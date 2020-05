Cuando Stoner rechazó formar el 'dream team' en Honda

Casey Stoner conmocionó al mundo en vísperas del Gran Premio de Francia de 2012 al resolver el gran enigma de MotoGP anunciando su retirada con solo 27 años, en su séptima temporada en la categoría.

Después de un prometedor, aunque un poco accidentado, debut en 2006 con el LCR Honda, Stoner dejó boquiabierto al mundo en 2007 cuando fichó por Ducati y ganó el título y 10 carreras. En las siguientes temporadas siguió exhibiendo su talento con la Desmosedici, terminando subcampeón en 2008 por detrás de Valentino Rossi y sumando otras siete victorias en las siguientes dos temporadas, demostrando ser el único piloto que podía domar una moto extremadamente difícil.

Cuando Ducati cortejó a Jorge Lorenzo se sintió despreciado y se fue Honda en 2011. Esa misma temporada cayó su segundo título y otras 10 victorias. No había duda de quién era el favorito en el paso de 800cc a 1000cc para 2012.

A pesar de un invierno duro, en el que la RC213V se vio afectada por cambios tardíos en las reglas de peso y la nueva construcción del neumático delantero Bridgestone, así como problemas en el brazo de Stoner, el australiano terminó tercero en Qatar y ganó las siguientes dos carreras en España y Portugal, poniéndose líder por punto antes de Le Mans.

La noticia de la retirada había surgido antes de la carrera de Estoril a través de la prensa, algo que Stoner negó pero la duda quedó.

MotoGP introdujo la nueva y radical regulación de la motos CRT en un intento por aumentar la parrilla, lo que permitió a los equipos usar tecnología derivada de serie. En ese momento, Dorna amenazó a los fabricantes dominantes, Honda y Yamaha, con que las CRT serían el futuro de la categoría si no aceptaban la visión que tenía para hacer un campeonato más competitivo.

A Stoner no le gustaba ese tipo de motos, odiaba que a los mejores pilotos de CRT entraran al parque cerrado después de las carreras y detestaba la posibilidad de que algún día pudiera competir con una CRT.

Casey Stoner, Repsol Honda Team

Pero ese era solo un factor que pasaba por su mente. El otro, y realmente el motivo detrás de la decisión de retirarse, era su rechazo por todo lo que rodeaba los grandes premios: las actividades públicas, el trato con la prensa y los viajes.

"Hay muchas similitudes entre las carreras deportivas de [Andre] Agassi y Casey ", dijo a Motorsport.com el ex jefe del equipo Honda, Livio Suppo. "Les encanta el deporte, pero odiaban muchas cosas a su alrededor. A Casey no le gustaban todas las actividades públicas y viajar tanto".

"Ha estado viajando toda su vida y ha hecho de todo. Desde que era un niño hasta los 27 años no hizo otra cosa más que correr".

Después de pasar la infancia en las pistas de tierra de Australia, la familia de Stoner, muy consciente del talento de su hijo, hizo las maletas y vino a Europa. Stoner terminó en Gran Bretaña, viviendo en una caravana con sus padres mientras corría campeonatos nacionales y hacía presencias ocasionales en el Europeo y el Mundial antes de su primera temporada completa en 2002 en 250cc .

En su autobiografía, Pushing the Limits , Stoner señala que está convencido de Honda filtró su retirada, según él para presionarle a que firmara. En ese momento, Honda había le había ofrecido una extensión de un año para 2013, pero fue inútil.

"Estábamos realmente tristes, especialmente Nakamoto-san [entonces presidente de HRC]", recordó Suppo cuando Motorsport.com le preguntó cuáles fueron sus sentimientos cuando Stoner notificó a Honda sus planes. "[Nakamoto] estaba enamorado de Casey porque fue el primer piloto que llevó a HRC al título [en 2011]. Le tenía mucho respeto y realmente estaba triste".

"Pero en realidad no había nada que hacer excepto decir '¿podemos ofrecerte un año más? Te pagaremos muy bien, etc.'. Pero no era una cuestión de dinero, especialmente con un tipo como Casey. Si él creía que el momento adecuado había llegado, realmente no había nada que hacer".

Stoner anunció la noticia en la rueda de prensa previa del jueves en Le Mans. Stoner dejó claro su disgusto por el rumbo que estaba tomando el campeonato. Decir lo que pensaba fue una manera muy suya de retirarse.

Dani Pedrosa se quedó en Honda y llegó Marc Márquez gracias a un cambio en la norma de los debutantes en MotoGP, que impedía fichar por un equipo de fábrica para el primer año.

La retirada de Stoner acabó con los planes de Honda. Todo estaba preparado para que en 2013 formara el original 'dream team' con Márquez.

Te puede interesar: El día que Marc Márquez cambió el juego en MotoGP

Casey Stoner, Repsol Honda Team

"Básicamente Marc ya tenía contrato porque lo cerramos en 2011 mientras corría en Moto2", dijo Suppo a Motorsport.com. "Tenía contrato un año para Moto2. Por lo tanto, la idea original eran Casey y Marc, y había que ver qué pasaba con Dani".

En muchos sentidos, Márquez es un clon de Stoner. Como compañeros con el nivel de la Honda, podrían haber arrasado, aunque Suppo teme que para el equipo podría haber sido un dolor de cabeza.

"No sé cómo hubiera sido tener a los dos en el equipo, porque seguro que Márquez habría ido súper rápido desde el principio", indica Suppo. "En términos de espectáculo y para los aficionados, habría sido un 'dream team'. Probablemente, para nosotros, que tendríamos que gestionarlo, habría sido un poco difícil, diferente".

Stoner tuvo una fuerte oposición en su época, con pilotos como Rossi, Lorenzo y Pedrosa. Pero Márquez seguramente habría sido su mayor desafío. ¿Habría sido suficiente para convencer a Stoner para prolongar su carrera?

"Imposible responder", dice Suppo. "Realmente no tengo ni idea. En términos de velocidad, fue difícil poner en aprietos a Casey más de lo que se presionaba solo. No lo sé, creo que hubiera sido interesante haberlo visto".

Interesante sin duda habría sido. No es que Honda haya perdido mucho en los siete años transcurridos desde entonces.

Stoner podría haber ganado el título en su último año, pero se perdió tres grandes premios por una lesión en el tobillo a mitad de temporada y terminó tercero en la clasificación.

El de Southport siguió ligado a Honda como piloto probador, aunque la asociación se torció tras un problema con el gas de su CBR1000RR en las 8 Horas de Suzuka de 2015 que le provocó una fuerte caída en la que se rompió la escápula y la tibia.

En la era posterior a Stoner en MotoGP, Márquez ha hecho olvidar al australiano en HRC con sus seis títulos en siete años.

Honda montó el 'dream team' que Stoner les negó en 2012 cuando firmó a Jorge Lorenzo para 2019. La realidad fue muy diferente y terminó en una pesadilla que desembocó en la retirada del español.

Durante su etapa como piloto probador de Ducati entre 2016 a 2018, Stoner estuvo a punto de correr como wild card, pero finalmente no pasó y ahora disfruta de la vida con su familia en su casa en Australia.

(pulsa en las fotos para verlas más grandes)