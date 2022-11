Técnica: qué probó cada fábrica en los test de Valencia de MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Una vez concluidos los test de pretemporada de Valencia, las fábricas de MotoGP se retiran a sus respectivas sedes para emplearse a fondo en el desarrollo de las monturas de 2023. Esta primera jornada de pruebas es clave de cara al invierno, y las indicaciones de los pilotos en Cheste guiarán a los ingenieros en la creación de las motos del próximo curso.

No todas las marcas se encuentran en la misma situación. Ducati es el alumno aventajado de la clase, y nadie duda de que, hoy día, es la mejor moto de la parrilla. Aprilia se quedó con la miel en los labios, y su progresión se vio fuertemente estancada en la gira asiática, por lo que buscarán encontrar ese extra que les permita luchar por el título. Por su parte, KTM acumuló otro año sin pena ni gloria, salvado por las dos victorias de Miguel Oliveira (en mojado) y los tres podios de Brad Binder.

En el otro lado de la balanza se encuentran Yamaha y Honda. Las legendarias fábricas niponas continúan en horas bajas, quasi críticas, con un rendimiento muy inferior a lo esperado que solo Fabio Quartararo y Marc Márquez consiguen maquillar. Eran las dos marcas que más expectación levantaron en Valencia, y sus pilotos llegaron al box deseosos de probar las nuevas evoluciones.

Motorsport.com ha analizado detalladamente el trabajo de los cinco fabricantes de MotoGP el pasado martes en Valencia. Descubre qué es lo que probó (y lo que no probó) cada equipo en el arranque de la pretemporada 2023.

Ducati, el alumno aventajado en los test de Valencia de MotoGP

La Desmosedici fue, con diferencia, la mejor moto de la parrilla en 2022, así que los de Borgo Panigale no tienen que hacer ninguna locura para mejorar. Internamente, las cosas han cambiado bastante, en parte por la salida de varios ingenieros, que pusieron rumbo a KTM, y en parte por la llegada de Enea Bastianini.

La Bestia debuta como piloto de fábrica con Marco Rigamonti, hasta ahora jefe técnico de Johann Zarco, a su lado. En el lado de Bagnaia apenas hay cambios en su equipo humano.

El campeón del mundo de 2022 completó 59 vueltas al trazado, en las cuales probó el nuevo motor. A diferencia de este año, cuando decidió desechar el propulsor que le habían traído y optó por un híbrido entre 2021 y 2022, Pecco terminó contento: "Funcionó muy bien casi de inmediato, lo que es positivo. Puedo irme de vacaciones satisfecho", declaró.

Aparte de eso, Bagnaia no ha revelado mucho sobre las cosas que probaron. En Ducati, más que una revolución, lo que buscan es una evolución. Así, Pecco probó un nuevo carenado, que destaca porque su parte inferior es muy similar al que presentó Aprilia en Barcelona (sí, Ducati copiando a otras marcas). Con esa pieza consiguen más estabilidad y transmitir un mayor apoyo a los neumáticos en curva.

Johann Zarco, en su rol de piloto satélite, también rodó con el nuevo carenado: "Lo lógico es que tuviera menos wheelie con él, pero no es lo único", comentó el francés, a quien Ducati siempre permite probar el material primero. "Hay algunas sorpresas agradables. Esperaba que mejorase algo la aceleración, pero también va mejor en otros aspectos".

Johann Zarco probó un nuevo carenado en la Ducati GP22, con una decoración de camufjaje

Zarco, a diferencia de Bagnaia, sí corrió toda la temporada con el motor 2022, y el martes pudo probar el de 2023. "En una pista como esta es difícil de decir [cómo rinde]. El nuevo bloque tiene más potencia, pero en esta pista no se puede sacar ninguna conclusión al respecto", dijo el francés. "Además, ya teníamos mucha ventaja en términos de potencia, pero la transmisión de esa potencia al asfalto no era óptima en todo el régimen de revoluciones. El objetivo del nuevo motor era solucionar eso. También tenemos más par motor, para que la moto se mantenga más estable a bajas velocidades".

