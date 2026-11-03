MotoGP GP de Malasia

Tardozzi elogia a Márquez: "Un campeón así no ha existido en todas las eras"

Tras la tremenda victoria de Marc Márquez en Sepang, que dejó su décimo título prácticamente encarrilado y con opciones de ganarlo de cara a Qatar, Davide Tardozzi se deshizo en elogios hacia él.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 3 nov 2026, 9:15

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez ha asestado este fin de semana un importante golpe al Mundial de MotoGP. El vigente campeón del mundo llegaba al Gran Premio de Malasia 10 puntos por encima de su rival, Jorge Martín. Pero la ausencia de su rival por lesión, con el radio distal de la mano derecha fracturado, ha disparado al de Cervera, tanto como para poder ser campeón en unos días en Losail.

Recuerda:

El ilerdense sabía desde la Q1 que 'Martinator' sería baja en Sepang, pese a haber intentado correr en una situación muy delicada. Así, optó por tirar de cabeza en la carrera al sprint, en la que finalizó segundo tras Pedro Acosta. El mayor de los Márquez Alentà reconoció que tenía ritmo para ganar, pero que se lo guardó para no tener sobresaltos.

Con más renta en su bolsillo, el #93 ya no perdonó este domingo. El catalán salió a por todas desde el principio de la carrera larga, se puso líder sobre su hermano, Alex Márquez, y acabó ganando con comodidad de nuevo ante Acosta, disparándose en lo más alto de la tabla general de puntos.

Así, Márquez ha salido de Malasia con 44 puntos de ventaja sobre Martín después de otra carrera impecable. Marco Bezzecchi, sexto en un mal día, está por su parte a 67 unidades. Así, si el siete veces campeón de MotoGP saca otros 30 puntos al madrileño y 7 al de Rimini en Losail, sumará su palmarés hasta los ocho entorchados en la categoría reina.

Su despampanante actuación este pasado domingo en Sepang volvió a levantar elogios, siendo de los más destacados los de su jefe en el equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi. El italiano destacó la figura de Márquez, ya no por su momento actual, sino remarcando su importancia en la historia del Mundial de Motociclismo.

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Entrevistado en DAZN justo tras la victoria de Márquez, el italiano dijo: "Esto es mucho, muchísimo más que una victoria. Tengo hasta flato de tanto gritar con Marc hoy, le tengo que felicitar".

"Ha hecho la enésima carrera perfecta. Creo que un campeón así no ha existido en todas las eras. Nos está sorprendiendo, cada vez más. Sus límites físicos no constituyen un problema gracias a su mentalidad. Así que yo creo que el binomio Ducati-Marc, verdaderamente, es importante", cerró.

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