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MotoGP GP de Australia

Tardozzi: "Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero"

En Ducati son conscientes de que la carrera en Phillip Island era una oportunidad única para dejar, prácticamente, sentenciado el campeonato, pero entienden la cancelación.

Germán Garcia Casanova

Editado: 25 oct 2026, 5:43

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Marc Márquez, poleman y ganador el sábado en la sprint de Australia

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con Jorge Martín lesionado, Marc Márquez en pole position y en unas condiciones extremas en las que el español de Ducati se mueve como pez en el agua, la carrera de este domingo en Phillips Island se presentaba como una oportunidad única para dar un hachazo casi definitivo al campeonato si los 25 puntos caían del lado del #93, una posibilidad que, finalmente, se fue al limbo tras cancelarse la carrera por las malas condiciones que impedía volar al helicóptero medicalizado.

"Sin duda es una ocasión perdida para nosotros pero la seguridad es lo primero", concedió Davide Tardozzi, team manager del equipo oficial de Ducati.

"El helicóptero no podía volar en estas condiciones y entendemos que es lógico que se haya cancelado la carrera", añadía el veterano ex piloto.

Para Tardozzi, la cancelación de la carrera y las noticias que llegan desde el hospital de Jorge Martín, dejan las cosas un poco como estaban antes de la lesión.

"Hemos sabido que la fractura no es tan problemática para Jorge y que podrá correr en Sepang. Es un adversario difícil, autentico y lo conocemos bien, estoy seguro que tratara de correr el próximo domingo", pronostica el italiano, que no quiere confiarse, pese a que el tercer clasificado, Marco Bezzecchi, está ya a 50 puntos de Márquez en la general. "Tenemos 50 puntos con Bezzecchi, que son muchos o pocos", según cómo se mire, dejó el enigma.

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Además del problema del helicóptero médico, que no podía volar, las condiciones en la pista tampoco eran las óptimas en Phillip Island. "En estas condiciones, sobre todo por el frío, hacer 27 vueltas habría sido terrible para los pilotos", aceptó, pese que Márquez, en estas situaciones, siempre es capaz de sacar un plus.

"En estas condiciones Marc era el favorito, pero no es el caso correr, la seguridad es primordial no hay helicóptero y las condiciones no son buenas".

"Marc sabia que podía ganar y sumar 25 puntos, pero la seguridad es lo primero, insisto", subrayó el italiano, que sabe perfectamente que en una pista así, con frío y con agua, igual se puede ganar que caerse y lesionarse.

En solo cinco días, la acción volverá en Malasia, donde se celebra el próximo gran premio, una pista que puede ir bien a los intereses de Ducati.

"Creo que en Malasia podemos tener buenos resultados, siempre hemos sido fuertes allí. También Aprilia en el test de pretemporada se mostró fuerte en Sepang y lo será en Qatar. De las carreras que restan, en Malasia y Valencia nos podemos defender bien; y en Qatar y Portimao nos costará más", auguró Tardozzi.

"Es una pena que no se haya podido celebrar la carrera, pero la seguridad debe estar por delante de todo. Sin embargo, no es justo que Phillip Island tenga que despedirse con una carrera cancelada", dijo Márquez, por su parte, tras la pequeña exhibicición de dos vueltas que dieron los pilotos en Phillip Island tras anunciarse la cancelación de la carrera. "Guardo grandes recuerdos de este circuito, el último la pole de ayer o la victoria de 2024; siempre Phillips Island lo recordaré como uno de mis circuitos favoritos", añadió el #93.

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