Por qué el test de Sepang decantará el futuro de Márquez y Honda

Cargar el reproductor de audio

Como es lógico, la mayor parte de elementos en esta ecuación giran alrededor de Marc Márquez, considerado por muchos el piloto más influyente en la historia de la marca del ala dorada, junto a Valentino Rossi y Mick Doohan. El español, que volverá a subirse a la RC213V después de haberse pasado el invierno preparándose físicamente para llegar a tope al arranque del curso, se puso serio el año pasado, al pedirle abiertamente al constructor japonés una reacción.

El cambio en la mentalidad de los responsables de Honda se puede intuir si tenemos en cuenta las últimas declaraciones de Tetsuhiro Kuwata, en las que admitía sin tapujos su frustración por estar en la condición de perseguidor, en vez de ser el perseguido. "Lamentablemente, Ducati nos lleva la delantera. Es frustrante ver que estamos por detrás en ese aspecto, que estamos persiguiendo. Eso hace que no nos podamos permitir el lujo de probar cosas nuevas en este momento. Queremos cambiar esa tendencia lo más rápido posible", comentaba el ejecutivo hace algunas semanas.

Existen varios indicativos que llevan a pensar que Honda, el fabricante más potente del paddock de MotoGP, efectivamente ha cambiado el paso. En primer lugar, la incorporación de personal de otras fábricas, con especial mención a Ken Kawauchi, fichado de Suzuki y que ocupará el cargo de director técnico en sustitución de Takeo Yokoyama. Ir a buscar a la competencia una pieza tan relevante como la que ocupaba Yokoyama, un fijo en la estructura, permiten adivinar que los cimientos de HRC se están moviendo más de lo que venía siendo habitual. En paralelo a la llegada de Kawauchi también se ha reorganizado la parte técnica de los dos talleres (Repsol y LCR).

Sin embargo, el éxito de la recolocación de todas esas fichas difícilmente dará sus frutos antes de que se complete la primera mitad del calendario. Y para entonces, puede ser tarde.

El potencial que esté en condiciones de ofrecer la versión de la moto que Márquez y Joan Mir prueben este fin de semana, probablemente fijará un punto de inflexión en la trayectoria de Honda. Bien sea en línea ascendente, o al revés. En este segundo supuesto, cualquiera pensará que es difícil que a la fábrica de Tokio le pueda ir peor. Fue última en la tabla reservada a los constructores en 2022, curso en el que no logró una sola victoria y en el que el Repsol Honda, su equipo oficial, concluyó el noveno, 60 puntos por detrás del debutante Mooney VR46. No obstante, puede darse el caso de que la caída no se detenga, sino que se acentúe todavía más.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Photo by: Repsol Media

Motorsport.com entiende que dentro de la propia estructura de HRC crece el convencimiento de que, si la moto de este 2023 no supone un significativo paso adelante a ojos de Márquez, lo más probable es que el multicampeón busque una salida, que incluso podría acelerarse y producirse en 2024, año en el que todavía tendrá contrato en vigor. Y de momento, las señales relativas a esa RC213V no invitan a lanzar confeti.

"Siento un gran respeto por Honda, especialmente por la forma en la que me ha tratado durante los dos años que estuve lesionado; cómo me cuidaron, que fue especial", declaraba Márquez, en una entrevista concedida a Motorsport.com nada más finalizar el Mundial. "Sé que no fue normal, y por ello siempre tendré todo el respeto por Honda. Mi mente solo está centrada en volver a lo más alto con ellos. Luego, por supuesto, si no puedo, porque siento que no tengo las herramientas, intentaré encontrar lo mejor para mí. Mi sueño es seguir aquí, pero mi mayor sueño es ganar campeonatos", argumentaba el catalán.

El corredor de Cervera cumplirá 30 años el jueves de la semana que viene, y ya no es el mismo individuo que era hasta aquel fatídico domingo de julio de 2020, en Jerez, en el que se rompió el brazo mientras interpretaba una de las remontadas más memorables de la historia del certamen. El calvario que sufrió a raíz de aquella lesión ha recalibrado el margen que se da para alcanzar sus objetivos. Ahora son pocos quienes le ven compitiendo más allá de los 35 o 36 años. Hasta ese momento, cuando decida dejar de correr, en la mente del #93 solo hay una meta: volver a ganar el título. Lo que ocurre es que la receta para encasquetarse de nuevo la corona no es la misma que le llevó a hacerlo las seis veces anteriores, en las que se podía decir que prácticamente arrasó.

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Antes de caerse en Jerez, hace tres años, la temporada en la que peores resultados había cosechado era la 2015, en la que terminó tercero, con 242 puntos en su casillero y tras acumular cinco triunfos y nueve podios. En el estado actual de las cosas, ese rendimiento le habría llevado a pelear por el título el último ejercicio. Aquella dominancia que le permitió encadenar rachas inverosímiles como la de 2014 (diez triunfos consecutivos), cuando se llevó 13 victorias de 18 posibles; o la de 2019 (12 triunfos de 19, con 18 podios), parece cosa del pasado. Ya no tanto por su condición física, como por el indudable paso adelante dado por la competencia, tanto a nivel técnico como de pilotaje.

Llegados a este punto, uno concluye que Márquez necesita a Honda más que nunca, la duda radica en saber si la compañía está en condiciones de responder a su brújula, a la piedra angular de su proyecto, a quien ha soportado, prácticamente solito, todo el andamiaje de HRC. En caso de que la respuesta a esa pregunta sea afirmativa, lo más probable es que el de Lleida renueve su acuerdo presente, que expira a finales de 2024, e incluso no sería descabellado pensar que termine su trayectoria en la categoría de las motos pesadas, habiendo defendido una sola marca.

En el supuesto contrario, dentro de la propia Honda crece la sensación de que el corredor buscará una salida que le ofrezca más garantías. A pesar del músculo empresarial del gigante nipón, en este caso difícilmente se le convencerá con la chequera. Él ya sabe que no volverá a firmar el contrato por el que debía ingresar 100 millones de euros, entre 2021 y 2024 –por más que acordara una rebaja considerable en 2020, como consecuencia de su ausencia–.

El contexto socioeconómico del campeonato sufrió una tremenda metamorfosis a raíz del impacto del coronavirus, y eso derivó en unos contratos de distinta naturaleza. En general, los nuevos acuerdos reducen la base en concepto de sueldo fijo para poner el foco en las variables por resultados. Este ecosistema financiero, combinado con la actual coyuntura que rodea a Márquez, abre la puerta a que cualquiera de los grandes fabricantes se pueda plantear un fichaje que, hasta hace poco, parecía imposible.

Marc Márquez, equipo Repsol Honda, Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images