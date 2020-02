Suzuki recupera el azul y plateado en su 60 aniversario en competición

Un día antes de arrancar oficialmente la pretemporada de MotoGP en Sepang, Suzuki hizo su puesta de largo. El equipo volverá a contar con Álex Rins y Joan Mir en sus filas en 2020 y lucirá un diseño renovado en su GSX-RR.

Desde su vuelta a MotoGP en 2015, Suzuki había presentado un diseño en el que predominaba el azul y en el que el amarillo había ido ganando protagonismo año tras año. Coincidiendo con el 60 aniversario de la marca en competición, los de Hamamatsu recuperan una decoración inspirada en la que llevó Ernst Degner en la edición de 1962 de la Isla de Man cuando se impuso en la categoría de 50cc, en la que fue la primera victoria de la marca y también el año de su primer título. Así, el amarillo deja paso al plateado, con un aspecto más clásico.

Suzuki RT67 y Suzuki GSX-RR 2020 Photo by: Suzuki MotoGP

Después de conseguir dos victorias en 2019 y acabar cuarto en el campeonato, Rins espera dar un paso más esta temporada.

“La temporada pasada me proporcionó uno de los sentimientos más emocionantes del mundo: ganar mi primera carrera de MotoGP. Uno de los mayores aprendizajes que hice fue gestionar mejor una carrera, especialmente cuando estoy liderando o peleando. Llevaré la decoración especial de los 60 años en las carreras y esto me enorgullece. Una de las mejores cosas de estar con Suzuki es que percibo un ambiente familiar, no sé si también fue así en el pasado, pero para mí parece algo que está en el ADN de Suzuki, junto con luchar por ganar constantemente, y creo que esto realmente marca la diferencia. En 2020 tenemos que mantenernos concentrados y obtener buenos resultados, más podios y, con suerte, también más victorias. Este es el camino hacia el éxito, creo: poco a poco, paso a paso, con trabajo duro todos juntos", señala Rins.

Por su parte, Joan Mir completó una notable temporada como debutante, con la quinta plaza en el GP de Australia como su mejor resultado.

"Mis expectativas para 2020 son mucho más altas que el año pasado, porque ya no soy un novato. Terminamos la temporada pasada en un buen camino, con mejoras que me ayudaron a superar las dificultades que surgieron en el accidente de Brno y me llevaron a tener algunas carreras muy positivas al final de la temporada. El primer año ha sido de aprendizaje. La MotoGP es una bestia tan grande que tienes que aprender a controlarla, y tuve un gran apoyo de todo mi equipo. Ahora quiero aprovechar mi experiencia y comenzar a poner mi nombre entre los mejores pilotos. He entrenado muy bien durante el invierno, me he centrado en la preparación física y también en suavizar el pilotaje, que es una cosa que requiere mi GSX-RR, creo. Además, estoy deseando volver a subirme a mi máquina moto en Sepang y comenzar a mejorar aún más. Va a ser un año importante para Suzuki y la decoración azul y plateada se ve increíble. Estoy orgulloso de ser parte de este año histórico y llevar esta herencia en mi carenado", comenta Mir.

