Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Fórmula 1
GP de Australia
Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"
Noticias
MotoGP GP de Tailandia

Tardozzi: "Márquez sabe que este año será más difícil, pero confía en Ducati"

El team manager del equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, ha revelado cuál ha sido la reacción de Marc Márquez ante un comienzo de MotoGP 2026 por debajo de las expectativas.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

El Gran Premio de Tailandia dio mucho que hablar, pero sin duda lo que más llamó la atención fue el decepcionante fin de semana de Ducati. No solo KTM y Aprilia se repartieron las dos victorias en Buriram, sino que la escudería de Borgo Panigale también vio interrumpida su racha de 88 podios consecutivos, que comenzó en el ya lejano 2021.

Recuerda:

Es innegable que en este balance ha influido el difícil comienzo de Marc Márquez, que el sábado perdió ante Pedro Acosta en la sprint, cediéndole la posición en la última curva tras ser considerado responsable de un adelantamiento demasiado agresivo por los comisarios. Y que el domingo se vio obligado a retirarse cuando iba en busca del podio, al doblar la llanta trasera por un golpe con el piano en la curva 4, lo que desinfló el neumático trasero de su Desmosedici.

A pesar de todo esto, es igualmente innegable que las motos rojas sufrieron, y mucho, en una pista en la que el año pasado consiguieron sin problemas un triplete. Además, entonces, el #93 incluso se permitió el lujo de reducir la velocidad y dejar que su hermano, Alex Márquez, le adelantara para gestionar la presión del neumático delantero, que había bajado por debajo de los límites permitidos. En definitiva, un auténtico dominio.

Las Ducati nunca han sido muy aficionadas a la carcasa trasera rígida que Michelin lleva a las carreras en las que hay que enfrentarse a altas temperaturas, pero esta vez sufrieron más de la cuenta y, para encontrar la primera moto de Borgo Panigale en la clasificación del domingo, hay que bajar hasta la sexta posición, con un Fabio Di Giannantonio que terminó a más de 16 segundos del ganador, Marco Bezzecchi, y por detrás de nada menos que cuatro Aprilia.

Davide Tardozzi, Ducati Team

Davide Tardozzi, Ducati Team

Foto de: Qian Jun / MB Media vía Getty Images

En una entrevista concedida a 'Sky Sport MotoGP', de Italia, tras la carrera, el director del equipo, Davide Tardozzi, admitió que el fin de semana en el Chang International Circuit había sido como "recibir cuatro bofetadas" de los rivales de Noale, pero también se mostró convencido de que serán las carreras más tradicionales, como las de Austin, Qatar y Jerez, las que muestren la verdad sobre el orden jerárquico de la parrilla.

Posteriormente, ante los micrófonos de 'TNT Sports', la televisión que retransmite MotoGP en Reino Unido, reveló cómo se tomó el actual campeón del mundo este comienzo de año por debajo de las expectativas.

"Seguramente Marc ha comprendido que este año será más difícil ganar el título. Pero tiene mucha confianza en Ducati, en Gigi Dall'Igna y en sus ingenieros. Obviamente, está enfadado por haber perdido el podio el domingo, porque habría sido al menos tercero, estaba recuperando terreno sobre todo con respecto a Raúl Fernández. Al final, sin embargo, confía en nosotros y en la moto, y creo que en unas semanas su hombro derecho mejorará aún más", explicó Tardozzi.

El ex piloto de Superbikes también analizó el desafortunado episodio que dejó fuera de la carrera al multicampeón de Cervera: "Golpeó el borde del piano y dobló la llanta. No recuerdo nada parecido. Podemos decir que fue un error, pero fue realmente desafortunado, porque muchos pilotos se salieron en la curva 4 y ninguno tuvo este problema". El propio Márquez confirmó esta semana, en un acto de Estrella Galicia 0.0 en Madrid, que Tardozzi visitó la zona para observar el piano y no encontró ninguna anomalía.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Acosta, primer líder del Mundial: el 42% de los que empezaron primeros, terminaron campeones
Siguiente artículo Cómo Raúl Fernández busca su nuevo contrato en MotoGP

Mejores comentarios

Más de
Matteo Nugnes

Ocon, desbordado por los nuevos F1 de 2026: "Mi cabeza está a punto de explotar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Ocon, desbordado por los nuevos F1 de 2026: "Mi cabeza está a punto de explotar"

Dall'Igna: "Debemos cerrar rápido la brecha, pero sin que cunda el pánico"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Dall'Igna: "Debemos cerrar rápido la brecha, pero sin que cunda el pánico"

Tardozzi: "En Buriram nos han dado una paliza, pero la verdad se verá en otras pistas"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Tardozzi: "En Buriram nos han dado una paliza, pero la verdad se verá en otras pistas"

Últimas noticias

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato