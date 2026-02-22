Ir al contenido principal

Test Tailandia MotoGP: Marc Márquez toma el mando en la última mañana

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Test Tailandia MotoGP: Marc Márquez toma el mando en la última mañana
Crónica de test
MotoGP Test oficial de Buriram

Test Tailandia MotoGP: Marc Márquez toma el mando en la última mañana

Marc Márquez lidera el test de Buriram de MotoGP a mediodía, justo por delante de Pecco Bagnaia. Mientras Ducati y Aprilia dominan, Yamaha sigue lejos del resto.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

A una semana de la primera carrera larga de la temporada 2026, y a cinco días de los primeros entrenamientos libres del GP de Tailandia, los equipos de MotoGP están tomando sus últimas decisiones técnicas en Buriram, donde los pilotos concluyen este domingo los test de pretemporada.

Así fue el sábado:

El horario para hoy se modificó ligeramente para evitar que la sesión termine al anochecer, como ocurrió el sábado. Los pilotos salieron a la pista a las 9:30 de la mañana locales (3:30h de la madrugada en España), pero el ensayo matinal continuó hasta las 13:00, como ayer, con un tramo de diez minutos dedicado a las pruebas de salidas. Sin embargo, la bandera a cuadros ondeará media hora antes al final del día, a las 17:30h (11:30h de la mañana en España), con otros diez minutos dedicados a ensayar las arrancadas inmediatamente después.

Varios pilotos se centraron este domingo por la mañana en el rendimiento puro, antes de las simulaciones de carrera larga previstas para la tarde. Ya en la primera hora, Marco Bezzecchi batió el mejor tiempo marcado por Alex Márquez el sábado, rodando en 1:28.952.

En la segunda hora, los pilotos de Ducati mejoraron, con Marc Márquez quedando por delante de Pecco Bagnaia. Y ya nadie más pudo alcanzar su nivel. Ambos deben decidirse este domingo entre varias configuraciones aerodinámicas para la moto que usarán este curso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Así, a pesar de estar afectado por un virus y por dolores de estómago el sábado, Márquez se mantuvo como la referencia a mediodía, 47 milésimas por delante de Bagnaia y 116 por delante de Bezzecchi. Alex Márquez ocupaba el cuarto puesto, sobre Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Jorge Martín, que no parece afectado por sus operaciones y pretende aumentar su ritmo tras su primer día con la Aprilia de 2026, con el fin de trabajar en el rendimiento a una vuelta, su punto débil la temporada pasada.

Ai Ogura, Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio completaron un Top 10 en el que se encontraban los cinco corredores titulares de Ducati: la sexta moto la pilota aquí Michele Pirro, sustituto del lesionado Fermín Aldeguer. Con las cuatro Aprilia también presentes, solo hay un puesto libre para la competencia, para la KTM de Acosta.

Las Honda no están muy lejos, ya que Luca Marini y Joan Mir terminaron en undécima y duodécima posición, respectivamente, las primeras horas de rodaje, mientras que en LCR, Johann Zarco es 14º, por delante de Diogo Moreira.

Yamaha sigue en una situación más delicada con su nueva moto, ahora equipada con un motor V4. Fabio Quartararo fue el mejor de la tropa, pero en una lejana 17ª posición, tras marcar un tiempo 1.370 segundos más lento que el de Márquez. En el equipo Pramac, Toprak Razgatlioglu se detuvo al borde de la pista al comienzo de la jornada, pero luego pudo reanudar sus pruebas.

Clasificación y tiempos de la mañana del Día 2 del Test de Buriram de MotoGP 2026

Pos. Piloto Equipo Tiempo / Dif. Vueltas
1

Spain M. Márquez

 Equipo Ducati 1:28.836 45
2

Italy P. Bagnaia

 Equipo Ducati +0.047 31
3

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.116 35
4

Spain A. Márquez

 Gresini Racing +0.125 44
5

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.185 39
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.235 41
7 Spain J. Martín Aprilia Racing +0.331 36
8

Japan A. Ogura

 Equipo Trackhouse MotoGP +0.382 43
9

Spain R. Fernández

 Equipo Trackhouse MotoGP +0.466 35
10

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.575 32
11

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.615 34
12

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.617 34
13

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.733 30
14 France J. Zarco Honda LCR +0.772 41
15 Brazil D. Moreira Equipo LCR  +1.084 34
16

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +1.176 25
17 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.370 28
18 Spain A. Rins Equipo Yamaha MotoGP +1.398 29
19

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1.419 34
20 Australia J. Miller Pramac Yamaha +2.092 40
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.186 28
22

Italy M. Pirro

 Gresini Racing +3.023 35

