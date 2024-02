Shakedown de MotoGP 2024 en Sepang: horario, pilotos, ¿se puede ver? y más

El Circuito de Sepang albergará los primeros test oficiales de pretemporada 2024 del 6 al 8 de febrero, la próxima semana. Sin embargo, antes, desde este jueves 1 de febrero y hasta el sábado 3 de febrero, el trazado malasio es el escenario del tradicional shakedown, la previa de la pretemporada. Hasta ahora, esta era una cita menor reservada a los probadores de las fábricas y, desde hace unos años, también a los pilotos probadores. Pero con la nueva normativa de las concesiones, los titulares de Honda y Yamaha se unirán a los test rider y al piloto murciano Pedro Acosta, que llega a la clase reina con dos mundiales en el bolsillo y dispuesto a comerse el mundo.

Mira a qué hora es el shakedown de MotoGP en Sepang, qué pilotos y equipos participan y si se puede seguir o ver el test.

A qué hora es el shakedown de MotoGP 2024 en Sepang

Jueves 1 de febrero: de 03:00h a 11:15h de España (Ya completado)

Viernes 2 de febrero: de 03:00 a 11:15h de España

Sábado 3 de febrero: de 03:00 a 11:15h de España

Estos tres días de pruebas del 1 al 3 de febrero, el shakedown de MotoGP 2024 en Sepang, se disputan de 10:00h a 18:15h en horario local, lo que supone que se celebre de 03:00h a 11:15h (de tres de la madrugada a once y cuarto de la mañana) en España dada la diferencia horaria con Malasia.

Es decir, el shakedown de MotoGP empezará incluso antes de lo que empieza la FP1 o FP2 del GP de Malasia, y acabará más de dos horas después de lo que tiende a acabar la carrera de ese gran premio. Como en Malasia los días son largos y anochece tarde (el atardecer actual es a las 19:26h), estas pruebas de MotoGP terminarán con luz suficiente.

¿Qué equipos y pilotos de MotoGP están en el shakedown 2024 de Sepang?

Este shakedown cobra mayor importancia porque además de los equipos probadores de cada marca, allí se ven a los cuatro titulares del equipo oficial Yamaha y del Repsol Honda, aprovechando las concesiones obtenidas por sus resultados el pasado año. Así, Fabio Quartararo y Alex Rins por un lado, y Luca Marini y Joan Mir por otro, se unen a probadores y debutantes en Sepang para participar en dos de las tres jornadas programadas.

Respecto a los probadores, Yamaha también pone en pista una M1 con Cal Crutchlow a los mandos, Honda a Stefan Bradl y Ducati solo puede dejar la Desmosedici en manos de Michele Pirro, como Aprilia su RS-GP en Lorenzo Savadori. Este es un test muy importante para KTM, que cuenta con Pol Espargaró y Dani Pedrosa como pilotos de test. Y, como debutante en MotoGP, Pedro Acosta está con la KTM del GasGas Tech3.

Cómo ver y seguir el test Shakedown de Sepang 2024 de MotoGP

El Shakedon de MotoGP 2024 en Sepang no se puede seguir en directo ni ver por televisión.

IRTA (International Road Racing Team Association), la asociación de equipos que toman parte en MotoGP es la encargada de organizar y controlar los test de pretemporada del campeonato del mundo, incluido el shakedown que se celebra en Sepang del 1 al 3 de febrero.

Al no ser un test oficial de pretemporada, el promotor del campeonato, Dorna, no toma la responsabilidad en la organización, por lo que deja en manos de IRTA la acreditación y gestión de los medios. Históricamente, el shakedown ha sido siempre un test de probadores y debutantes cerrado al público y los medios. Esta vez, la inclusión de pilotos titulares por las concesiones, ha hecho despertar un mayor interés por parte de los aficionados. Sin embargo, no hay cambios en la política organizativa por parte de IRTA, por lo que no hay ni cámaras ni acceso al cronometraje.

En principio, los pilotos tampoco ofrecerán las habituales ruedas de prensa tras el shakedown. De cara al test de pretemporada en Sepang del 6 al 8 de febrero, el acceso será abierto, tanto para los medios como para seguir los cronometrajes de la tres jornadas de pruebas colectivas.