Sito Pons: “¿Rossi? Cuando dudas, es que ya estás fuera; no seguirá”

Sito Pons, campeón del mundo de 250cc en 1988 y 1989 con Honda, es actualmente el director del equipo Flexbox HP40 Pons Racing de Moto2, y durante años patrón de alguno de los mejores equipos privados de MotoGP.

El ex corredor español afincado en Londres, conoce a Valentino Rossi desde que el italiano llegó al Mundial hace más de 25 años y les une una buena relación, al punto de haber dado entrada este año en su equipo a uno de los pilotos de la VR46 Academy, Stefano Manzi.

“Verdaderamente soy un gran fan de Valentino Rossi y le tengo en gran estima, porque creo que es una persona grandiosa”, dijo Pons cuando le preguntaron por la actual situación del astro de Tavullia.

“Si me preguntas por él, yo te puedo dar mi teoría. Cuando un piloto está en su situación es muy difícil. Para correr en moto no puedes tener ninguna duda, no puedes dudar si debes o no correr”, explica Sito al medio Motoit.

“Y cuando un piloto está en la situación de Valentino, que todo el mundo le habla continuamente sobre si va a seguir, si va a parar… en la cabeza empiezan a entrar mensajes que te hacen perder de vista el verdadero objetivo”, asegura.

“Cuando todo el mundo habla sobre si debes seguir o no corriendo, todos esos mensajes te van llegando inconscientemente y poco a poco te vas desconectando. Sin darte cuenta, no sabes por qué pero ya no vas fuertes, y la situación es que no estás cien por cien concentrado en lo tuyo porque hay una duda que ronda tu cabeza”, valora el ex piloto.

Pons, que este 2021 cumple 40 años de su llegada al Mundial de Motociclismo, en 1981, las ha visto de todos los colores en este paddock, que conoce como pocos. De ahí que se atreva a dar su opinión sobre el futuro de Rossi.

“Cuando tienes dudas te falta la velocidad, eso me sucedió a mi cuando decidí retirarme, estaba en la misma situación, sigo o no sigo. Y me di cuenta de que cuando uno empieza a hacerse esa pregunta es que ya está fuera. Yo, sinceramente, pienso que Valentino a final de año no seguirá”, zanja el barcelonés.

