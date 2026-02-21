Test Tailandia MotoGP: Márquez se cae dos veces y Bagnaia lidera la primera mañana

Durante dos días más, hoy y mañana, los equipos de MotoGP tendrán tiempo para evaluar nuevas soluciones técnicas y revisar toda su gama de ajustes, antes de entrar, el próximo viernes, en el primer gran premio de la temporada 2026. Este fin de semana se reúnen en Tailandia para el último test invernal, con casi todos los pilotos.

Jorge Martín ha regresado al box de Aprilia, ya recuperado de las operaciones a las que tuvo que someterse hace unas semanas para corregir las secuelas de las fracturas en el escafoides izquierdo y la clavícula derecha. Quien está ausente es Fermín Aldeguer, del que ya se sabe que estará ausente en el próximo gran premio y que será sustituido por Michele Pirro, tras lesionarse entrenando en enero.

Este test se presenta muy intenso en todo el pitlane, ya que cada equipo tiene aún mucho que revisar antes de cerrar la pretemporada. Con el calor del Circuito Internacional de Chang (33 °C de media esta mañana), las motos han completado rápidamente varias vueltas.

Marc Márquez ha tenido un mal comienzo, ya que, tras solo 20 minutos, ha sido víctima de la primera caída del fin de semana, en la última curva de la pista tailandesa. A diferencia de su moto, el actual campeón del mundo se levantó sin más daños aparentes que un rasguño en el brazo y, media hora más tarde, se puso al frente de la clasificación con un tiempo de 1:30.151.

El orden de la tabla de tiempos dio lugar a un bonito baile a última hora de la mañana, con una sucesión de motos diferentes en lo más alto de la clasificación por debajo de la barrera de 1:30. Así, Pedro Acosta se puso en cabeza a las 11:30, siendo sustituido por Pecco Bagnaia diez minutos más tarde. Luego fue Luca Marini quien marcó el nuevo tiempo de referencia poco antes del mediodía, pero fue mejorado después por Jorge Martín. Para encontrar el rastro de la primera Yamaha, hubo que bajar hasta la 15ª posición.

Al recuperar el liderato, Bagnaia estableció la nueva referencia en 1:29.678. Recordemos que el año pasado, en esta misma prueba, Márquez rodó en 1:28.855 y que el récord establecido en un gran premio, por el propio Bagnaia hace dos años, es de 1:28.700.

Varias caídas poco después del mediodía

Mientras su compañero de equipo brillaba en lo más alto de la clasificación, Marc Márquez, que había bajado al octavo puesto con un tiempo que no había cambiado desde que se puso primero, sufrió una nueva caída cuando se disponía a mejorar su vuelta. Dos horas después del anterior incidente, esta vez fue en la curva 5 donde acabó en el suelo.

Los comisarios se vieron muy ocupados, ya que Ai Ogura y Jack Miller también cayeron en esta fase del día, en las curvas 1 y 8 respectivamente. Luego, justo antes de la pausa de las 13:00, fue Marco Bezzecchi quien cayó en la curva 3.

Jorge Martín, segundo en la sesión matinal. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

A pesar de su percance, Márquez volvió a la pista inmediatamente después de su caída, mejoró su tiempo y volvió a situarse entre los cinco primeros, a poco más de dos décimas de Bagnaia, que se quedó en boxes. Sus posiciones no cambiaron y, al final de esta primera mañana, Ducati dominaba, no solo con el mejor tiempo, sino también con cuatro motos entre las diez primeras posiciones.

Sin embargo, hay una gran variedad de motos entre los diez primeros puestos, con tres Aprilia, dos KTM y una Honda. La situación es más complicada para Yamaha, cuya primera moto es la de Miller, 13º, tres puestos por delante de Fabio Quartararo. No obstante, el francés pudo salir a pista tras perderse el final de los test de Sepang por una fractura en un dedo, y Yamaha pareció haber retomado su programa normal, lejos de los problemas encontrados en Malasia. También, cabe destacar que Marini fue la excepción en Honda, ya que las demás RC213V se situaron esta mañana entre el 14º y el 18º puesto.

Pero nunca está de más repetirlo: una clasificación tal cual no muestra todo sobre el trabajo que realizan los fabricantes, ya que siempre se desconoce en qué condiciones se ha completado cada vuelta, en particular con qué grado de desgaste de los neumáticos y con qué cantidad de combustible. Lo único seguro es que los pilotos que figuran en los primeros puestos de la clasificación han sido eficaces en la vuelta rápida, y que los demás tienen hasta las 18:00 hora local (12:00 en España) para intentar mejorar.

Clasificación y tiempos de la mañana del Día 1 del Test de Buriram de MotoGP 2026

Pos. Piloto Equipo Tiempo / Dif. Vueltas 1 P. Bagnaia Equipo Ducati 1:29.678 34 2 J. Martín Aprilia Racing +0.135 39 3 L. Marini Honda HRC +0.162 29 4 Á. Márquez Gresini Racing +0.191 36 5 M. Márquez Ducati Team +0.217 34 6 P. Acosta KTM Factory Racing +0.274 35 7 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.302 37 8 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.351 41 9 B. Binder KTM Factory Racing +0.454 39 10 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.526 34 11 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.665 41 12 A. Ogura Equipo Trackhouse MotoGP +0.798 42 13 J. Miller Pramac Yamaha +1.114 29 14 J. Mir Honda HRC +1.126 32 15 J. Zarco Honda LCR +1.145 40 16 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.178 24 17 M. Viñales KTM Tech3 +1.333 30 18 D. Moreira LCR Equipo +1.365 43 19 E. Bastianini KTM Tech3 +1.696 34 20 Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1.748 33 21 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.097 38 22 M. Pirro Gresini Racing +3.357 36