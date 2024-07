Sergio García, sobre subir a MotoGP: "Está claro que Yamaha sería una opción"

Sergio García Dols vive un fantástico momento en su carrera deportiva. El piloto de Burriana se ha mostrado como la referencia del Mundial de Moto2 tras el cambio de los neumáticos Dunlop a los Pirelli, y tras ocho grandes premios es el líder de la clasificación general.

Con el nuevo proyecto del MT Helmets - MSi, manda con 138 puntos por delante de su compañero de equipo, Ai Ogura, a 14 tras el pasado Gran Premio de Países Bajos. Y lo hace con dos victorias en su haber (en Estados Unidos y en Francia) y otros tres podios (en Losail, Montmeló y Assen). Unas estadísticas que le han valido comparaciones con leyendas como Dani Pedrosa, por su estilo de pilotaje tan característico, y que de manera irremediable le han metido de lleno en el mercado de pilotos de MotoGP para dar el salto de categoría de cara a la temporada 2025.

Los rumores apuntan a que algunas fábricas se han fijado en él, y éstos no paran de intensificarse con declaraciones como las que hizo Fabio Quartararo este pasado jueves en Sachsenring. Al ser cuestionado sobre qué pilotos querría ver en el nuevo equipo satélite con carácter oficial de Yamaha, el Pramac Racing tras su separación de Ducati, el galo no titubeó ni un momento: apuntó a Sergio García y a Fabio Di Giannantonio, que tiene detrás el interés de los de Iwata y de los de Borgo Panigale, para que se quede en el VR46.

Massimo Meregalli, director deportivo de Yamaha, confirmó el interés en el italiano y explicó que, en función de su decisión, ejecutarían un plan u otro para el segundo piloto, sin nombrar a García. Pero Sergio, por su parte, habló el viernes por la mañana en DAZN sobre sus opciones para subir a MotoGP, y dejó claro que si se le presenta la oportunidad, dará el salto y dejará atrás la clase intermedia del campeonato.

"Uno de los objetivos también es ese, ¿no? Si me llega la oportunidad de correr en MotoGP la voy a aceptar", empezó diciendo el valenciano, que posteriormente no ofreció una respuesta negativa a si había habido ya interés de equipos de la categoría reina en él: "Bueno, eso es una cosa que no me gusta decir. Si sale bien todo y se puede, pronto lo sabremos".

Además, García opinó de las palabras de Quartararo: "Bueno, yo encantado de ser compañero suyo. Yo con Fabio tengo una gran relación, creo que es un pilotazo y me he fijado mucho en él. Está claro que Yamaha sería una opción para subir, están haciendo un gran trabajo, y, ¿por qué no? Ojalá se pueda hacer", finalizó.