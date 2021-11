Stoner: "Mis logros en MotoGP tienen más valor por haber ganado a Rossi"

El australiano, que tiene fijada su residencia en Mónaco, está pasando unas semanas en Europa como tiene que hacer cada año para poder mantener su estatus fiscal, tiempo que aprovecha para cumplir con los compromisos con los patrocinadores que aún mantiene de su época de pilotos estrella del Mundial de MotoGP.

Stoner fue dos veces campeón. En su segundo año en la clase reina y el primero con Ducati le dio a la marca italiana su única corona, en una temporada de leyenda. Tras fichar por Honda, en 2011 volvió a ganar, retirándose de forma absolutamente prematura a final de 2012 con solo 27 años, una decisión de la que se arrepiente "en absoluto", aseguró este jueves en Portimao, donde ofreció una rueda de prensa.

Pese a que el australiano logró múltiples victorias y lució un pilotaje espectacular, los dos momentos de su carrera que más ríos de tinta vertieron fueron el duelo con Valentino Rossi en Laguna Seca 2008, donde el italiano le pasó en el sacacorchos por la arena y acabó desquiciándole, y el accidente en Jerez, cuando Rossi le tiró en 2011, dos acciones que forjaron una rivalidad que se mantiene una década después.

Durante su encuentro con los medios este jueves, Stoner habló sobre la retira a final de temporada de su archirival, con 42 años.

"Para mí correr era ganar, todavía me sienta mal que no pudiera ganar algunas veces. El motivo que me empujaba a levantarme cada mañana era correr para ganar, para mí no poder competir estando delante era un sufrimiento", expuso el australiano.

"He echado de menos a Valentino delante en estos dos o tres últimos años, me habría encantado seguir viéndole pelear con estos chicos de ahora, las carreras hubieran sido increíbles estando (Rossi) a un alto nivel".

"Tuvimos peleas fantásticas con Valentino en el pasado, una gran rivalidad, unas veces ganaba él y otras lo hacía yo, pero sin duda lo mejor de pelear con él es todo lo que aprendí, tanto dentro de la pista como fuera de ella, manejando a los medios. El era muy inteligente", en referencia al manejo de la situación mediática.

Pese a la rivalidad y algunos momentos especialmente ásperos, Casey es consciente del valor de la época en la que compitió.

"Mis logros en MotoGP seguramente tienen un mayor valor por el hecho de haber competido con él, en su tiempo. Aprecio mucho la rivalidad que vivimos".

Una rivalidad que tuvo su punto álgido en la carrera de Jerez 2011, cuando Stoner luchaba por el Mundial y Rossi no lograba ser competitivo con la Ducati, pese a ello el italiano quiso adelantar a la Honda y le tiró al suelo, un incidente que dejó una frase para la historia: "Tu ambición ha podido más que tu talento", le soltó el australiano a Rossi cuando el italiano fue a pedirle disculpas al box sin quitarse el casco. "No me lo quité por si acaso estaba muy enfadado", bromeó Rossi tiempo después.

"Pensando en aquello diez años después seguramente ahora le diría lo mismo. Teníamos una gran rivalidad desde hacía años, pero en ese momento yo estaba mirando por el campeonato y él estaba muy lejos, tenía otras cosas por la que preocuparme, en particular con Jorge Lorenzo, que era extremadamente consistente, así que la reacción hubiera sido la misma, tenía rivales muy duros".

"La rivalidad con Rossi fue muy fuerte para lo bueno y para lo malo, me enseñó mucho y seguro que yo también a él. Valentino no puede sin tener rivalidades, le gustaba que hubiera comentarios aquí y allá, en algunos momentos era algo despectivo. Pero con el tiempo ya no hay resentimiento y sí mucho respeto

"No puedes correr con estos tipos y no tenerles respeto, por lo que hacen, por lo que lograron. Para ser sinceros no hemos tenido contacto en muchos años, pero disfrutamos de nuestra rivalidad y las grandes carreras".

Ni con el paso de los años se ha producido un acercamiento, ni ahora en el momento de la retirada de Valentino.

"No he hablado con él, pero o me sorprende que se retire. Sí que lo haga este año, sin casi gente en los circuitos, yo pensaba que querría irse de una mejor manera, pero con toda la situación de la Covid es complicado. Después de tantos años, tanto tiempo sin ganar es duro", asegura la leyenda de Southport.

Casey Stoner 1 / 50 Foto de: Dorna Casey Stoner 2 / 50 Foto de: Dorna Casey Stoner 3 / 50 Foto de: Dorna Caída de Sete Gibernau, Ducati Team, Casey Stoner. Honda LCR 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casey Stoner 5 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner 6 / 50 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Casey Stoner 7 / 50 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Casey Stoner 8 / 50 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Casey Stoner 9 / 50 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Casey Stoner 10 / 50 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Casey Stoner 11 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner y Marco Melandri 12 / 50 Foto de: Team Gresini Casey Stoner y Marco Melandri 13 / 50 Foto de: Team Gresini Casey Stoner, Marco Melandri y Dani Pedrosa 14 / 50 Foto de: Team Gresini Casey Stoner 15 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Casey Stoner 16 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner 17 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner 18 / 50 Foto de: Bob Heathcote Podio: Casey Stoner, con Loris Capirossi y Toni Elias 19 / 50 Foto de: Ducati Corse Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Dani Pedrosa, 3º Casey Stoner 20 / 50 Foto de: Yamaha Motor Racing Casey Stoner 21 / 50 Foto de: Ducati Corse Loris Capirossi, Ducati Team y Casey Stoner, Ducati Team 22 / 50 Valentino Rossi y Casey Stoner 23 / 50 Foto de: Yamaha Motor Racing Casey Stoner lidera 24 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Casey Stoner 25 / 50 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Casey Stoner y Valentino Rossi 26 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner, Repsol Honda 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casey Stoner, Repsol Honda 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Casey Stoner, Repsol Honda 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Casey Stoner, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa 30 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: Casey Stoner, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing, Dani Pedrosa, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casey Stoner, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Casey Stoner, Valentino Rossi y Dani Pedrosa 33 / 50 Foto de: Yamaha Motor Racing Casey Stoner 34 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner y Andrea Dovizioso 35 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner y Ben Spies 36 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Casey Stoner y Ben Spies 37 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Casey Stoner y Dani Pedrosa 38 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Casey Stoner, Andrea Dovizioso y Ben Spies 39 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Casey Stoner, Ducati Team 40 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner, Ducati Team 41 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner, Ducati Team 42 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner, Ducati Team 43 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner, Ducati, entrevista exclusiva Motorsport.com Oriol Puigdemont 44 / 50 Casey Stoner, Ducati Team 45 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner, Ducati Team 46 / 50 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner, Ducati Team, Michele Pirro, Ducati Team 47 / 50 Foto de: Ducati Corse Valentino Rossi y Casey Stoner 48 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Valentino Rossi y Casey Stoner 49 / 50 Foto de: Bridgestone Corporation Valentino Rossi y Casey Stoner 50 / 50 Foto de: Yamaha Motor Racing