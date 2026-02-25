Toprak Razgatlioglu: en el peor sitio, en el peor momento

Hubo un tiempo en el que Yamaha era la dominadora absoluta de MotoGP, primero con la velocidad y capacidad de competir de Valentino Rossi y, después, con la clase y estilo puro de Jorge Lorenzo.

Entre 2004 y 2015, el fabricante japonés ganó siete coronas de MotoGP, y no fueron más por las luchas intestinas y el choque de egos que vivió, con complacencia, la escudería con sede en Jerno di Lesmo. La moto era tan buena, que hasta un piloto sin palmarés en ese momento, Fabio Quartararo, ganó el título en 2021, el último que luce en las vitrinas de Iwata.

Sin embargo, el declive técnico de Yamaha le ha llevado a tener ahora mismo la peor moto, de largo, del campeonato, la única con las concesiones abiertas y liderando por la cola la hoja de tiempos en la pretemporada.

En el peor momento de la historia moderna de fabricante apareció a oportunidad de promocionar a MotoGP a un talento puro y salvaje, el del turco Toprak Razgatlioglu, tres veces campeón del mundo de SBK y, según los que le conocen bien, un animal competitivo como pocos. Sin embargo, la estrella mediática turca ha llegado al peor sitio en el peor momento. Ahora mismo Yamaha está más pendiente de hacer una moto y de contrarrestar la marcha de su mega estrella, Quartararo, a su máximo rival: Honda. Una afrenta que merece una respuesta contundente.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Steve Wobser / Getty Images

En medio de este lío, Razgatlioglu está tratando de entender porque la nueva M1 con motor V4 y neumáticos Michelin se ha convertido en un dolor de cabeza para él, un piloto capaz de hacer correr cualquier cosa con dos ruedas.

En el test de Sepang, Toprak solo pudo ser más rápido que el otro debutante, el joven Diogo Moreira, y que los probadores Lorenzo Savadori y Augusto Fernández. En Buriram, sólo el ya veterano probador Michele Pirro fue más lento que el turco, lo que le llevó a la desesperación.

"Estoy triste, no logro ir rápido y cada vez que vuelvo al box estoy más triste", confesaba un compungido Razgatlioglu al final del test.

Los consejos de Quartararo

Por la tarde, se pudo ver al turco recibiendo la visita en el box de Pramac de Quartararo, tan desesperado como él con la falta de velocidad de la Yamaha.

"Estuvimos hablando un poco de este año", dijo el corredor de 29 años. "Todavía estoy aprendiendo y me dio algunos consejos: 'No te apresures, Yamaha está mejorando y también estás intentando adaptarte a los neumáticos'. Dijo que también fue muy difícil para él con la nueva moto. 'Estoy intentando adaptarme'. Simplemente me dijo: 'Mantén la calma, no necesitas apresurarte ni necesitas destruirte' fue su consejo".

El nuevo prototipo con motor V4 de Yamaha se mostró lento: "Perdemos un segundo respecto al año pasado", calculó Quartararo; poco fiable, con varios episodios críticos hasta el punto de que los cuatro pilotos tuvieron que parar una jornada completa en Sepang; y menos dócil en el giro y el paso por curva, que era la gran tarjeta de presentación de la M1 ganadora.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Esta falta de competitividad y, sobre todo, no encontrar un camino claro para pilotar, están debilitando la moral de Toprak, hasta el punto de caer en la tristeza.

"Siempre pienso curva a curva, intentando hacerlo lo mejor posible, pero no consigo el tiempo por vuelta y eso me pone muy triste", confesó el de Alanya.

"Sabía que podía pasar, que al llegar a MotoGP las motos y los neumáticos son completamente diferentes, y que necesito adaptarme", admitió.

"Pero aún así, no me estoy adaptando del todo, especialmente con el neumático delantero. Quizás puedo frenar con fuerza, pero cuando me inclino, no puedo confiar en la moto como los demás pilotos", valoraba. "Los otros pilotos se inclinan por completo. Cuando la moto empieza a girar, yo me inclino, pero tengo la sensación de perder el neumático delantero", continua el corredor de 29 años.

Una pretemporada sin caídas

Algo singular en la preparación de pretemporada de Razgatlioglu es que no ha sufrido ni un solo accidente.

"No me he caído y la moto está intacta. Pero quizás necesite caerme para entender el límite", esgrimió como posible clave.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El domingo, en la segunda jornada de test en Buriram, Toprak tenía previsto hacer una tanda larga, pero se vio tan lento que abortó la idea.

"Intentamos una simulación de carrera, pero no me gustó la configuración (de la moto). Teníamos dos configuraciones diferentes, pero no me gustaban. Así que tras la décima vuelta, volví al box porque estaba haciendo tiempos de vuelta lentos. Pensé que era mejor volver al box, porque no todo iba bien".

"Después de comer, empezamos a rodar con neumáticos usados ​​para entender la moto. Pero también hicimos un buen tiempo de vuelta, porque los neumáticos habían aguantado unas 14 vueltas. Normalmente damos seis o siete vueltas con este neumático, así que hicimos un muy buen tiempo de vuelta. También estoy sorprendido, porque al dar muchas vueltas, empiezo a adaptarme a cómo se debe conducir la moto y también intento gestionar los neumáticos", valoró.

El turco aprovechó la última jornada para seguir a Jack Miller, su compañero en Pramac y la Yamaha más rápida en la pista.

"Cuando seguí a Jack para el ataque al tiempo me sorprendí cosas, porque perdía mucha ventaja en la primera curva y en el primer sector en general. Lo entiendo porque siempre voy con algo de calma, no confío mucho en el neumático delantero. Frenando, va bien, pero cuando me inclino, no conozco el límite".

Sin embargo, siguiendo al australiano pudo entender más cosas sobre la Yamaha.

"Cuando veo a Jack en la primera curva, se inclina mucho, pensaba que se iba a caer, pero luego vi como giraba y me sorprendió", encajó Toprak, cuyo mejor crono del fin de semana fue el 1.30.772, a 2.1 segundos de distancia de Marco Bezzecchi.