Crónica de test
MotoGP Test oficial de Sepang

Test Sepang MotoGP: Mir lleva a Honda al frente en una segunda mañana sin Yamaha

Sin ninguna Yamaha en pista y con el VR46 como referencia de Ducati, la Honda de Joan Mir ha sido la más rápida de la mañana del Día 2 del Test de Sepang de MotoGP.

Léna Buffa Rubén Carballo Rosa
Editado:
Añadir como fuente principal
Joan Mir, Honda HRC

Los pilotos de MotoGP han disfrutado de una segunda mañana de test bastante tranquila, este miércoles en el circuito de Sepang. En condiciones que han seguido siendo muy calurosas, con más de 30 °C en el termómetro, pero sin lluvia, los más activos han completado cerca de una treintena de vueltas.

Cómo fue el Día 1 del Test de Sepang de MotoGP:

Recordemos que tres pilotos están ausentes, ya que Fabio Quartararo se sumó a la lista de lesionados al romperse un dedo en una fuerte caída el martes por la mañana, y ha abandonado Malasia. Jorge Martín se está recuperando de las operaciones realizadas en lesiones previas en diciembre, y Fermín Aldeguer está haciendo lo propio de una fractura en la pierna que se produjo hace un mes, durante un entrenamiento.

Yamaha decide no correr hasta entender el motor V4

Curiosamente, esta mañana no se ha visto ninguna Yamaha en la pista. Más allá del ausente Quartararo, su compañero de equipo Alex Rins, los pilotos de Pramac (Jack Miller y Toprak Razgatlioglu) y los pilotos de pruebas (Andrea Dovizioso y Augusto Fernández) no han salido al asfalto y se han contentado con observar a sus adversarios desde el box.

Y, según las primeras informaciones procedentes de Sepang, esta situación puede ser bastante preocupante, ya que Yamaha ha suspendido sus ensayos en Malasia hasta entender qué es lo que no está funcionando adecuadamente con el nuevo motor V4.

 

Otros, en cambio, no se lo han pensado dos veces a la hora de salir a la pista, e incluso ya han logrado mejorar rápidamente sus tiempos. Antes de que terminara la primera hora, Joan Mir ya había roto la barrera de 1:57, que era la referencia del martes. Franco Morbidelli y su Ducati GP25 pronto se unieron al español en este aspecto, manteniéndose delante hasta el final de la sesión matinal.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

De estas tres horas de rodaje, hubo que destacar la gran actuación conjunta de Pedro Acosta y Maverick Viñales con la KTM y la presencia de tres Aprilia entre los diez primeros. A diferencia del martes, la Honda de Mir era la única máquina japonesa que figuraba en este pequeño grupo, aunque con todas las precauciones habituales que impone un test de este tipo, sobre todo porque el stock de neumáticos blandos se gestiona con la mayor prudencia posible en algunos boxes.

Además, Alex Márquez se cayó poco después del mediodía en la curva 5 del circuito, cuando estaba realizando una vuelta rápida. Pudo volver a la pista posteriormente, y su duodécimo tiempo no era representativo del potencial que el piloto de Gresini demostró en la primera jornada. En cuanto a Marc Márquez, autor del mejor tiempo gracias a su 'time attack', terminó la sesión matinal en un prudente 15º puesto, 1.2 segundos más lento que ayer.

Las pruebas continuarán hasta las 18:00 hora local, las 11:00 en España, antes de la tercera y última jornada de mañana.

Clasificación y tiempos de la sesión matinal del Día 2 del Test de Sepang de MotoGP 2026

Pos. Piloto Equipo Tiempo / Diferencia Vueltas
1

Spain J. Mir

 Honda HRC 1:56.874 32
2

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.109 27
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.175 32
4

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.242 31
5

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.252 29
6

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.267 35
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.400 28
8

Italy P. Bagnaia

 Equipo Ducati +0.428 20
9

Japan A. Ogura

 Equipo Trackhouse MotoGP +0.502 36
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0.676 27
11

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.691 28
12

Spain A. Márquez

 Gresini Racing +0.790 22
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0.879 32
14 France J. Zarco Honda LCR +1.472 23
15

Spain M. Márquez

 Ducati Team +1.512 30
16 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1.692 24
17 Brazil D. Moreira LCR Team +1.697 19
- Australia J. Miller Pramac Yamaha - 0
- Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team - 0
- Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing - 0
-

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing - 0

