"Súper decepcionado", el balance de Binder a su 2025 en MotoGP

Para Brad Binder, la temporada 2025 de MotoGP ha sido sobre todo una cosa: decepcionante. El piloto de KTM habla de su peor temporada en la categoría reina, pero al mismo tiempo subraya que los resultados no reflejan su verdadero potencial.

Durante varios años, el sudafricano fue el piloto más fiable de la casa de Mattighofen. Incluso cuando el debutante Pedro Acosta arrasó en MotoGP en 2024, Binder logró sumar más puntos, y terminó la campaña como el mejor piloto de la marca austriaca. Sin embargo, en este curso las cosas no salieron según lo previsto: a Binder le costó familiarizarse con la RC16 y, con 155 puntos, sumó bastantes menos que el año anterior (217).

Para Binder, 2025 fue su peor temporada en MotoGP

Por primera vez en su carrera deportiva en MotoGP, no pudo terminar ninguna carrera en el podio, y el undécimo puesto en la clasificación general fue su peor resultado en el campeonato desde su campaña de rookie, en 2020. Aunque llegó a estar entre los cinco primeros hacia el final, en Indonesia y Portugal, la imagen general sigue siendo decepcionante.

A la pregunta de si 2025 fue su temporada más insatisfactoria a nivel mundialista, Binder respondió abiertamente: "En todo el Mundial [todas las categorías] quizás, en MotoGP al 100%. Siento que puedo pilotar mucho mejor de lo que lo he hecho".

"Esta temporada no me han salido las cosas, eso está claro. Estoy muy decepcionado por haber terminado la temporada en el punto en el que lo hice. Creo que hemos hecho algunas pequeñas mejoras al final, y me he vuelto un poco más rápido. Pero seguimos sin ser competitivos, así que todavía tengo trabajo por hacer", dijo el sudafricano.

El test de Valencia aportó los primeros progresos en equilibrio

Binder prefiere una moto estable en cuanto a rueda trasera. En 2025, sin embargo, tuvo dificultades para encontrar esa sensación y, en cambio, sufrió a menudo con una parte delantera sobrecargada y las consiguientes limitaciones. Para mejorar esto, KTM presentó un paquete revisado en el test de Valencia.

Las primeras impresiones fueron positivas: "La moto se sentía bien. Probamos algunos paquetes aerodinámicos, y me dio la sensación de que la moto estaba un poco más equilibrada entre el tren delantero y el trasero", recordó el corredor nacido en Potchefstroom.

El test de Valencia da esperanzas a Binder de encontrar una solución para 2026 Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Me sentí como si estuviera más entre las dos ruedas, en lugar de sólo delante. Me gustó esa sensación. Los chicos pueden volver ahora, analizarlo todo, mirar los números y ver adónde vamos a partir de ahí".

Encontrar el equilibrio adecuado entre las ruedas delantera y trasera es crucial: "Hace tiempo que tengo la sensación de que, en realidad, sólo rodamos con una rueda. Por eso fue muy agradable estar probando las dos motos durante el test. No tuvimos mucho tiempo para experimentar realmente. Fue literalmente sólo ajustar piezas. Pero siento que es posible dar un paso adelante, y será bueno cuando tengamos más tiempo", cerró recordando unas pruebas en las que solo se pudo rodar la mitad del tiempo previsto por las condiciones del Circuito Ricardo Tormo.

