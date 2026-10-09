El sistema de puntos de MotoGP: puntuación, posiciones y número
Te explicamos qué pilotos suman puntos en cada carrera en el mundial de MotoGP, cuántos reciben, y cómo ha sido la evolución histórica del sistema.
Desde 1993, los 15 primeros pilotos que completan una carrera de MotoGP se reparten los puntos. En caso de que la cifra de pilotos que crucen la línea de meta sea inferior, las plazas restantes quedan vacantes y esos puntos no se reparten. El actual sistema premia sobremanera las primeras posiciones (del 1º al 5º), siendo la diferencia del 5º al 15º de un punto por cada plaza, y este año 2023, con la introducción del formato al sprint, hay posibilidad de disputar tanto los sábados en la carrera corta como los domingos en la carrera tradicional.
Además, de cara al campeonato de pilotos, computan todos los resultados, al contrario que en épocas anteriores, donde se descontaban los peores resultados del año a cada piloto. El sistema ha ido evolucionado con el paso de los años, ampliando el número de pilotos que puntúan. En la actualidad, tampoco se premia en MotoGP al autor de la vuelta rápida o de la pole.
Sistema de puntos de MotoGP: ¿cuántos puntos suman los pilotos en las carreras de los domingos?
- 1º clasificado (ganador) 25 puntos
- 2º clasificado 20 puntos
- 3º clasificado 16 puntos
- 4º clasificado 13 puntos
- 5º clasificado 11 puntos
- 6º clasificado 10 puntos
- 7º clasificado 9 puntos
- 8º clasificado 8 puntos
- 9º clasificado 7 puntos
- 10º clasificado 6 puntos
- 11º clasificado 5 puntos
- 12º clasificado 4 puntos
- 13º clasificado 3 puntos
- 14º clasificado 2 puntos
- 15º clasificado 1 punto
(Sistema vigente desde 1993)
¿Cuántos puntos ganan los pilotos en las carreras sprint de los sábados de MotoGP?
- 1ª posición (ganador al sprint): 12 puntos
- 2ª posición: 9 puntos
- 3ª posición: 7 puntos
- 4ª posición: 6 puntos
- 5ª posición: 5 puntos
- 6ª posición: 4 puntos
- 7ª posición: 3 puntos
- 8ª posición: 2 puntos
- 9ª posición: 1 punto
Por tanto, un piloto de MotoGP puede sumar un máximo de 37 puntos en un fin de semana de gran premio, si gana la carrera sprint y la carrera principal.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
¿Cómo era antes el sistema de puntuación en MotoGP?
En la primera temporada del Mundial en 1949 solo puntuaban los cinco primeros. De cara al título solo se tenían en cuenta los 3 mejores resultados de cada piloto en las 6 carreras que se celebraron. La vuelta rápida otorgaba 1 punto extra.
- 10 puntos
- 8 puntos
- 7 puntos
- 6 puntos
- 5 puntos
Entre 1950 y 1968 se redujo la puntuación al ganador y se amplió el número de pilotos que puntuaban de 5 a 6. Para el título contaban la mitad más una de las mejores carreras de cada piloto, por lo que ese número variaba cada temporada.
- 8 puntos
- 6 puntos
- 4 puntos
- 3 puntos
- 2 puntos
- 1 punto
Desde 1969 a 1987 ya puntuaban los 10 primeros clasificados, recibiendo el ganador 15 puntos. A partir de 1977 los pilotos recibieron puntos por todas las carreras y no solo las mejores.
- 15 puntos
- 12 puntos
- 10 puntos
- 8 puntos
- 6 puntos
- 5 puntos
- 4 puntos
- 3 puntos
- 2 puntos
- 1 punto
A partir de 1988 ya puntuaban 15 pilotos y hasta 1990 se contabilizaron todos los resultados, En 1991, de los 15 grandes premios, solo se tuvieron en cuenta las 13 mejores de cada piloto.
- 20 puntos
- 17 puntos
- 15 puntos
- 13 puntos
- 11 puntos
- 10 puntos
- 9 puntos
- 8 puntos
- 7 puntos
- 6 puntos
- 5 puntos
- 4 puntos
- 3 puntos
- 2 puntos
- 1 punto
En 1992 se volvió a reducir la cifra de pilotos que puntuaban a 10 y todas las carreras contabilizaron para el campeonato.
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