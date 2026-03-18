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Sorpresa e inquietud entre los equipos de MotoGP a su llegada al Circuito de Goiania

A medida que avanza la mañana en Goiania los miembros de los equipos de MotoGP van llegando al circuito para montar los boxes. El estado del trazado crea cierta inquietud.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Comprobación de la pista por parte de los ingenieros

Marco Rigamonti y Cristian Gabarrini, jefes técnicos de Márquez y Bagnaia

Foto de: germangarcia

Las fuertes lluvias caídas sobre la región en los dos últimos días, sobre todo por la tarde y durante la noche, han golpeado con fuerza el renovado y espectacular Autódromo Ayrton Senna de Goiania, donde este fin de semana se celebra de nuevo el GP de Brasil por primera vez en más de dos décadas.

El martes por la tarde, tras un nuevo e intenso aguacero, el trazado sufrió inundaciones, sobre todo en la curva de entrada a meta, los viales, que quedaron totalmente embarrados al carecer de asfalto, y el túnel de entrada al paddock, que llegó a estar impracticable con más de 20 centímetros de agua.

Este miércoles por la mañana, Motorsport.com pudo verificar que los trabajos en el circuito y el sistema de drenaje de la pista, hicieron su trabajo y a las nueve de la mañana, hora local, no había ya zonas inundadas, ni en la pista, ni en el túnel de acceso, no así en los viales, que seguían embarrados y con algunas zonas de tierra que se habían desprendido, y en las que se estaba trabajando con rapidez.

Sorpresa e inquietud entre los equipos

Por la mañana, los miembros de los equipos empezaron a hacer acto de presencia en el trazado. Las tripulaciones de Honda, LCR, VR46 y Ducati fueron de los más madrugadores, mostrando cierta sorpresa y, sobre todo, inquietud al ver el trazado por primera vez en plena fase de limpieza. Los jefes de equipo de Pecco Bagnaia y Marc Márquez, los italianos Cristian Gabarrini y Marco Rigamonti miraban la pista y los viales, incluso haciendo fotos, al pasar por el puente de acceso al padoock que cruza la pista por arriba, y desde donde se han tomado desde ayer todas las imágenes con la curva de entrada a meta completamente inundada y ahora ya recuperada.

Personal encargado de la limpieza del circuito brasileño

Inundaciones en el GP de Brasil

Personal encargado de la limpieza del circuito brasileño

Inundaciones en el GP de Brasil

Personal encargado de la limpieza del circuito brasileño

Inundaciones en el GP de Brasil

Personal encargado de la limpieza del circuito brasileño

Inundaciones en el GP de Brasil

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Inundaciones en el GP de Brasil

Ingenieros de vías

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Ingenieros de vías

Inundaciones en el GP de Brasil

Circuito de Goiânia

Inundaciones en el GP de Brasil

MotoGP
11

Los responsables del autódromo aseguraron que "los accesos al paddock y a la recta principal, entre otras zonas, se inundaron. Sin embargo, afortunadamente y gracias al trabajo de los operarios, que limpiaron la pista con camiones cisterna, todo se solucionó en pocas horas", según medios locales.

El pronóstico del tiempo indica que las lluvias seguirán el miércoles y, en menor medida, el jueves, aunque se prevé que la situación mejore a partir del viernes. Para el sábado la previsión es de cielos despejados mientras que el domingo podría llover ligeramente, pero no a la hora de las carreras. Para el fin de semana se esperan temperaturas entre los 20 y los 30 grados, con calor muy intenso al mediodía y una alta humedad.

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