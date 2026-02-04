Test Sepang MotoGP: Mir lleva a Honda al frente en una segunda mañana sin Yamaha
Sin ninguna Yamaha en pista y con el VR46 como referencia de Ducati, la Honda de Joan Mir ha sido la más rápida de la mañana del Día 2 del Test de Sepang de MotoGP.
Los pilotos de MotoGP han disfrutado de una segunda mañana de test bastante tranquila, este miércoles en el circuito de Sepang. En condiciones que han seguido siendo muy calurosas, con más de 30 °C en el termómetro, pero sin lluvia, los más activos han completado cerca de una treintena de vueltas.
Recordemos que tres pilotos están ausentes, ya que Fabio Quartararo se sumó a la lista de lesionados al romperse un dedo en una fuerte caída el martes por la mañana, y ha abandonado Malasia. Jorge Martín se está recuperando de las operaciones realizadas en lesiones previas en diciembre, y Fermín Aldeguer está haciendo lo propio de una fractura en la pierna que se produjo hace un mes, durante un entrenamiento.
Yamaha decide no correr hasta entender el motor V4
Curiosamente, esta mañana no se ha visto ninguna Yamaha en la pista. Más allá del ausente Quartararo, su compañero de equipo Alex Rins, los pilotos de Pramac (Jack Miller y Toprak Razgatlioglu) y los pilotos de pruebas (Andrea Dovizioso y Augusto Fernández) no han salido al asfalto y se han contentado con observar a sus adversarios desde el box.
Y, según las primeras informaciones procedentes de Sepang, esta situación puede ser bastante preocupante, ya que Yamaha ha suspendido sus ensayos en Malasia hasta entender qué es lo que no está funcionando adecuadamente con el nuevo motor V4.
Otros, en cambio, no se lo han pensado dos veces a la hora de salir a la pista, e incluso ya han logrado mejorar rápidamente sus tiempos. Antes de que terminara la primera hora, Joan Mir ya había roto la barrera de 1:57, que era la referencia del martes. Franco Morbidelli y su Ducati GP25 pronto se unieron al español en este aspecto, manteniéndose delante hasta el final de la sesión matinal.
De estas tres horas de rodaje, hubo que destacar la gran actuación conjunta de Pedro Acosta y Maverick Viñales con la KTM y la presencia de tres Aprilia entre los diez primeros. A diferencia del martes, la Honda de Mir era la única máquina japonesa que figuraba en este pequeño grupo, aunque con todas las precauciones habituales que impone un test de este tipo, sobre todo porque el stock de neumáticos blandos se gestiona con la mayor prudencia posible en algunos boxes.
Además, Alex Márquez se cayó poco después del mediodía en la curva 5 del circuito, cuando estaba realizando una vuelta rápida. Pudo volver a la pista posteriormente, y su duodécimo tiempo no era representativo del potencial que el piloto de Gresini demostró en la primera jornada. En cuanto a Marc Márquez, autor del mejor tiempo gracias a su 'time attack', terminó la sesión matinal en un prudente 15º puesto, 1.2 segundos más lento que ayer.
Las pruebas continuarán hasta las 18:00 hora local, las 11:00 en España, antes de la tercera y última jornada de mañana.
Clasificación y tiempos de la sesión matinal del Día 2 del Test de Sepang de MotoGP 2026
|Pos.
|Piloto
|Equipo
|Tiempo / Diferencia
|Vueltas
|1
|
J. Mir
|Honda HRC
|1:56.874
|32
|2
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0.109
|27
|3
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0.175
|32
|4
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0.242
|31
|5
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+0.252
|29
|6
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0.267
|35
|7
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.400
|28
|8
|
P. Bagnaia
|Equipo Ducati
|+0.428
|20
|9
|
A. Ogura
|Equipo Trackhouse MotoGP
|+0.502
|36
|10
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+0.676
|27
|11
|
L. Marini
|Honda HRC
|+0.691
|28
|12
|
A. Márquez
|Gresini Racing
|+0.790
|22
|13
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+0.879
|32
|14
|J. Zarco
|Honda LCR
|+1.472
|23
|15
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+1.512
|30
|16
|L. Savadori
|Aprilia Racing
|+1.692
|24
|17
|D. Moreira
|LCR Team
|+1.697
|19
|-
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|A. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|-
|0
|-
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|
A. Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
|-
|
A. Fernández
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
