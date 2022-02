Técnica MotoGP | Suzuki intimida con el nuevo motor de la GSX-RR

Cargar el reproductor de audio

El equipo Suzuki Ecstar quiso exprimir al máximo la información recogida durante el curso 2021 para convertir a la GSX-RR en su mejor versión. Con los seis podios de Joan Mir y el ritmo de Alex Rins, el equipo nipón apuesta por pequeños -pero prometedores- cambios y aumenta sus expectativas para este nuevo curso.

La clave de Suzuki esta temporada es el equilibrio y la potencia. En busca de lo primero, la GSX-RR aprovechó su fuerte: el paso por curva. Suzuki se sirvió de esto para hacer frente al desgaste de los neumáticos provocado por un intento de superar la fuerza del V4. Y en este desarrollo, la electrónica ha tenido un papel protagonista.

Después de dos años de congelación, la fábrica de Hamamatsu ha apostado todo por un nuevo motor que ofrezca a la GSX-RR la posibilidad de pelear en términos de potencia y velocidad punta, y estos resultados ya se han hecho notar en los primeros test de la temporada en Malasia e Indonesia. De esta manera, los cuatro cilindros en línea del equipo nipón están preparados para una nueva batalla contra los V4.

Disfruta de cerca de la Suzuki GSX-RR de 2022

Detalle de la moto de Team Suzuki MotoGP 1 / 7 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 7 Foto de: Suzuki Detalle de las alas de la moto del Team Suzuki MotoGP 3 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de las alas de la moto del Team Suzuki MotoGP 4 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 7 Foto de: Dorna Suzuki MotoGP 6 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 7 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si hablamos de chasis, es obligatorio mencionar una apuesta por el mismo chasis de carbono empleado en Misano en 2021. Sin embargo, es difícil la tarea de descubrir si el equipo nipón espera desvelar otras actualizaciones.

En cuanto a la aerodinámica, el equipo nipón no ha presentado demasiadas novedades respecto a las últimas registradas. Durante Sepang se pudo observar un pequeño borde en el alerón del lado derecho de la moto, que sobresale de la parte trasera y recordaba a la táctica empleada en Honda hace tres años. Sin embargo, Suzuki podría no haber seguido adelante con este proyecto, debido a que no se repitió en Mandalika.

Después, Suzuki apostó por unas alas más inclinadas que podrían dar motivos para confirmar que el paquete aerodinámico no variaría demasiado de cara a la primera carrera de la temporada.

En Suzuki tienen velocidad y ritmo de carrera. Ahora, solo faltan los resultados para disputar una temporada en la que podrían recoger los frutos de la información y esfuerzo procedentes de 2021.