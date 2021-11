Stoner: "Cuando dejé de ser probador, apenas me levanté del sofá en cinco meses"

Hace dos años, el expiloto Casey Stoner desveló que padecía fatiga crónica. El australiano ya sufrió ese síndrome cuando se encontraba en activo y en 2009 le llevó a perderse tres carreras por ese motivo, que luego se relacionó con una intolerancia a la lactosa. Según el #27, esto incluso le impedía practicar cualquier actividad física como montar en karting o hacer tiro con arco.

Stoner se retiró de MotoGP hace nueve años cuando acababa de cumplir 27 años. Durante varias temporadas siguió ligado al campeonato como piloto de pruebas de Honda y Ducati, pero en 2018 decidió no renovar con la marca de Borgo Panigale y no ha vuelto a subirse a un prototipo.

Tres años más tarde, Stoner regresó al paddock de MotoGP el pasado fin de semana en Portimao, donde dio una rueda de prensa excepcional en la que hizo una radiografía del campeonato y habló de cómo se encuentra su salud.

Aunque la situación es estable, la enfermedad no ha abandonado al bicampeón del mundo, cuya vida cotidiana sigue viéndose fuertemente afectada a sus 36 años.

"Desde que dejé de ser probador con Ducati, me han reconstruido el hombro, lo que ha sido fantástico, pero he tenido grandes problemas de salud. Llegué a un punto en el que apenas pude levantarme del sofá durante cinco meses", explicó Stoner. "Ir de la cama al sofá era mi ejercicio del día. No podría explicarlo, no podrías entenderlo, pero simplemente no podía hacerlo. Estaba en grandes problemas, mental y físicamente".

"Durante los últimos tres años, prácticamente cuatro ya, solo he intentado gestionar la situación. He tratado de aprender a conservar energía para el día, aprender de lo que me perjudicaba a largo plazo frente a lo que, aunque no necesariamente me hacía sentir mejor, reducía los efectos de mi preocupación".

"A finales del año pasado, hacia diciembre-enero, empecé a sentirme un poco mejor. Pensé, sí, puede que no se me pase, pero podía manejarlo. Empecé a ser capaz de hacer algunas cosas durante el día sin estar demasiado cansado después durante una o dos semanas, lo que fue muy emocionante. Pero hacia marzo-abril empecé a retroceder de nuevo".

"Soy un poco menos optimista con esta situación en este momento", admite. "Estoy tratando de ver día a día cómo me siento. A veces estoy extremadamente agotado y no puedo explicarlo, y otros días me siento un poco mejor, pero en general nunca estoy a más del 60 por ciento de donde solía estar. Tuve que aprender a caminar para ir a todas partes, lo que odio porque antes corría todo el tiempo. Ahora tengo que caminar, sólo para conservar energía y pasar el día".

