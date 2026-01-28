Ir al contenido principal

MotoGP Shakedown en Sepang

Llega el Shakedown de Sepang de MotoGP: horarios, pilotos, cómo seguir...

La pretemporada de MotoGP 2026 arranca con el Shakedown de Sepang, un entreno previo al test colectivo. Apunta días, horarios, qué pilotos estarán y si podrás seguirlo.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Michele Pirro, Ducati

Michele Pirro, Ducati

Foto de: Michele Pirro

Momento de que arranque la pretemporada de MotoGP en 2026. Muchas semanas han pasado desde que el campeonato despidió 2025 en Valencia, y ahora toca poner en pista las mejoras y los cambios hechos durante este invierno. Pero antes del primer test colectivo del curso, que tendrá lugar en el circuito de Sepang entre los días 3 y 5 de febrero, será otro ensayo el que abra la acción antes: un Shakedown, que también tendrá lugar en la pista ubicada en Malasia, del 29 al 31 de enero. Apunta los horarios de estos primeros entrenamientos, para qué pilotos están reservados (¡no puede participar toda la parrilla!), si se pueden seguir y toda la información al respecto.

Recuerda:

Horarios del Shakedown de Sepang de MotoGP 2026

  • A qué hora es el Shakedown de MotoGP 2026 en Sepang para España: jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero, de 03:00h a 11:00h de la mañana.

El Shakedown de Sepang tendrá unos horarios que ya conocemos de otros años, y que serán los mismos con los que habrá que contar en el test colectivo del 3 al 5 de febrero. Durante las tres jornadas de entrenamientos (jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero), la acción arrancará a las 10 de la mañana, en horario local de Malasia, y finalizará a las 18:00 horas de la tarde.

Llevado a la hora española, la acción en pista comenzará a las 3 de la madrugada tanto jueves como viernes y sábado. Tras la bandera verde, habrá hasta 8 horas de rodaje en pista permitido para los pilotos, finalizando la acción a las 11 de la mañana. Si estás en Latinoamérica y quieres seguir el Shakedown de MotoGP, te dejamos los horarios del test a continuación.

  • A que hora es el Shakedown de MotoGP 2026 en Sepang para México: de jueves 29 a sábado 31 de enero de 19:00h del día anterior a 03:00h.

  • A que hora es el Shakedown de MotoGP 2026 en Sepang para Colombia, Perú y Ecuador: de jueves 29 a sábado 31 de enero de 20:00h del día anterior a 04:00h.

  • A que hora es el Shakedown de MotoGP 2026 en Sepang para Venezuela y Bolivia: de jueves 29 a sábado 31 de enero de 21:00h del día anterior a 05:00h.

  • A que hora es el Shakedown de MotoGP 2026 en Sepang para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: de jueves 29 a sábado 31 de enero de 22:00h del día anterior a 06:00h.

Qué pilotos disputan el Shakedown de Sepang de MotoGP 2026

El Shakedown de MotoGP en el circuito de Sepang tiene una gran particularidad respecto al test oficial de unos días después, y tiene que ver con los pilotos que lo disputan. Mientras que el ensayo colectivo está garantizado para toda la parrilla de la categoría reina, en el Shakedown previo solamente pueden participar los pilotos debutantes en MotoGP este año, los probadores de cada marca, y los corredores oficiales de los fabricantes que estén en el rango D del sistema de concesiones, el que más ventajas otorga.

Así, tras el paso de Honda del rango D al rango C a finales de la campaña 2025, la única marca que podrá completar el Shakedown con todos sus pilotos, incluidos los oficiales, será Yamaha. El resto de fábricas tendrá que poner en pista a sus probadores, como estipula el reglamento, o a los 'rookies' que tenga, que en este caso solamente hay dos opciones posibles.

Equipo Moto Pilotos
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins

Spain Augusto Fernández

 Italy Andrea Dovizioso
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Ducati Desmosedici GP26 Italy Michele Pirro
Aprilia RS-GP 2026 Italy Lorenzo Savadori
KTM RC16 2026

Spain Dani Pedrosa

Spain Pol Espargaró

Finland Mika Kallio
Honda RC213V 2026

Spain Aleix Espargaró
Team LCR RC213V 2026 Brazil Diogo Moreira

Cómo seguir el Shakedown de Sepang de MotoGP 2026

Al igual que está pasando con el Shakedown de Fórmula 1 en Barcelona que está teniendo lugar estos días para abrir la pretemporada 2026, la mala noticia para los aficionados es que el Shakedown de MotoGP en Sepang también tiene un fuerte carácter privado.

¿Qué quiere decir eso? Pues que estos primeros entrenamientos no podrán seguirse, ni por televisión (no tienen realización televisiva) ni por Live Timing (MotoGP ni siquiera ofrece cronometraje en directo, como sí ocurre en el test oficial de Sepang, el que tiene lugar del 3 al 5 de febrero).

Sin embargo, el campeonato y los equipos sí ofrecen algo de información, a cuentagotas, durante las jornadas de ensayos, así que en Motorsport.com te lo traeremos todo, como los tiempos al final de cada día de pruebas, para que no te pierdas ni un solo detalle del arranque de la pretemporada en este nuevo curso.

