Tardozzi: "Márquez sabe que este año será más difícil, pero confía en Ducati"

El Gran Premio de Tailandia dio mucho que hablar, pero sin duda lo que más llamó la atención fue el decepcionante fin de semana de Ducati. No solo KTM y Aprilia se repartieron las dos victorias en Buriram, sino que la escudería de Borgo Panigale también vio interrumpida su racha de 88 podios consecutivos, que comenzó en el ya lejano 2021.

Es innegable que en este balance ha influido el difícil comienzo de Marc Márquez, que el sábado perdió ante Pedro Acosta en la sprint, cediéndole la posición en la última curva tras ser considerado responsable de un adelantamiento demasiado agresivo por los comisarios. Y que el domingo se vio obligado a retirarse cuando iba en busca del podio, al doblar la llanta trasera por un golpe con el piano en la curva 4, lo que desinfló el neumático trasero de su Desmosedici.

A pesar de todo esto, es igualmente innegable que las motos rojas sufrieron, y mucho, en una pista en la que el año pasado consiguieron sin problemas un triplete. Además, entonces, el #93 incluso se permitió el lujo de reducir la velocidad y dejar que su hermano, Alex Márquez, le adelantara para gestionar la presión del neumático delantero, que había bajado por debajo de los límites permitidos. En definitiva, un auténtico dominio.

Las Ducati nunca han sido muy aficionadas a la carcasa trasera rígida que Michelin lleva a las carreras en las que hay que enfrentarse a altas temperaturas, pero esta vez sufrieron más de la cuenta y, para encontrar la primera moto de Borgo Panigale en la clasificación del domingo, hay que bajar hasta la sexta posición, con un Fabio Di Giannantonio que terminó a más de 16 segundos del ganador, Marco Bezzecchi, y por detrás de nada menos que cuatro Aprilia.

Davide Tardozzi, Ducati Team Foto de: Qian Jun / MB Media vía Getty Images

En una entrevista concedida a 'Sky Sport MotoGP', de Italia, tras la carrera, el director del equipo, Davide Tardozzi, admitió que el fin de semana en el Chang International Circuit había sido como "recibir cuatro bofetadas" de los rivales de Noale, pero también se mostró convencido de que serán las carreras más tradicionales, como las de Austin, Qatar y Jerez, las que muestren la verdad sobre el orden jerárquico de la parrilla.

Posteriormente, ante los micrófonos de 'TNT Sports', la televisión que retransmite MotoGP en Reino Unido, reveló cómo se tomó el actual campeón del mundo este comienzo de año por debajo de las expectativas.

"Seguramente Marc ha comprendido que este año será más difícil ganar el título. Pero tiene mucha confianza en Ducati, en Gigi Dall'Igna y en sus ingenieros. Obviamente, está enfadado por haber perdido el podio el domingo, porque habría sido al menos tercero, estaba recuperando terreno sobre todo con respecto a Raúl Fernández. Al final, sin embargo, confía en nosotros y en la moto, y creo que en unas semanas su hombro derecho mejorará aún más", explicó Tardozzi.

El ex piloto de Superbikes también analizó el desafortunado episodio que dejó fuera de la carrera al multicampeón de Cervera: "Golpeó el borde del piano y dobló la llanta. No recuerdo nada parecido. Podemos decir que fue un error, pero fue realmente desafortunado, porque muchos pilotos se salieron en la curva 4 y ninguno tuvo este problema". El propio Márquez confirmó esta semana, en un acto de Estrella Galicia 0.0 en Madrid, que Tardozzi visitó la zona para observar el piano y no encontró ninguna anomalía.