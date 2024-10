Sterlacchini debutará con Aprilia en Sepang; Albesiano sigue hasta Valencia

El pasado 4 de octubre Aprilia anunció, por sorpresa, el fichaje del ex ingeniero de Ducati y KTM, donde ha estado trabajando hasta hace solo unos meses. En la nota de prensa oficial se podía leer que "Aprilia Racing se enorgullece de anunciar que Fabiano Sterlacchini asumirá el cargo de Director Técnico a partir del lunes 18 de noviembre de 2024", una fecha ya superada y que era la que se estipulaba como final de la relación con la casa austríaca, pese a que el ingeniero había cesado en sus labores y regresado a su casa en Italia el pasado verano.

El anuncio fue, seguramente, la respuesta de la casa italiana a la decisión tomada por su jefe técnico histórico, Romano Albesiano, que empezará a trabajar para Honda a partir del 1 de enero de 2025.

Una vez desligado de sus obligaciones con KTM, Sterlacchini podrá estar, por primera vez, en el garaje del equipo en un circuito y será la próxima semana en Sepang. "Fabiano estará con nosotros en Malasia en un papel de observador, para tomar notas y empezar a trabajar de cara al futuro", confirmaron a Motorsport.com desde el equipo italiano, al mismo tiempo que aseguraban también que Albesiano "seguirá en el box de Aprilia hasta el domingo de Valencia".

Fabiano Sterlacchini, nuevo director técnico de Aprilia en MotoGP Foto de: Aprilia

La confirmación llegó tras algunos rumores que especulaban con la posibilidad de que Aprilia decidiera dejar a Albesiano en casa hasta final de temporada.

"La verdad es que yo no he notado nada extraño", respondió Maverick Viñales cuando se le preguntó por el papel del aún director técnico de Noale tras anunciar su marcha a Honda.

"Siempre estamos buscando hasta el último tornillo para que la moto funcione al 120 por cien", añade el español, que a final de temporada también se marchará, en su caso a Tech3-KTM.

"Albesiano sigue trabajando igual que siempre. Desconozco cuando va a venir Sterlacchini, solo puedo decir que desde que se anunció, en Japón, que se va el año que viene, el compromiso de Romano ha seguido intacto. No se ha llegado a más con la moto, pero todo está normal", remachaba Mack.

"Yo no he notado nada", admite igualmente un técnico del equipo preguntado por quien escribe estas líneas.

"Romano sigue haciendo lo mismo y a nivel interno no ha cambiado nada", añade antes de hacer una reflexión. "Éticamente, cuando él firmó por Honda tendrían que haberle dicho que se quedara en casa", apunta este técnico antes de reflexionar sobre la situación a partir de Malasia: "No será nada cómodo para Albesiano coincidir con su sustituto en el box de Sepang, por más que digan que viene de vacaciones, nadie va de vacaciones a Malasia, aunque vaya vestido de calle", explica.

Romano Albesiano, Aprilia Racing Manager, y Alberto Puig, team manager de Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La marcha de Albesiano se suma a las anunciadas ya de Aleix Espargaró y Maverick, ambos llevándose a sus respectivos ingenieros de pista a su próximo destino, en el caso de Aleix como nuevo test rider de Honda, donde trabajará con Antonio Jiménez y el propio Albesiano para tratar de desarrollar una moto competitiva, como hicieron con la GP-RS.

En Aprilia esperan compensar estas importantes bajas con la llegada de Jorge Martín, quién sabe, si como campeón del mundo, pero en cualquier caso con el talento y velocidad que caracterizan al español. El otro piloto oficial será Marco Bezzecchi, que el año pasado ganó tres carreras y fue tercero del campeonato con una Ducati GP22, antes de sufrir de lo lindo este curso con la moto de 2023. Con ellos, al frente de la nave, seguirá Massimo Rivola, que tras sortear algunos rumores que le colocaban fuera del equipo, parece haber confirmado que estará al timón de Aprilia al menos hasta final de 2025.