Bastianini hizo sus primeros metros en el equipo de fábrica, y también probó las nuevas ayudas aerodinámicas. El mayor cambio para Bastianini respecto a la temporada pasada fue su debut en la GP22, después de haber pilotado todo el curso con la GP21, con la que consiguió el tercer puesto de la general. "La moto es muy precisa, lo que me sorprendió. Puedo hacer lo mismo en cada vuelta", comentó al quitarse el casco.

Una KTM reforzada buscará dar el deseado paso adelante en MotoGP 2023

Con la llegada de Jack Miller, tras su salida de Ducati, y del debutante Augusto Fernández, además del regreso de Pol Espargaró tras dos años en Honda, el grueso del trabajo de desarrollo en Valencia recayó sobre Brad Binder.

De hecho, esa ha sido la tónica durante toda la temporada. El sudafricano ya probó una nueva versión de la RC16 en las últimas carreras de esta temporada, y no le hizo ningún favor. El nuevo chasis resultó ser más problemático en curvas y en las frenadas, pero la aceleración (algo que llevaban tiempo pidiendo) sí que mejoró, y fue un factor clave en el podio de Binder en el Gran Premio de Valencia.

La marca ya ha avanzado mucho en su moto de 2023, y pudieron poner en pista un prototipo completo, incluyendo un nuevo motor. "La nueva filosofía de KTM es la de introducir pequeños y sutiles cambios para mejorar el conjunto", dijo Binder, que cree que la RC16 "no es una mala moto en absoluto".

El martes, KTM presentó otra moto que viene a solucionar los problemas del domingo, pero volvió a sacrificar ligeramente la aceleración. "Tenemos que hacer una combinación de los dos aspectos", fueron las palabras de Binder. Además, KTM presentó un colín diferente, especialmente en el aspecto aerodinámico. KTM ha contado recientemente con la ayuda del departamento de aerodinámica de Red Bull F1, por lo que seguramente no será el último cambio de este tipo.

Por último, Binder rodó con otro paquete aerodinámico, la misma solución que Aprilia ideó durante el test de Barcelona y con la que ha competido desde entonces. "Cambiamos todo el paquete aerodinámico, así que es difícil decir qué nos aportó ese cambio en particular", dijo Binder. "Pero me sentí muy bien. Hacía mucho viento, luego se sintió mejor. La rueda delantera se mantuvo mejor en el suelo".

El fabricante austriaco se ha hecho con bastante personal de Ducati. Andrea Giribuola, antiguo jefe técnico de Andrea Dovizioso y Enea Bastianini, es quizás la novedad más importante. "Dio a nuestros ingenieros de pista algunas ideas para resolver nuestros problemas", comentó.

La KTM RC16 de Brad Binder, con el "carenado dividido" de Aprilia

Honda, sin luz al final del túnel en el test de Valencia de MotoGP

En Honda esperaban la luz al final del túnel tras un decepcionante 2022, en el que terminaron últimos en la clasificación de constructores y no sumaron ninguna victoria. Sin embargo, sigue sin haber luz en el profundo túnel de la RC213V.

Marc Márquez se marchó a casa con el 13º mejor tiempo, y se detuvo después de haber completado 50 vueltas. "Hemos probado un prototipo con una nueva aerodinámica, un motor ligeramente modificado y un chasis diferente", dijo el ocho veces campeón del mundo, que no quedó muy impresionado.

"El nuevo modelo dio un poco más de respuesta en el tren delantero, pero hemos vuelto a perder en otras áreas. Hay que encontrar el compromiso. Los tiempos por vuelta son similares, por lo tanto el rendimiento también es similar". En cambio, el nuevo motor daba un poco más de par, aunque Márquez reconoció que "no es suficiente".

