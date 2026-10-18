MotoGP GP de Japón

Casey Stoner dice que "luchará" para que MotoGP vuelva a Phillip Island

La mayoría de los miembros del paddock de MotoGP tienen previsto despedir con cariño Phillip Island, pero Casey Stoner no está dispuesto a aceptar la derrota.

Redacción Motorsport.com

Editado: 18 oct 2026, 10:05

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Casey Stoner

Foto de: Robert Cianflone / Getty Images

Casey Stoner, la estrella retirada de MotoGP, bicampeón del mundo, afirma que "luchará" para que Phillip Island vuelva al calendario, a pesar de que el Gran Premio de Australia se trasladará a Adelaida a partir de 2027.

Recuerda:

Phillip Island es, sin duda, la cuna espiritual de la cita. Si dejamos de lado las interrupciones por el COVID-19 y las seis ediciones celebradas en Eastern Creek en la década de los noventa, el circuito de Victoria ha acogido la carrera cada año desde 1989.

Pero la prueba de este año, que se celebrará el próximo fin de semana, está llamada a ser la última allí en un futuro previsible. MotoGP ya ha incluido la nueva carrera del circuito de Adelaida, una pista remodelada en el centro de la ciudad, en el calendario de 2027, y la mayoría cree que los días de Phillip Island como sede de MotoGP han llegado a su fin.

Stoner, héroe local que ganó en la isla seis veces seguidas entre 2007 y 2012, afirma que no lo aceptará sin luchar. En un vídeo promocional de YouTube junto a su compañero y también ex piloto de MotoGP Chris Vermeulen, el mítico #27 declaró: "Que Phillip Island quede fuera del calendario es una gran decepción para mí y es algo por lo que lucharé, para que vuelva a formar parte del calendario".

Casey Stoner adelanta a Nicky Hayden en su camino hacia la victoria en el Gran Premio de Australia de 2008

Foto: Ducati Corse

Stoner admitió de buen grado que el circuito "de la vieja escuela", situado a las afueras de Melbourne, podría necesitar algunas mejoras, pero no creía que eso fuera motivo para abandonarlo en favor del traslado a la capital de Australia Meridional.

"Entiendo que hay cosas que deben cambiar en Phillip Island. Necesita una pequeña remodelación de los boxes y esa zona en general. Y supongo que tenemos que darle un toque diferente al evento, para darle un poco más de vida".

"Pero año tras año ofrece algunas de las mejores carreras que se pueden ver. Y eliminar algo así del calendario me resulta muy, muy sorprendente. Y sustituirlo por un circuito urbano no es algo con lo que esté realmente de acuerdo".

No está claro cómo Stoner podría lograr un retorno a la pista, pero no es la primera vez en las últimas semanas que una estrella de MotoGP habla de su influencia personal para elaborar el organigrama. Toprak Razgatlioglu declaró en el Gran Premio de Austria que estaba presionando para que se volviera a incluir en el calendario una carrera en su país natal, Turquía.

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