La táctica de Aleix Espargaró cuando "las cosas no van bien"

Durante la pasada temporada de MotoGP, el español pudo recoger los frutos de un duro trabajo de desarrollo con su Aprilia, con quienes lleva desde el 2017, pero ha sufrido muchos contratiempos en toda esa etapa. Aleix Espargaró ya dio indicios de ser uno de los pilotos a tener en cuenta en la categoría reina, algo que se demostró en 2022, aunque no pudo mantenerse en la lucha por un título que se llevó finalmente Pecco Bagnaia.

Los deportistas de élite suelen tener estrategias únicas para afrontar los problemas, y el catalán decidió liberar su frustración contenida de una curiosa forma. En los últimos años ha ofrecido en muchas ocasiones cómo son sus entrenamientos en la bicicleta, incluso participó en sesiones con algunos profesionales de la modalidad.

El cuarto clasificado de la general admitió: "El entrenamiento en bicicleta es importante para mí, no solo en lo que respecta en la forma física y mi peso. También lo es desde el punto de vista mental, cuando las cosas no iban bien, me subía a ella".

"Me cambié a otro mundo y me concentré en otras cosas para olvidar los malos resultados", reconoció Espargaró. "Este año he pilotado menos motos porque no he tenido que ausentarme tanto de mi trabajo en MotoGP".

La impresionante evolución de Aleix Espargaró

En verano, el español estaba segundo en la tabla, lugar que conservó bastante tiempo, pero en las citas fuera de Europa se descolgó hasta finalizar cuarto. Sin embargo, puede estar más que satisfecho con su temporada.

"Nuestro año fue increíble", comentó. "Aún recuerdo cómo celebramos el podio de Silverstone hace una temporada como si fuera una victoria, y ahora ya hemos ganado, subido a varios podios y hemos logrado varias pole position. Estuvimos luchando por el campeonato hasta el final".

Espargaró tiene la vista puesta en el 2023, y quiere subir a lo más alto con Aprilia: "Cuanto mejores resultados obtienes, más quieres conseguir, entonces aprietas más todavía. Creo que es más fácil cuando sabes que eres capaz de hacerlo, lo he demostrado este año, y ahora voy a las carreras de mejor humor, con un mejor ambiente".

"Pienso que la temporada que viene será tan buena como esta, o incluso mejor. La pretemporada será importante", advirtió Aleix Espargaró, puesto que a su equipo se le acaban las concesiones tras conseguir los resultados mínimos que se requieren en MotoGP para despedirse de esa ventaja.

