Rins: "Es muy importante que venga alguien a hacer el trabajo de team manager"

Cargar el reproductor de audio

Sepang. 4 de febrero de 2022.- Como pasó en 2021, el equipo Suzuki se presentó de cara a la nueva temporada sin la figura de un team manager que reemplace a Davide Brivio, una figura de capital importancia en los éxitos del equipo, plasmados con la doble corona de 2020, y que cuya ausencia se ha hecho más notoria tras cerrar el equipo una menos brillante temporada pasada.

Alex Rins, que el pasado curso se vio mermado por las continuas caídas que sufrió en carrera, espera poder olvidar lo sucedido y se centra en mejorar una GSX-RR que en 2021 quedó un poco obsoleta.

"Probaremos algunas piezas nuevas, también el dispositivo trasero. En Jerez ya llevaron un motor nuevo, que en recta daba algo más de potencia. Queremos confirmar las sensaciones que tuvimos allí en noviembre. Tenemos cositas, pero no muchas", explico Rins en la previa del test de pretemporada que se celebra este sábado y domingo en Sepang.

"El objetivo es recuperar las sensaciones de 2020. Entonces rodé muy rápido. Voy a tratar de emplear todo lo malo de 2021 para aprender", apuntó el piloto español.

Rins no siente que vaya a estar condicionado por lo sucedido el pasado año a nivel psicológico, y destapa el 2022 empezando de cero y con la mente limpia, aunque admite que “trabajo en mi condición mental desde 2018”.

No sin reconocer, a continuación, que el pasado año se puso muy alto el listón.

"Este año iré carrera a carrera. El año pasado me marqué metas demasiado altas. El 2021 seguramente no era realista pensar en ganar el Mundial", acotó.

Otro punto débil en el equipo Suzuki es la sensación de vacío al timón que dejó la marca de Davide Brivio como team manager.

"Es muy importante que venga alguien a hacer este trabajo [de team manager], y es muy importante que haya una buena relación. Estaba feliz años atrás con Davide porque era una figura muy importante", recordó.

Los objetivos para este año, de cara a fuera, serán de un perfil más bajo, aunque la dificultad de la temporada será enorme por la gran cantidad de pilotos jóvenes que estarán en la lucha.

"El nivel en MotoGP es enorme. Cuando yo llegué en 2017 estaban Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi; nadie más".

Suzuki aprovechó el test de probadores de lunes a miércoles en Sepang para rodar con su test rider Silvain Guintoli.

"He hablado con Guintoli, pero no de las piezas concretas, porque no quiero que su opinión me condicione", zanjó el catalán.

Motos de Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Motos de Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 6 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 11 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 12 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 16 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 17 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 18 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 19 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 20 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 22 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 23 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 24 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 25 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 26 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 27 / 27 Foto de: Suzuki MotoGP