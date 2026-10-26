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Tardozzi: "Márquez ha pedido garantías para ir a Qatar; otros, ante MotoGP, se callan"

Davide Tardozzi sacó la cara por Marc Márquez a raíz de la próxima visita del Mundial de MotoGP a Qatar, para la que los pilotos han pedido garantías a la organización.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 26 oct 2026, 11:59

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Quinn Rooney / Getty Images

El Mundial de MotoGP tiene varios frentes abiertos en este final de temporada 2026, pero pocos parecen más relevantes que la visita que el campeonato está a punto de hacer a Qatar. Después del GP de Malasia de este fin de semana, la caravana mundialista pondrá rumbo al circuito de Losail, para una cita que ha estado en duda hasta última hora.

La situación en Oriente Medio, con la guerra aún abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha puesto en jaque a diversas competiciones deportivas que tenían que celebrarse en la zona, especialmente a varias relacionadas con el mundo del motor.

Por ejemplo, este pasado fin de semana, ASO, empresa organizadora del Rally Dakar en Arabia Saudí, confirmó el secreto a voces de que la edición de 2027 no tendría lugar allí. En el caso del motociclismo, MotoGP tuvo que retrasar el viaje a Qatar, previsto para principios de curso, al fin de semana del 6 al 8 de noviembre.

A medida que se ha acercado la fecha, desde la organización se han reafirmado en que la idea era viajar al Circuito Internacional de Losail pese a la tensa situación. Es la misma postura que Liberty Media, empresa propietaria de MotoGP Sports Entertainment Group, ha tomado para el otro campeonato que controlan, la Fórmula 1: pese a las dudas, el cierre de 2026 con los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi sigue en pie.

Esta situación, por supuesto, ha despertado dudas entre los protagonistas de los campeonatos, en este caso de MotoGP. Como informó Motorsport.com hace unos días, después de Indonesia los pilotos dieron su opinión en privado sobre el viaje a Qatar, con tres cuartas partes de la parrilla mostrándose contraria. Eso hizo que, ya en Phillip Island para el GP de Australia, los corredores se reunieran con la organización del certamen para pedirles toda suerte de garantías para la cita de Losail, con el objetivo prioritario de salvaguardar su seguridad.

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Aunque han sido varios los pilotos que han expresado su opinión, contraria a viajar a Qatar, muchos quieren saber sobre todo la de Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo, poseedor vigente del título y aún hoy el piloto más influyente de la clase reina. Y más aún a cuenta de las recientes desavenencias que ha tenido con el campeonato, al no participar en la carrera espectáculo de karting en Motegi o al no compartir tampoco el cambio de formato de los fines de semana de carrera para 2027.

Precisamente, quien habló este pasado domingo en Australia de la postura de Márquez respecto al Gran Premio de Qatar fue su jefe en el equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi. El multicampeón de Cervera se limitó a decir el jueves que "respecto a ese tema, prefiero no dar mi opinión de momento". Tardozzi aprovechó en una entrevista concedida a 'Sky Sport MotoGP' para sacar la cara por el #93, destacando que no ha dicho que no quiera ir, sino que ha pedido garantías a la organización respecto a la carrera de Losail, mientras que muchos otros pilotos se han limitado a guardar silencio ante los responsables de MotoGP pese a que previamente habían sostenido que no viajarían.

"En cuanto a Marc, sencillamente es la persona más carismática del paddock, por lo que muchos pilotos que fuera expresan opiniones, mucho o incluso mucho más contundentes que las de Marc, luego, cuando llegan a una reunión ante la organización, se callan. Y esto es un poco así, no tiene mayor importancia", empezó diciendo Tardozzi, en un tono bastante severo para lo que acostumbra.

"Dicho esto, luego se le echa toda la culpa a Márquez porque es el único que da voz a todos los demás pilotos, es él el que tiene el valor de hablar a pesar de que otros pilotos, como digo y repito, dicen cosas mucho peores que él, mientras que él ha sido lo suficientemente inteligente como para decir: 'Intentemos mediar en el asunto, plantear situaciones que nos garanticen que haya una evacuación, un plan B, que se den todas las condiciones para que podamos correr con seguridad'. Eso es lo que ha pedido, pero repito que ha habido muchos otros pilotos que han dicho cosas peores, pero que luego no han tenido el valor de repetirlas ante la organización. Eso me molesta", siguió.

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A continuación, el periodista que le estaba entrevistando llegó a preguntarle por qué se había enfadado de repente, a lo que Tardozzi respondió: "Porque he leído que se ha echado toda la culpa a Marc, como si fuera él quien no quisiera ir a Qatar. No es así; simplemente, Marc pidió, como muchos otros pilotos, que hubiera un plan de seguridad a nivel organizativo, ni más ni menos. No ha dicho, 'no quiero ir'. Y repito, por tercera vez, que ha habido quien ha dicho que no iba, pero luego, delante de la organización, ya no lo ha vuelto a decir".

Repreguntado sobre las palabras de Márquez del jueves, y sobre que podrían dar a entender que el ilerdense no está contento con correr en Qatar, Tardozzi incidió: "Claro que hay situaciones que pueden hacer pensar que sería mejor no ir. Pero, en el momento en que se dan las condiciones de seguridad, el plan de evacuación o las garantías de que, si pasa algo, no habrá problemas, vamos".

Uccio Salucci, máximo responsable del VR46, dijo en otra entrevista con Sky que, por más que pilotos, mecánicos y técnicos sean libres de hacer lo que quieran respecto a viajar, la responsabilidad de que uno de los empleados acuda o no recae sobre equipos y fabricantes.

Al hilo de esto, Tardozzi lo analizó así para cerrar: "Está claro que, lógicamente, es el equipo el que tiene el contrato con la organización. Los pilotos —si me permites el término— son asalariados, empleados del equipo, por lo que el organizador, más allá de escuchar la opinión de los pilotos, como es lógico, mantiene la relación con el equipo. Está claro que, a la hora de tomar decisiones, la organización debe consultar con el equipo", cerró.

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