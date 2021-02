Sky VR46 presenta su proyecto piloto de MotoGP

Por tercera vez, y en el día del 42 cumpleaños de su patrón, la estructura de Valentino Rossi hizo su puesta de largo de cara a la temporada 2021. Será la de su desembarco, no oficial, en MotoGP.

Para ello han 'unido' fuerzas con Avintia y han colocado allí a Luca Marini con todo su apoyo. Al lado tendrá al campeón de Moto2, Enea Bastianini, que en su caso correrá con los colores de la formación española y estará ajeno a todo lo que ocurra en la Academy.

"Estoy deseando empezar esta nueva temporada con el Sky VR46 Avintia. No tuve la oportunidad de probar la Ducati a finales de noviembre como en una temporada normal y la espera ha sido larga. Me pasé todo el invierno pensando en cómo sería el primer día de test. Con el apoyo de la Academia me estoy entrenando para estar preparado física y mentalmente", apuntó Marini.

El Sky VR46 desaparece de Moto3 y asciende a Moto2 a Celestino Vietti como nuevo compañero de Marco Bezzecchi. El cuarto clasificado del pasado campeonato parte como uno de los favoritos al título.

"Como todos los años, siempre me alegra volver a la pista después de un largo descanso. Me junté con los chicos del equipo hace unas semanas en Tavullia y estamos muy ilusionados y deseando llegar a Qatar. Crucemos los dedos con el calendario. Seguro que nos divertiremos. Trabajando mucho podemos dar un paso adelante en comparación al año pasado, ser más regulares y estar en el grupo de cabeza en cada gran premio", comentó Bezzecchi.

El director del equipo, Pablo Nieto, habló de los objetivos que se marcan: "Será un año muy especial para el Sky Racing Team VR46: de muchas confirmaciones, pero también de noticias importantes y grandes oportunidades. Venimos de un 2020 muy especial y a la vez lleno de resultados y metas alcanzadas. Repetir no será fácil, pero Marco y Celestino son una pareja brillante desde todos los puntos de vista. Son rápidos, competitivos y quieren impresionar".

Calendario de presentaciones de MotoGP: Cuándo se presentan los equipos de MotoGP para la temporada 2021

Así son las nuevas motos del Sky VR46 en MotoGP y Moto2