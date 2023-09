Takahashi correrá en Misano con LCR en sustitución de Rins

Alex Rins se lesionó el sábado del Gran Premio de Italia, el 10 de junio, y tres meses después sigue en proceso de recuperación de la doble operación a la que fue sometido, en la tibia y el peroné, que ya están restablecidos, y el tobillo derecho, que se destrozó en aquella caída y que sigue representando un problema para el corredor y su equipo, que lleva ya cinco grandes premios teniendo que buscarle un sustituto.

Hasta ahora, el equipo satélite de Honda ha contado con la gran ayuda del español Iker Lecuona, piloto oficial del equipo del WorldSBK, que ha competido con LCR en Assen, Silverstone, Spielberg y, este pasado domingo, en Barcelona, además de hacerlo en Jerez, donde sustituyó a Marc Márquez en el equipo Repsol Honda.

Sin embargo, esas cinco presencias de Lecuona en MotoGP habían coincidido con fines de semana en los que no había eventos del WolrdSBK, en el que compite el valenciano desde el año pasado formando equipo con Xavi Vierge.

Este próximo fin de semana, en cambio, sí hay carreras de las motos derivadas de serie en Francia. Desde el jueves pasado, cuando Motorsport.com le preguntó a Lecuona si iba a correr en SBK o MotoGP, el español no tuvo dudas: "Hasta ahora he venido siempre que me lo ha pedido Honda, pero desde el primer momento entendiendo que solo si no coincidía con SBK, que es el campeonato en el que yo compito y, por tanto, estaré en Francia", aseguraba. "De hecho, estoy aquí porque el test de SBK (del martes y miércoles de la semana pasada en Motorland) acabó ayer, si no estaría allí", añadía para dar más énfasis.

Toma nota: Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

Tras cinco grandes premios, Lecuona está ofreciendo un trabajo muy solido a nivel de información a los ingenieros japoneses, que aprecian mucho tanto su dedicación como el buena ambiente y ganas que transmite en un momento en el que en Honda solo se habla de desastres. Así que hasta última hora hubo dudas, incluso el propio piloto llegó a ofrecer sacrificar la carrera francesa de SBK para estar en Misano.

Un casting complicado

Para el equipo LCR no ha sido fácil encontrar un sustituto. Con Stefan Bradl ocupado para hacer wild card y probar piezas y con Lecuona en SBK, Lucio Cecchinello hizo una auténtica ronda de llamadas, que incluyeron los nombres de Andrea Dovizioso, que declinó la invitación, o Andrea Iannone, que lamentablemente sigue sancionado hasta el 16 de diciembre, y hasta entonces no podrá recuperar la licencia para pilotar en competiciones de la FIM. Hasta el nombre de Jorge Lorenzo surgió en el 'casting', pero fue descartado inmediatamente.

Sin posibilidad de encontrar un nombre mediático para presentar en Misano, gran premio de casa para LCR, que tiene su sede central precisamente en San Marino, la primera alternativa que surgió fue la del piloto probador japonés Tetsuta Nagashima, que además estaba este fin de semana en Barcelona. Pero Nagashima, que ya corrió cuatro grandes premios de MotoGP a finales de 2022, tiene esta semana test en Motegi para probar algunas de las piezas que deben llegar el lunes a los ensayos de Misano, y tras valorarlo, HRC decidió mantener su misión de piloto de pruebas.

En su lugar, finalmente, llegará el que fue su compañero, y de Xavi Vierge, en el equipo Honda de las 8 Horas de Suzuka, el también japonés Takumi Takahashi, de 33 años y piloto de pruebas de Honda en Japón. La experiencia mundialista de Takahashi, hasta ahora, se reduce a una aparición en 2015 con el Team HRC, cuando disputó el GP de Japón y acabó 12º, y a tres carreras en 250 y una en 125cc entre 2005 y 2008, por lo que este fin de semana será su reaparición en el paddock tras ocho años.