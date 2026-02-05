Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

El test de Sepang de MotoGP concluye este jueves. En la última mañana de ensayos, Ducati ha dado muestras de mantener su dominio, pero lo más destacado ha sido el regreso a la pista de las Yamaha. Tras permanecer inmóviles en boxes el miércoles, debido a un problema en el motor V4 de Fabio Quartararo al final del martes, los pilotos han recibido luz verde de los ingenieros de la casa de Iwata para reanudar las pruebas.

"Tras los análisis realizados durante la noche entre Japón e Italia para identificar la causa del problema técnico de nuestra moto durante la tarde del primer día, y basándose en los hallazgos, Yamaha ha decidido reanudar sus actividades en pista", anunció el fabricante a primera hora del día, sin dar más detalles sobre la naturaleza del problema, por el momento.

Sin una respuesta clara sobre la causa del problema que obligó a Quartararo a detenerse el miércoles, Yamaha prefirió en el segundo día no seguir rodando por razones de seguridad. Cabe señalar que la caída del francés, en la que acabó con un dedo fracturado, no tuvo nada que ver con este problema técnico.

El 'Diablo' abandonó Sepang tras esta lesión, pero Yamaha puede contar con sus otros tres pilotos titulares y con su piloto de pruebas, Augusto Fernández, que ha venido a suplir la ausencia de la estrella de la marca. El segundo corredor de test, Andrea Dovizioso, no ha rodado este jueves por la mañana.

Joan Mir, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez se sucedieron en cabeza de la tabla de tiempos durante la primera hora. El tiempo del piloto de Gresini, 1:56.402, fue el más rápido de la semana, a una décima del récord oficial, la pole de Bagnaia en 2024, realizada en 1:56.337.

La temperatura subió en la segunda hora, superando los 30 °C, mientras que la de la pista superó los 50 °C. Las mejoras de registros fueron más escasas después, pero Marc Márquez se unió a la fiesta, de modo que a las 13:00 horas locales, las cuatro Desmosedici GP26 ocupaban los cuatro primeros puestos.

Así, Alex Márquez estaba por delante de Di Giannantonio, Marc Márquez y Bagnaia. Cabe destacar que el nueve veces campeón del mundo se cayó en la primera curva, sin gravedad, ya que pudo volver al trazado y mejorar su tiempo.

Álex Márquez lidera a mediodía en Sepang. Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire vía Getty Images

El primer perseguidor de los pilotos de Ducati fue, como al final de la temporada pasada, Marco Bezzecchi, en quinta posición. El piloto de Aprilia quedó por delante de Franco Morbidelli, que también sufrió una caída en la curva 14. Raúl Fernández, Pedro Acosta, Joan Mir y Enea Bastianini completaron un Top 10 en el que solo faltaba una marca: Yamaha. La primera de las M1 estaba en 12ª posición, gracias a Alex Rins.

La mañana no fue perfecta para Honda, ya que Luca Marini tuvo que detenerse en la curva 9 al comienzo de la jornada. Solo pudo ocupar la 19ª posición, mientras que Johann Zarco, aún con dificultades para adaptarse a la última versión de la moto japonesa, estaba 14º.

Los pilotos estarán en pista hasta las 18:00 hora local, las 11:00 en España. Probablemente, la última tarde en Malasia será la ocasión perfecta para ver las primeras simulaciones de carrera sprint o de tanda larga.

Clasificación y tiempos de la mañana del Día 3 del Test de Sepang de MotoGP 2026

Pos. Piloto Equipo Tiempo / Dif. Vueltas 1 A. Márquez Gresini Racing 1:56.402 10 2 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.383 14 3 M. Márquez Equipo Ducati +0.387 27 4 P. Bagnaia Equipo Ducati +0.527 11 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.624 9 6 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.728 16 7 R. Fernández Equipo Trackhouse MotoGP +0.843 10 8 P. Acosta KTM Factory Racing +0.851 10 9 J. Mir Honda HRC +0.866 13 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0.888 10 11 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +1.138 11 12 A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.178 11 13 M. Viñales KTM Tech3 +1.197 14 14 J. Zarco Honda LCR +1.199 10 15 B. Binder KTM Factory Racing +1.456 14 16 J. Miller Pramac Yamaha +1.754 16 17 D. Moreira LCR Team +2.388 7 18 L. Savadori Aprilia Racing +2.500 2 19 L. Marini Honda HRC +2.771 9 20 A. Fernández Yamaha Factory Racing +2.876 19 21 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.912 7 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing -