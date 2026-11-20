MotoGP GP de Portugal
Tardozzi, tajante sobre el futuro de Márquez: "Estará con nosotros después de esta temporada"
Davide Tardozzi se pronunció sobre el futuro de Marc Márquez después de que el español no desmintiera los rumores sobre una retirada prematura este jueves en Portimao.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 20 nov 2026, 14:44
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Davide Tardozzi ha salido al paso tras las declaraciones realizadas por Marc Márquez en la rueda de prensa del Gran Premio de Portugal, en la que el nueve veces campeón del mundo, que puede serlo por décima vez este fin de semana, no fuera tajante a la hora de despejar cualquier posible duda sobre una retirada prematura.
Recuerda:
El multicampeón de Cervera tiene firmados otros dos años de contrato con el equipo oficial de Ducati, que por tanto le harían continuar en el Mundial de MotoGP hasta finales 2028. Sin embargo, en los últimos tiempos, en redes sociales se han ido vertiendo dudas infundadas, sin más base que elucubraciones propias, sobre una posible marcha del paddock antes de lo previsto para el #93.
El propio Márquez tuvo la oportunidad de acabar con la polvareda este pasado jueves, en sus primeras declaraciones públicas en Portimao, pero el catalán fue ambiguo en su respuesta cuando fue preguntado sobre su futuro.
"Por ahora, estoy totalmente concentrado en cerrar este campeonato", dijo el vigente campeón cuando le plantearon la posibilidad de la retirada. "Ese es mi objetivo principal. Es cierto que tengo contrato con Ducati para dos años más, pero este año ha sido bastante complicado en algunos aspectos; aun así, sigo siendo rápido. Por tanto, la prioridad es cerrar este campeonato y, después, empezar a trabajar de cara al año que viene", apuntó, sin llegar a ser claro y dando pie a las teorías que circulan.
Esta cuestión fue trasladada este viernes a Davide Tardozzi, su jefe en el equipo oficial de la casa de Borgo Panigale. El italiano salió al paso y sostuvo que Márquez seguirá con Ducati en el futuro.
Preguntado sobre si podía confirmar al 100 por 100 que Márquez estará subido a la Desmosedici GP27 el próximo mes de marzo, en el GP de Tailandia que abrirá el nuevo curso, Tardozzi contestó: "Por supuesto que sí. No hay problema. Marc estará con nosotros después de esta temporada, y espero que ganemos el campeonato aquí. Creo que empezará a pensar en la próxima temporada con la nueva moto".
Davide Tardozzi, Ducati
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Tardozzi también comentó cómo afronta un fin de semana como este, en el que Márquez puede ser campeón: "Ya se está acercando el gran día. Creo que Marc se mantendrá tranquilo y hará su trabajo. Creo que Bezzecchi se esforzará al máximo para ganar ambas carreras, Jorge Martín está ahí, pero al final, pienso que Marc tiene la actitud adecuada para gestionar la situación".
Por último, el expiloto de Superbikes también habló de la posibilidad de ver a Pecco Bagnaia, lesionado y sustituido aquí por Iker Lecuona, de vuelta en Valencia: "El lunes o el martes sabremos cómo evoluciona su estado, cuando se someta a una nueva revisión", explicó.
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