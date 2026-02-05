Ir al contenido principal

MotoGP Test oficial de Sepang

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

La mañana del último día del Test de Sepang estuvo dominada por los cuatro pilotos con la Ducati GP26, con Alex Márquez a la cabeza. Por su parte, Yamaha pudo reanudar la marcha.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Añadir como fuente principal
Alex Márquez, Gresini Racing

El test de Sepang de MotoGP concluye este jueves. En la última mañana de ensayos, Ducati ha dado muestras de mantener su dominio, pero lo más destacado ha sido el regreso a la pista de las Yamaha. Tras permanecer inmóviles en boxes el miércoles, debido a un problema en el motor V4 de Fabio Quartararo al final del martes, los pilotos han recibido luz verde de los ingenieros de la casa de Iwata para reanudar las pruebas.

Recuerda:

"Tras los análisis realizados durante la noche entre Japón e Italia para identificar la causa del problema técnico de nuestra moto durante la tarde del primer día, y basándose en los hallazgos, Yamaha ha decidido reanudar sus actividades en pista", anunció el fabricante a primera hora del día, sin dar más detalles sobre la naturaleza del problema, por el momento.

Sin una respuesta clara sobre la causa del problema que obligó a Quartararo a detenerse el miércoles, Yamaha prefirió en el segundo día no seguir rodando por razones de seguridad. Cabe señalar que la caída del francés, en la que acabó con un dedo fracturado, no tuvo nada que ver con este problema técnico.

El 'Diablo' abandonó Sepang tras esta lesión, pero Yamaha puede contar con sus otros tres pilotos titulares y con su piloto de pruebas, Augusto Fernández, que ha venido a suplir la ausencia de la estrella de la marca. El segundo corredor de test, Andrea Dovizioso, no ha rodado este jueves por la mañana.

 

Joan Mir, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez se sucedieron en cabeza de la tabla de tiempos durante la primera hora. El tiempo del piloto de Gresini, 1:56.402, fue el más rápido de la semana, a una décima del récord oficial, la pole de Bagnaia en 2024, realizada en 1:56.337.

La temperatura subió en la segunda hora, superando los 30 °C, mientras que la de la pista superó los 50 °C. Las mejoras de registros fueron más escasas después, pero Marc Márquez se unió a la fiesta, de modo que a las 13:00 horas locales, las cuatro Desmosedici GP26 ocupaban los cuatro primeros puestos.

Así, Alex Márquez estaba por delante de Di Giannantonio, Marc Márquez y Bagnaia. Cabe destacar que el nueve veces campeón del mundo se cayó en la primera curva, sin gravedad, ya que pudo volver al trazado y mejorar su tiempo.

Alex Marquez, Gresini Racing

Álex Márquez lidera a mediodía en Sepang.

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire vía Getty Images

El primer perseguidor de los pilotos de Ducati fue, como al final de la temporada pasada, Marco Bezzecchi, en quinta posición. El piloto de Aprilia quedó por delante de Franco Morbidelli, que también sufrió una caída en la curva 14. Raúl Fernández, Pedro Acosta, Joan Mir y Enea Bastianini completaron un Top 10 en el que solo faltaba una marca: Yamaha. La primera de las M1 estaba en 12ª posición, gracias a Alex Rins.

La mañana no fue perfecta para Honda, ya que Luca Marini tuvo que detenerse en la curva 9 al comienzo de la jornada. Solo pudo ocupar la 19ª posición, mientras que Johann Zarco, aún con dificultades para adaptarse a la última versión de la moto japonesa, estaba 14º.

Los pilotos estarán en pista hasta las 18:00 hora local, las 11:00 en España. Probablemente, la última tarde en Malasia será la ocasión perfecta para ver las primeras simulaciones de carrera sprint o de tanda larga.

Clasificación y tiempos de la mañana del Día 3 del Test de Sepang de MotoGP 2026

Pos. Piloto Equipo Tiempo / Dif. Vueltas
1

Spain A. Márquez

 Gresini Racing 1:56.402 10
2

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.383 14
3

Spain M. Márquez

 Equipo Ducati +0.387 27
4

Italy P. Bagnaia

 Equipo Ducati +0.527 11
5

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.624 9
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.728 16
7

Spain R. Fernández

 Equipo Trackhouse MotoGP +0.843 10
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.851 10
9

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.866 13
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0.888 10
11

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +1.138 11
12 Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.178 11
13

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1.197 14
14 France J. Zarco Honda LCR +1.199 10
15

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1.456 14
16 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.754 16
17 Brazil D. Moreira LCR Team +2.388 7
18 Italy L. Savadori Aprilia Racing +2.500 2
19

Italy L. Marini

 Honda HRC +2.771 9
20

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +2.876 19
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.912 7
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing -  

Artículo Anterior Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

