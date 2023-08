Stoner quiere un Mundial de MotoGP sin alerones ni electrónica

Casey Stoner se reencontró con algunas caras conocidas el pasado fin de semana, cuando participó en el Festival de la Velocidad de Goodwood, al que fueron invitados varios equipos de MotoGP. Fue una oportunidad para él de volver a ponerse al volante de una Ducati del Mundial, en este caso, el modelo de 2007 con el que fue el primero en conquistar un título para los de Borgo Panigale.

Tuvieron que pasar 15 años para que Pecco Bagnaia devolviera a Ducati a lo más alto, en la pasada temporada, pero hoy en día la fábrica italiana ya domina el campeonato. Y su grupo de ocho pilotos incluye a una de las jóvenes promesas por las que más apostaba Stoner hace dos años: Marco Bezzecchi.

Te podría interesar: Por qué Bezzecchi brillaría más en VR46 que en Pramac

Ya entonces, el australiano pensaba que el piloto del Mooney VR46, que acababa de terminar tercero en el Mundial de Moto2 tenía "algo extra", y tras temporada y media del italiano en la categoría reina, está claro que Stoner no ha cambiado de opinión. Bezzecchi fue el mejor rookie en 2022 y este año ya ha conseguido tres victorias, una al sprint y dos en las carreras largas del domingo.

"Bezzecchi tiene un estilo de pilotaje que le permite utilizar el agarre a su manera", explicó el australiano en declaraciones a Motosprint. Para él, ferviente opositor de las ayudas electrónicas, ver en un piloto la capacidad de sobresalir sin ellas es una cualidad superior a cualquier otra. "No sé... Algunos de los pilotos que actualmente están en lo más alto probablemente seguirían en cabeza [sin ayudas], pero en mi opinión Marco tendría una ligera ventaja si se prohibiera el control de tracción y se enseñara a los pilotos a encontrar todo el agarre posible sin la ayuda de la electrónica".

El bicampeón del mundo, que nunca ha roto sus vínculos con el paddock diez años después de su retirada, también fue preguntado por la salud actual de MotoGP. Fiel a sus opiniones de siempre, se mostró muy crítico con la evolución del deporte en los últimos años.

"Aunque he echado de menos a la gente, no he echado de menos el campeonato", dijo a Speedweek. "Todo el mundo sabe cuáles son mis problemas con el Mundial, lo que me gusta y lo que no".

Contrario a las numerosas ayudas aerodinámicas y apéndices que han invadido la clase mayor del motociclismo, el de Southport dio su receta para volver a una tecnología más aceptable para él: "Haría algunos cambios en el formato. Toda esta basura tiene que desaparecer, sin alerones, sin anti-wheelie, control de tracción reducido al mínimo. Los costes deben bajar y las reglas deben durar diez años para que los fabricantes inferiores puedan ponerse al día".

"Yo eliminaría todo. Todo lo que necesitamos es una norma que prohíba esto y tiene que estar redactada de tal manera que nadie pueda eludirla", añadió Stoner. Deseoso de ver carreras más competitivas entre las diferentes marcas, al 'aussie' le gustaría ver a los pilotos menos cómodos sobre sus motos, para que el pilotaje puro se imponga a la tecnología.

"Las motos de hoy en día ya no se 'revuelven' ni hacen caballitos. El piloto no tiene prácticamente ningún problema para controlarlas. Sólo acelera en una moto de 280 CV y no pasa nada. Es frustrante. Aunque me encantan las carreras, estoy decepcionado con esta evolución. Tenemos más electrónica que la Fórmula 1, y eso tiene que acabar", finalizó.