Tech3 confirma que Acosta y Fernández tendrán el chasis de carbono de KTM

Una de las grandes novedades técnicas de la temporada 2023 del Mundial de MotoGP fue el chasis de fibra de carbono que introdujo KTM en la segunda mitad de año. La casa de Mattighofen estuvo trabajando en la pieza con la esperanza de acercarse a Ducati en el orden jerárquico de la parrilla, Dani Pedrosa se ocupó de buena parte de su desarrollo, y fue el de Castellar del Vallès quien lo estrenó en Misano en septiembre.

Posteriormente, el chasis fue a parar a los pilotos del Red Bull KTM Factory Racing, el equipo oficial. Brad Binder y Jack Miller lo tuvieron a su disposición en las últimas citas del año y dieron como respuesta grandes sensaciones, especialmente el sudafricano.

Sin embargo, no pudieron contar con él los pilotos del Tech3, entonces Pol Espargaró y Augusto Fernández, a pesar de que también llevaban una RC16 de 2023. Algo que cambiará en este 2024, año en el que el equipo cuenta con Pedro Acosta en sus filas, como sustituto del de Granollers.

Nicolas Goyon, director del equipo francés, explicó tras la presentación de la nueva moto de GasGas para esta campaña el recorrido que ha tenido el chasis de fibra de carbono dentro de la casa austriaca, por qué ellos no pudieron utilizarlo de primeras, y que sí podrán disponer de él desde las pruebas de pretemporada, que empiezan dentro de unos días en Sepang.

"La situación con el chasis de carbono era un poco complicada", empezó Goyon en un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Sinceramente, no pensaban utilizarlo, lo tenían para hacer pruebas. Lo utilizaron en la moto de Pedrosa en Misano y fue excelente. Luego tuvimos un test después de Misano, los pilotos de KTM lo probaron y era tan bueno que decidieron usarlo en los grandes premios, pero en realidad no había nada preparado en la fábrica".

"En ninguno de los planes se había previsto utilizar este chasis para el final de la temporada. Así que fue un poco complicado y, en KTM tuvieron que reaccionar ante esta situación y apretar el botón de producción, lo que no es tan fácil, especialmente en piezas tan difíciles. Así que, obviamente, el año pasado estábamos un poco retrasados en este aspecto, pero en todos los demás departamentos, y especialmente en el aerodinámico, estábamos al mismo nivel [que el equipo oficial], con quizás una carrera de retraso, que es el tiempo normal para producir piezas".

Chasis de fibra de carbono de KTM

"Se han hecho esfuerzos en la fábrica y se han mejorado los puntos débiles de este chasis. Veremos en estos primeros tests si estas mejoras han sido suficientes o no para permitirnos trabajar con estos chasis de una manera un poco más serena. Porque el año pasado, casi cada vez que nos caíamos, teníamos que cambiar el chasis y repararlo en la fábrica o detrás del box, y eso llevaba mucho tiempo. Así que esperamos que las modificaciones que se han hecho este invierno en la fábrica nos permitan trabajar de la misma manera que con un chasis de aluminio o de acero", explicó Goyon.

Así, confirmó que lo tendrán en 2024: "Si la pregunta es si empezaremos con el chasis de carbono este año, puedo decir que sí, que lo probaremos en algún momento y estoy bastante seguro de que tendremos el mismo paquete que los demás para empezar la temporada en Qatar", aseguró.

Nicolas Goyon buscará así tener un gran año tras asumir el papel de director en Tech3 en 2023, mientras que Hervé Poncharal se concentró en las tareas de alta dirección. Este fue solo uno de los cambios que tuvo que afrontar el equipo el año pasado, añadiéndose el cambio de formato de MotoGP o la salida de Pol Espargaró.

"Hemos tenido muchos cambios en 2023. En particular el nuevo formato, que no fue fácil de gestionar, y como jefe de equipo también he tenido que reestructurar el equipo. Son cosas que ya están en marcha para la próxima temporada", finalizó Goyon.