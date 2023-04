El presidente de la FIM cree que Suzuki volverá a MotoGP

Después de regresar a MotoGP en la temporada 2015 y de ganar el Mundial de Pilotos con Joan Mir en 2020, Suzuki sorprendió a todos mediada la campaña 2022 con el anuncio de que pondría fin a su participación en el Mundial al término de ese año.

Suzuki argumentó que se marchaba de la categoría reina principalmente por motivos financieros y por las tendencias cambiantes del mercado.

En una intervención durante la ronda de Assen del Mundial de Superbikes, que se disputa este fin de semana, Jorge Viegas, presidente de la FIM, dijo que cree que Suzuki volverá algún día a MotoGP, ya que "no pueden vender motos si no están en competición". Además, es "optimista" con que otras marcas inviertan en campeonatos mundiales organizados por la FIM en el futuro.

"Es difícil porque Suzuki nos dejó", dijo cuando Motorsport.com le preguntó qué espera hacer la FIM para atraer a los fabricantes a MotoGP y WSBK. "Tuve la ocasión de hablar con el propio Sr. Suzuki en Japón, y me dijeron que iban a invertir todo el dinero que tenían en un nuevo tipo de motor. Pero creo que volverán. No pueden vender motos si no están en competición".

"Tuvimos dos años muy duros con el COVID, pero creo que las cosas están mejorando mucho ahora y creo que se incorporarán nuevos fabricantes tanto en MotoGP y en Superbikes, aunque no es fácil porque la inversión en MotoGP es enorme", añadió Viegas.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"En Superbikes necesitas tener una muy buena inversión para ser competitivo. Por otra parte, también ves que en el Campeonato del Mundo de Resistencia Ducati se está uniendo, algo que no habían hecho antes. Y además cuentan con el apoyo de la fábrica. Así que soy optimista, pero lo que necesitamos para que vengan es que el reglamento se haga de acuerdo con los fabricantes, no en su contra, porque si no, no vendrán", añadió.

"Así que todo esto es un sistema interactivo que estamos haciendo todo el tiempo con el promotor [Dorna], con la MSMA, y dentro de la FIM discutimos mucho. Así que esa es la única manera: discutir y decidir".

Viegas añadió que, en cuanto a MotoGP, sólo falta la participación de Kawasaki y BMW, pero actualmente no hay margen para ampliar las cinco marcas actuales de la parrilla. "En MotoGP, nos faltan Kawasaki y BMW. Pero no quieren venir y de momento no hay sitio. Quizá vuelva Suzuki, ya veremos", finalizó.