A Marc Márquez le resultó difícil ocultar su decepción el martes. Honda sigue estando irremediablemente atrasada

El prototipo 2023 llegó al box de Takaaki Nakagami en las últimas horas del test, mientras que Joan Mir y Alex Rins se centraron en acumular kilómetros con su nueva moto. Los tres pilotos terminaron la jornada en la cola de la clasificación.

Aunque los tiempos no dicen mucho a estas alturas de la pretemporada, está claro que la crisis de Honda aún no ha terminado. Con Márquez en forma, la pelota vuelve a estar en el tejado de Honda, que deberá construir una moto competitiva que permita a los pilotos volver a luchar por ganar carreras.

Sorpresa (negativa) en Yamaha con el motor para MotoGP 2023

Antes del Gran Premio de Valencia, se le preguntó a Fabio Quartararo si le apetecía más el test del martes o la carrera del domingo. El francés dudó, pero terminó afirmando que prefería la carrera. Y menos mal, porque la jornada de pruebas se convirtió en una decepción para los dos pilotos de Yamaha (que ya no contará con un equipo satélite).

El nuevo motor, en el que había depositadas tantas esperanzas y que tanto emocionó a Quartararo en Misano, no funcionó como se esperaba. En circuitos como Motegi, Jerez y Misano, el propulsor era más rápido, pero no fue así en Cheste. No es un circuito en el que la potencia marque una gran diferencia, pero el hecho de que la moto fuese exactamente igual de rápida que el domingo pasado seguía siendo una decepción.

Fabio Quartararo no terminó contento con el motor 2023

Y con ello, todo el programa de Yamaha para el test se vino abajo. El equipo japonés aprovechó para probar unos nuevos carenados y un nuevo chasis, aunque ninguna de las dos evoluciones aportó mejoras, en palabras de Fabio.

Es difícil decir si el test fue realmente inútil, pero la decepción de Quartararo era evidente. Las pruebas aerodinámicas deben realizarse a una velocidad constante, por lo que es posible que ni siquiera haya sido necesario utilizar exprimir el nuevo motor.

Yamaha estrenó las aletas en el colín que empezaron a montar sus rivales en el último tercio de curso, y tanto Quartararo como Cal Crutchlow rodaron con ellas durante el último gran premio del año. Pero, al igual que Honda, las mejoras que están obligados a desarrollar para resistir a Ducati siguen brillando por su ausencia.

Aprilia, sin apenas novedades en el test de Valencia de MotoGP para 2023

Por último, toca analizar la jornada de Aprilia, aunque tampoco ofreció muchas evoluciones. Massimo Rivola, jefe del equipo italiano, dijo que habían estrenado un chasis con algunas modificaciones. Aleix Espargaró reconoció al término del test que había probado un nuevo basculante, pero que no hubo muchas más novedades.

Con ello, Aprilia vuelve a apostar fuerte por el primer test invernal del año que viene en Sepang, como ha ocurrido en años anteriores. El nuevo basculante sí ha hecho que Espargaró se sienta mejor: "En términos de agarre y aceleración, es definitivamente una mejora". Sin embargo, el español desea un nuevo motor para febrero: "Necesitamos más par y potencia para estar a la altura de las motos más rápidas", reclamó.

Su compañero de equipo, Maverick Viñales, compitió la segunda mitad del curso con un nuevo chasis, que se ha convertido en un fijo en la RS-GP del #12. Pero, más allá de eso, tampoco tuvo grandes cambios. La dupla catalana fue la primera en poner punto final a su jornada, marcadamente decepcionados por la falta de evoluciones en una prueba tan crucial antes del invierno.

El cambio más significativo se produjo en el equipo humano. Viñales cambia de jefe técnico, y pasó a contar con los servicios de Juan-Manuel Cazeaux, que hasta ahora había trabajado con Alex Rins en Suzuki. Ambos coincidieron en la etapa de Viñales en Suzuki. Es el quinto ingeniero de pista con el que trabaja el español en los últimos cuatro años.

Las Aprilia apenas mostraron novedades en Valencia

