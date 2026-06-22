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El test de Pirelli en Brno se salda con el liderato de Aprilia y una leve caída de Márquez

El primer test de MotoGP con las motos 850cc y neumáticos Pirelli para pilotos titulares se saldó este lunes en el Circuito de Brno con una caída de Marc Márquez que no revistió consecuencias.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez habla con Giorgio Barbier, director de Pirelli Motorcycle Racing

Foto de: Pirelli

La próxima temporada el fabricante italiano Pirelli, el mismo que suministra a la Fórmula 1, se convertirá en el proveedor único de neumáticos de MotoGP, iniciando una nueva era en el campeonato del mundo, en la que además de los nuevos compuestos, la clase reina contará con motor de 850cc, en lugar de las actuales mil, además de una reducción de la aerodinámica y los sistemas de altura, que ya van a empezar a ser eliminados en Assen este próximo fin de semana, al menos por lo que respecta a los que se utilizan en la salida en la parte delantera de la moto.

Poca cosa ha trascendido del test, celebrado en Brno, el mismo trazado que este fin de semana ha albergado el GP de Chequia, lo que significa que la pista estaba engomada, y aunque la temperatura ambiente era ligeramente menor que el domingo, el calor era sofocante.

La jornada de ensayos era a puerta cerrada absolutamente, pero Motorsport.com ha podido saber que Marc Márquez sufrió una caída sin que, afortunadamente, sufriera daños, que era uno de los grandes objetivos de todos los pilotos convocados.

Aprilia, el más rápido

Aunque no se ha suministrado ningún tipo de información sobre los tiempos, se ha filtrado que el fabricante de neumáticos ha terminado muy satisfecho con el resultado de las pruebas y que los pilotos de Aprilia han logrado los mejores tiempos, un 1.54.0, a nueve décimas de la vuelta rápida (1.53.122) en carrera de Fabio Di Giannantonio el domingo, y a poco menos de tres segundos de la pole de Ai Ogura (1.51.139) un tiempo absolutamente exagerado.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Pirelli

Algunas informaciones sin confirmar bajan ese tiempo de las dos Aprilia a 1.53.9, con Ducati en 1.54, KTM en 1.54.3 y las Honda en 1.55.

La característica principal del test es que era el primero para pilotos titulares y contratados, por más que algún fabricante presentó a corredores que el año que viene competirán con otras motos.

Las soluciones desarrolladas por Pirelli fueron probadas por Marc Márquez y Fermín Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi y Raúl Fernández (Aprilia), Luca Marini y Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) y Pedro Acosta (KTM), junto con los pilotos de pruebas Daniel Pedrosa y Pol Espargaró (KTM), y Augusto Fernández (Yamaha). La jornada de pruebas, que se desarrolló mayormente con sol por la mañana y con cielos ligeramente más nublados a partir de media tarde, con temperaturas del aire y de la pista similares a las registradas durante el fin de semana de la carrera.

Además de las motos de 850 cc que debutarán el próximo año, algunos fabricantes prepararon motos actuales adaptadas para simular la configuración técnica de 2027.

"Quisiera agradecer a los pilotos y fabricantes su colaboración y el entusiasmo demostrado en esta importante prueba, en nuestro camino hacia MotoGP 2027", explica Giorgio Barbier, Director de Pirelli Motorcycle Racing.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Pirelli

"Los planes de rodaje fueron exigentes, con muchas soluciones que evaluar, tras un fin de semana de carreras marcado por altas temperaturas y a pocos días del próximo Gran Premio. Tras las sesiones privadas que hasta ahora solo se habían celebrado con pilotos de pruebas, en Brno pudimos finalmente recabar información útil sobre los neumáticos de 2027 para las futuras motos de 850 cc, también de algunos pilotos contratados", continua el ejecutivo.

"Todos los fabricantes completaron los programas acordados, con planes de rodaje diferenciados para las dos motos, para maximizar la recopilación de datos, y algunos pilotos también realizaron simulaciones de carrera sprint y tandas de distancia de carrera completa. La colaboración con pilotos y fabricantes sigue siendo muy constructiva y los desarrollos avanzan según lo previsto".

A partir de los datos recopilados por Pirelli este lunes, el fabricante dará un nuevo paso en la evolución de su catálogo para 2027.

"Los datos recopilados hoy, junto con los de Las próximas pruebas privadas, a partir del test de septiembre tras el GP de Austria y la prueba de final de temporada en Valencia, serán fundamentales para definir las características finales de la gama de 2027", dijo Barbier.

La prueba de hoy fue la primera de las tres sesiones programadas durante la temporada con pilotos de competición. Las siguientes tendrán lugar el lunes siguiente al Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring de Spielberg y el martes después del último Gran Premio de la temporada en Valencia.

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Foto de: Pirelli

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