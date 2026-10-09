Desde 1993, los 15 primeros pilotos que completan una carrera de MotoGP se reparten los puntos. En caso de que la cifra de pilotos que crucen la línea de meta sea inferior, las plazas restantes quedan vacantes y esos puntos no se reparten. El actual sistema premia sobremanera las primeras posiciones (del 1º al 5º), siendo la diferencia del 5º al 15º de un punto por cada plaza, y este año 2023, con la introducción del formato al sprint, hay posibilidad de disputar tanto los sábados en la carrera corta como los domingos en la carrera tradicional.

Además, de cara al campeonato de pilotos, computan todos los resultados, al contrario que en épocas anteriores, donde se descontaban los peores resultados del año a cada piloto. El sistema ha ido evolucionado con el paso de los años, ampliando el número de pilotos que puntúan. En la actualidad, tampoco se premia en MotoGP al autor de la vuelta rápida o de la pole.

Sistema de puntos de MotoGP: ¿cuántos puntos suman los pilotos en las carreras de los domingos?

1º clasificado (ganador) 25 puntos

2º clasificado 20 puntos

3º clasificado 16 puntos

4º clasificado 13 puntos

5º clasificado 11 puntos

6º clasificado 10 puntos

7º clasificado 9 puntos

8º clasificado 8 puntos

9º clasificado 7 puntos

10º clasificado 6 puntos

11º clasificado 5 puntos

12º clasificado 4 puntos

13º clasificado 3 puntos

14º clasificado 2 puntos

15º clasificado 1 punto

(Sistema vigente desde 1993)

¿Cuántos puntos ganan los pilotos en las carreras sprint de los sábados de MotoGP?

1ª posición (ganador al sprint): 12 puntos

2ª posición: 9 puntos

3ª posición: 7 puntos

4ª posición: 6 puntos

5ª posición: 5 puntos

6ª posición: 4 puntos

7ª posición: 3 puntos

8ª posición: 2 puntos

9ª posición: 1 punto

Por tanto, un piloto de MotoGP puede sumar un máximo de 37 puntos en un fin de semana de gran premio, si gana la carrera sprint y la carrera principal.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

¿Cómo era antes el sistema de puntuación en MotoGP?

En la primera temporada del Mundial en 1949 solo puntuaban los cinco primeros. De cara al título solo se tenían en cuenta los 3 mejores resultados de cada piloto en las 6 carreras que se celebraron. La vuelta rápida otorgaba 1 punto extra.

10 puntos 8 puntos 7 puntos 6 puntos 5 puntos

Entre 1950 y 1968 se redujo la puntuación al ganador y se amplió el número de pilotos que puntuaban de 5 a 6. Para el título contaban la mitad más una de las mejores carreras de cada piloto, por lo que ese número variaba cada temporada.

8 puntos 6 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

Desde 1969 a 1987 ya puntuaban los 10 primeros clasificados, recibiendo el ganador 15 puntos. A partir de 1977 los pilotos recibieron puntos por todas las carreras y no solo las mejores.

15 puntos 12 puntos 10 puntos 8 puntos 6 puntos 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

A partir de 1988 ya puntuaban 15 pilotos y hasta 1990 se contabilizaron todos los resultados, En 1991, de los 15 grandes premios, solo se tuvieron en cuenta las 13 mejores de cada piloto.

20 puntos 17 puntos 15 puntos 13 puntos 11 puntos 10 puntos 9 puntos 8 puntos 7 puntos 6 puntos 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

En 1992 se volvió a reducir la cifra de pilotos que puntuaban a 10 y todas las carreras contabilizaron para el campeonato.

20 puntos 15 puntos 12 puntos 10 puntos 8 puntos 6 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

