecer, quedó muy satisfecho con lo que vio y con las líneas de expansión del campeonato. Motorsport.comentiende que SuperFile y Trackhouse están ultimando los detalles que llevarán a consolidar su relación de forma más permanente.