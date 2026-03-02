Ir al contenido principal

Noticias
MotoGP GP de Tailandia

Tardozzi: "En Buriram nos han dado una paliza, pero la verdad se verá en otras pistas"

El team manager de Ducati analizó el domingo negro de Buriram, con el desafortunado abandono de Marc Márquez y el fin de la racha de 88 podios consecutivos, admitiendo que las cosas fueron mucho peor de lo esperado.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Davide Tardozzi, Team Manager Ducati

Tarde o temprano tenía que pasar, pero probablemente nadie esperaba que el golpe fuera tan fuerte. La racha de podios consecutivos en carrera larga de Ducati en MotoGP terminó en 88 grandes premios y, si bien por un lado hubo un componente de mala suerte, relacionado con el abandono de Marc Márquez, por otro lado las Desmosedici, sin duda. rindieron por debajo de las expectativas en el Gran Premio de Tailandia.

A pesar de que Buriram era, sobre el papel, un circuito favorable, donde el año pasado los hombres de rojo consiguieron incluso un triplete, el único que intentó mantener en alto el estandarte de la casa de Borgo Panigale fue precisamente el vigente campeón del mundo.

Pero a cinco vueltas del final fue protagonista de un episodio, como mínimo, desafortunado: al salirse en la curva 4, chocó violentamente contra el piano y, en ese momento, se dobló la llanta trasera, lo que provocó el pinchazo del neumático y la inevitable retirada. Un aspecto que también fue confirmado por Michelin y por el director del equipo, Davide Tardozzi.

"Marc subió al piano y, en un punto, el bordillo tiene un saliente. Por desgracia, bajó por ahí y se abolló la llanta. Evidentemente, en ese momento la rueda perdió presión. Por cierto, lo curioso es que luego también pinchó la rueda trasera de la moto en el paddock", explicó Tardozzi a 'Sky Sport MotoGP'.

Marc Marquez, Ducati, dettaglio della gomma

Marc Márquez, Ducati, detalle del neumático

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Con el #93 fuera de juego, la mejor de las Ducati al final fue la de Fabio Di Giannantonio, que terminó en sexta posición a más de 15 segundos del ganador, Marco Bezzecchi. Sin embargo, lo que más impresionó fue la demostración de fuerza de Aprilia, que colocó cuatro motos entre las cinco primeras posiciones, pero también la de Pedro Acosta, segundo el domingo tras su victoria en la sprint, abandonando el circuito de Chang como líder de la clasificación general.

"Bueno, es obvio que Aprilia ha hecho un gran trabajo y que Bezzecchi está en plena forma. Pero creo que ya lo estaba desde mediados del año pasado, porque recordemos que Marc tuvo un accidente [en Indonesia], pero en las carreras anteriores siempre le costó mucho ganarle. Dicho esto, chapeau a Aprilia, porque han ido realmente muy fuertes".

"Luego tenemos que trabajar en lo que estamos pensando, no hay que guardar nada más en los cajones, hay que sacar todo lo que hay, pero creo que Gigi Dall'Igna es absolutamente consciente de ello, así que diría que nuestro deber es volver a poner a los pilotos de Ducati en condiciones de luchar por el podio", prosiguió el ex piloto de Superbikes.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Cuando se le pidió que comentara esta debacle, al igual que los pilotos, el mánager transalpino se refirió a las condiciones del Chang International Circuit, sin ocultar, sin embargo, que las Desmosedici parecieron ser las únicas motos que sufrieron una fuerte variación de rendimiento con respecto a los test de la semana anterior.

"Todos los pilotos de Ducati sufrieron el cambio de condiciones con respecto a las pruebas. La pista cambió, incluso la humedad era diferente; en cualquier caso algo cambió, y el rendimiento de todas las Ducati bajó un poco. Evidentemente, no fue así para otras motos, como la KTM de Acosta y las Aprilia. Dicho esto, no es una excusa, pero tenemos que entender por qué ha sucedido".

"Ahora mismo, diría que [en Tailandia] hay un componente de la pista que ha influido negativamente, pero creo que Gigi está absolutamente a la altura. Después de haber recibido cuatro bofetadas, una paliza, porque esa es la verdad, habrá otras pistas que dirán cuál es la verdad. Aparte de Brasil, que es un circuito nuevo para todos, creo que Austin, Qatar y Jerez dirán cuál es la realidad", concluyó Tardozzi.

