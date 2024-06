Razgatlioglu asegura tener "ofertas de tres equipos de MotoGP" para 2025

El expiloto y ahora político y manager de corredores, el tabmién turco Kenan Sofuoglu, expresió, durante el pasado evento SBK en Misano, que el líder del campeonato, Toprak Razgatlioglu, estaba negociando dejar el campeonato de las motos de serie, su actual equipo, BMW, y aceptar ofertas para irse el próximo año a MotoGP.

Razgatlioglu tiene un contrato de dos años a razón de dos millones de euros por temporada, con la casa alemana, que tras el revuelo levantado por las declaraciones de Sofuoglu, tuvo que salir a la palestra con un sucinto comunicado oficial: "Estamos contentos con los éxitos que Toprak está cosechando con nosotros en el Mundial de Superbikes. Tenemos un contrato en vigor para esta temporada y la próxima (2026), y no vamos a alimentar más especulaciones".

El enfado de BMW con los 'juegos' del manager de Toprak ha sido importante, llamando al orden al expiloto, que ha atendido a nuestros colegas de la edición turca de Motorsport.com, para puntualizar algunas de sus frases.

"Tenemos un acuerdo de dos años con BMW y todo va muy bien. Va tan bien que Toprak ha empezado a soñar seriamente con MotoGP. El buen rendimiento de Toprak está atrayendo mucho interés de los equipos de MotoGP", explica Sofuoglu.

"Con estos dos factores combinados, Toprak ha empezado a decir 'quiero MotoGP ya'. Los equipos también quieren a Toprak. Hasta ahora todo va genial. Pero tenemos que respetar nuestro acuerdo con BMW. En mis reuniones con BMW, les dije que Toprak quiere ir a MotoGP después del trabajo que ha hecho", mantiene.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Marc Bongers Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"BMW todavía no nos ha dado una respuesta clara. Si BMW viene y nos dice 'queremos mantener a Toprak, cumpliremos nuestro acuerdo', lo respetaremos", concede, antes de lanzar un aviso importante: "No quiero explicar demasiado los términos del acuerdo, tenemos la posibilidad de irnos. Sin embargo, nunca hemos estado en el modo de 'rompamos el acuerdo, vayámonos a otro sitio o hagamos otras cosas' en ningún acuerdo que hayamos hecho. Así que si BMW dice 'OK Toprak, no te lo impediremos, si quieres ir a MotoGP, puedes ir el año que viene', entonces podemos ir a MotoGP".

Pese a ese serio aviso, Sofuoglu quiere guardarse el as en la manga del contrato con los alemanes. "BMW ha hecho todos sus planes para 2024 y 2025 de acuerdo con nosotros. Lo respeto, y si quieren que nos quedemos, entonces cumpliremos nuestro acuerdo y nos ceñiremos a él".

Sin embargo, la intención es clara para el clan turco.

"Pero si estamos de acuerdo mutuamente y no hay problemas, entonces iremos a MotoGP. Hay equipos que quieren a Toprak. Ha habido negociaciones. Sin embargo, en cada reunión he dicho: 'Si BMW nos da permiso, iremos, de lo contrario no romperemos nuestra relación con BMW. Todo se concretará en las próximas semanas", anuncia el expiloto.

Razgatlioglu negocia "con tres equipos de MotoGP"

El propio piloto turco interviene en la conversación con la edición turca de Motorsport.com.

"Tomamos decisiones junto con Kenan. Por supuesto, he empezado a pensar en MotoGP al 90 por ciento en este momento. Veremos con el tiempo si será este año o en 2026. Hay equipos con los que me estoy reuniendo y hablando", admite abiertamente.

"Pero todavía no hay ningún acuerdo oficial. Si se da, queremos ir el año que viene, si no, estamos pensando en ir en 2026. Dejamos todo en manos del tiempo, si todo va como queremos, la situación se aclarará en dos semanas", desvela.

"También tenemos un acuerdo de dos años con BMW y queremos ir a MotoGP en 2025. Así que BMW no está contenta y puedo entenderles muy bien, pero para mi carrera sería mejor ir a MotoGP lo antes posible", apremia.

De momento, Toprak no pone nombre a esos equipos supuestamente interesados en ficharle.

"El tiempo lo dirá, no hay información clara. Sólo estamos hablando con equipos de MotoGP, estará claro antes de final de año".

Toprak Razgatlioglu Test MotoGP Jerez con Yamaha

Tras su salida, el pasado año, de Yamaha SBK, las puertas del equipo de Iwata en MotoGP parecía cerradas, pero algunos cambios pueden haber engrasado las bisagras de esas puertas.

"Están entre las marcas con las que estamos hablando. Si vienen con una buena oferta y proyecto, puede ser en MotoGP", admite.

"Kenan está hablando con tres marcas por separado. En temporadas anteriores me llegaron ofertas de MotoGP, pero entonces no era tan serio. Ahora me quieren diferentes equipos", asegura la joya del motociclismo turco y actual líder del Mundial de SBK en su primera temporada con BMW.