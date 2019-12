Stoner agradece la “conmovedora respuesta” de sus fans a la enfermedad

Esta misma semana, el campeón australiano desveló durante una entrevista que, nuevamente, está pasando por una crisis de salud al rebrotar un grave episodio del síndrome de fatiga crónica que ya le había atacado en el pasado, durante su época de piloto de MotoGP.

Durante la entrevista, Stoner admitía que pese a tener solo 34 años, no tiene fuerzas: “No tengo la energía para pilotar, y hacerlo me obligaría a permanecer una semana entera en el sofá”.

Tras darse a conocer la situación, Stoner recibió multitud de muestras de cariño y apoyo desde todos los rincones del planeta, tanto por parte de sus seguidores como del mundo de la moto.

Una reacción que ha conmovido al australiano, que este sábado quiso agradecer todo ese apoyo a través de sus redes sociales.

“Estoy conmovido por la respuesta al reciente podcast en el que compartí mi desafío actual al sufrir fatiga crónica. ¡Gracias a mis fans y a la industria de la moto por sus pensamientos y buenos deseos que significan mucho!”, escribe Casey en un post, acompañando sus palabras con una foto tomada en la playa junto a su esposa, Adriana, y sus dos hijas.

Galería: las seis victorias de Stoner en Phillip Island