El bicampeón de MotoGP reveló en el último episodio del podcast Rusty's Garage que actualmente está tomando medicamentos para lidiar con un grave síndrome de fatiga crónica.

No es su primera batalla con dicha fatiga, ya que el australiano se perdió tres carreras en 2009 por ese problema que luego se relacionó con una intolerancia a la lactosa.

Según Stoner, esta nueva lucha contra la fatiga es lo suficientemente grave como para que incluso no pueda practicar pasatiempos como montar en karting o hacer tiro con arco.

"No he rodado [en karting] en más de un año", admitió.

"Ya no tengo la energía para hacerlo. No tengo la energía para pilotar, y hacerlo me haría tener que quedarme una semana entera en el sofá".

"No estoy pudiendo hacer cosas con las que disfruto mucho. Ha sido un poco frustrante. No he hecho tiro con arco en probablemente 10 meses o más".

"Básicamente, lo que pasa es que con la fatiga crónica no puedo mantenerme en forma y saludable. Tengo un problema por el cual mis costillas se salen con frecuencia y están conectadas a las vértebras. Se salen de lugar y eso me destroza la espalda".

"Ya tengo fugas en los discos. Eso ejerce presión sobre mi disco vertebral y hace que salga un poco de líquido, lo cual ejerce presión sobre el nervio y me provoca espasmos. Y tiene que volver a pasar una semana larga hasta que pueda de nuevo coger algo de peso".

La fatiga crónica también le ha impedido volver a subirse a la moto. De hecho, dice que su última experiencia seria sobre dos ruedas fue el test grupal de MotoGP que disputó con Ducati en Sepang, en enero de 2018.

"La primera vez que estuve en una moto de carretera desde aquel test de enero del año pasado, fue hace solo un par de semanas, cuando estaba en Estados Unidos, durante mi cumpleaños, en un evento de Alpinestars", declaró.

"Rodamos un poco con unos cuantos chicos. No apretamos ni nada, pero me afectó lo suficiente".

Stoner añadió: "Estos últimos meses he estado mejorando con algunos medicamentos nuevos que estoy tomando, pero aún no estoy cerca de volver a entrenar y salir y hacer cosas".

"Al contrario, me deja en el sofá durante una semana más o menos, o al menos cuatro o cinco días, y eso hace que sea difícil también para mi mujer".

