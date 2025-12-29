Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 1º Marc Márquez

Seguramente sean muchos los que han echado en falta un nombre en el transcurso de este top 10 mejores pilotos del mundo del motor para Motorsport.com España y, como no podía ser de otra manera, Marc Márquez ocupa la posición más alta de este ranking y del podio, ya que fue el piloto más votado por nuestros integrantes.

Después de múltiples lesiones que le alejaron de la lucha por las primeras posiciones, además de una Honda poco competitiva, Marc Márquez dio el salto a Ducati en 2024 como piloto de Gresini, antes de inevitablemente escalar al equipo titular en 2025, donde desde un primer momento demostró su capacidad de adaptación y velocidad pura.

Sus actuaciones esta temporada se han ganado los elogios de todo el paddock de MotoGP y también de pilotos que forman partes de otras categorías, ya que cuando muchos creían que sería imposible, Marc Márquez se proclamó campeón del mundo por novena vez (séptima en MotoGP), seis años después.

11 victorias, 15 podios y 16 pole position en 18 carreras son números que hablan por sí solos... Hasta tal punto de que rompió el récord de alirón al conquistar el campeonato con cinco grandes premios de antelación, haciendo que su lesión y posterior ausencia en las últimas cinco pruebas no fuese un problema en lo absoluto.

Sin duda alguna, nadie puede dudar de Marc Márquez este año y de su meritocracia para ocupar esta primera posición del top 10. Sin embargo, algunos de nuestros integrantes se decantaron por otras opciones como Sebastien Ogier o Alex Palou. Mira las opiniones y defensas de cada uno.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"Desde hace unas temporadas, cuando el francés decidió no hacer el mundial completo y sólo competir en pruebas seleccionadas, existía el runrún de que a poco que se esforzase podría ganar el mundial permitiéndose el lujo de no disputar todos los rallies".

"Dicho y hecho, al cuarto intento y 'casi' sin quererlo, Ogier se ha convertido en leyenda de los rallies logrando su noveno título, que iguala a otra leyenda como Loeb, en una temporada en la que competido en 11 de las 14 pruebas del campeonato, ha ganado en 6 de ellas y sólo se ha bajado del podio en el Rally de Europa Central tras un accidente. Para mi, todo esto le hace ser el número uno de 2025 y también el número uno en la historia del Mundial de Rallyes".

Top 1: Sebastien Ogier

Top 2: Marc Márquez

Top 3: Alex Palou

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Lando Norris

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Leonardo Fornaroli

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Nuestro top 1 es para Marc Márquez y nadie podría tener nada en contra. Nuestros tres elegidos para este podio bien podrían ser el primero, aunque yo elegí a Sebastien Ogier, por agrandar su leyenda, por su longevidad, por no necesitar hacer toda la temporada para ser nuevamente campeón del mundo del WRC y porque espero que nunca se retire".

"Tampoco Márquez, claro, pero confiaba en que mis compañeros le colocaran ahí arriba y no fuera tan decisivo mi voto, y no se nos tachara de lo que no somos. De igual manera, aprovecho este último artículo para agradecer a Ogier, Palou, Márquez, Verstappen y el resto el año 2025 que nos han brindado. Y a ustedes por estar ahí".

Top 1: Sebastien Ogier

Top 2: Alex Palou

Top 3: Marc Márquez

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Lando Norris

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"La primera posición de mi Top 10 personal y el de Motorsport.com España coinciden. Creo que no debe haber ninguna duda con la temporada 2025 de Marc Márquez. Su primer año con Ducati pareció ser el tercero o el cuarto a juzgar por su adaptación y velocidad desde el primer momento".

"El piloto español eclipsó a todos los demás pilotos al ganar el título seis años después, el séptimo en la categoría reina de MotoGP y el noveno en todas las series. Tal fue su nivel de pilotaje, que conquistó el campeonato a falta de cinco grandes premios (un nuevo récord) tras ganar 11 de 18 carreras y solo quedarse fuera del podio en dos de ellas, antes de lesionarse y perderse las últimas cinco citas".

"Sin embargo, creo que los tres o cuatro primeros pilotos de mi ránking podrían haber cambiado de posiciones entre ellos, ya que ha sido un año con mucho nivel en el mundo del motor y todos tienen un enorme mérito en sus respectivas actuaciones y disciplinas".

Top 1: Marc Márquez

Top 2: Max Verstappen

Top 3: Alex Palou

Top 4: Sebastian Ogier

Top 5: Lando Norris

Top 6: Toprak Razgatlioglu

Top 7: Alex Márquez

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"El mejor piloto del año, para quien escribe estas líneas, no es otro que Alex Palou. Si bien Marc Márquez merece este reconocimiento, en el ranking personal está en segundo lugar porque, realmente, lo esperado era que arrasara como lo ha hecho. Solo los más profanos, y los más ilusos, podían dudarlo. Pero Marc ha cumplido con lo que muchos le presuponían. El caso de Palou es diferente".

"Por mucho que esté maravillando en Estados Unidos desde hace años, lo de este 2025 ha roto absolutamente todas las cotas. Ya nadie le podrá decir que no ha ganado la Indy 500, y por consiguiente en un óvalo. Es que una temporada como la suya le mete, directamente, en el debate por llegar a ser el mejor piloto de la historia de la IndyCar, algo que para un español, antes que él, era impensable. Ha sorprendido a propios y a extraños, y sigue sin vérsele un techo. Por eso, es el mejor del año (y no es la primera vez que se lo merece). La gente habla de que tendría que estar en la F1; sinceramente, ellos se lo pierden. Palou arrasa en un campeonato más igualado, donde en buena parte tiene más mérito hacerlo..."

Top 1: Alex Palou

Top 2: Marc Márquez

Top 3: Max Verstappen

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Kevin Estre

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"El top 1 para mi no admitía demasiadas dudas. Marc Márquez no solo ha sido el mejor piloto de 2025: ha firmado una de las grandes historias del deporte. No es únicamente el Mundial lo que le coloca aquí, sino la forma y, sobre todo, el contexto".

"Ganar con la mejor moto era previsible. Yo mismo habría apostado por ello sin dudar. Pero lo extraordinario es todo lo que hay detrás. Desde su último título en 2019, Márquez pasó por cuatro operaciones, años de dolor, dudas reales sobre su futuro y un regreso que muchos veían imposible. Y pese a todo volvió para dominar. Para arrasar. Para ganar el campeonato con margen".

"Ese regreso le coloca en una dimensión que va más allá del motociclismo. En la de los Jordan, los Nadal, los deportistas que trascienden su disciplina. Su propio lema lo resume: 'Mucho más que un número'. Habrá debate eterno sobre si es el mejor de la historia. Es legítimo. Pero en 2025 no hubo discusión posible. Márquez fue el número uno. Por resultados, por impacto y por relato".

Top 1: Marc Márquez

Top 2: Alex Palou

Top 3: Max Verstappen

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Lando Norris

Top 8: Alex Márquez

Top 9: Lucas Moraes

Top 10: Fernando Alonso