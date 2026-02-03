Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP

Sepang test MotoGP: Quartararo se fractura un dedo y volverá a casa antes de hora

Fabio Quartararo sufrió una fuerte caída nada más comenzar el test de pretemporada de MotoGP en Sepang, y aunque volvió a subirse a la moto tiene un dedo roto y volverá a casa para recuperarse.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang (Enviado Especial).- La estrella francesa de Yamaha se fue al suelo nada más comenzar la pretemporada oficial de MotoGP, que este martes ha arrancado con el test de Sepang. El piloto galo, que afronta su última temporada con la casa de Iwata antes de irse a Honda en 2027, salió a pista y completó ocho vueltas en la sesión matinal, antes de caerse en la curva cinco y golpearse contra el suelo con dureza, terminando 20º en la hoja de tiempos (1.59.886).

Inicialmente se dijo que Fabio Quartararo sufría algunas laceraciones en la pierna y que esta dolorido, pero por la tarde, el galo volvió a salir a pista para completar 16 vueltas más y escalar hasta la octava posición en la hoja de tiempos (1.57.869). Todo ello pese a que se acabó confirmando una fractura en el dedo de una mano.

Quartararo, gracias a las concesiones de Yamaha, ya pudo rodar la pasada semana dos días en Sepang con la nueva Yamaha V4, por lo que tomó la decisión de volver a casa para recuperarse.

El brazo de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tras su caída

El brazo de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tras su caída

"Empiezo muy duro la temporada", bromeó el galo al final del día, mostrando una laceración en su pierna tras la caída de la mañana. "Por suerte pude probar dos días en el Shakedown", añadió.

Fabio se recuperará en casa y espera estar listo para el siguiente y último test de pretemporada, el 21 y 22 de febrero en Tailandia.

"Me he roto el dedo corazón de la mano derecha", informó Fabio. "Ya probamos todo lo que teníamos que probar. Pero hemos hecho más de lo necesario, de modo que hemos decidido parar, recuperarme y volver en Buriram".

Fabio Quartararo se ha fracturado un dedo en la caída del test de Sepang

Fabio Quartararo se ha fracturado un dedo en la caída del test de Sepang

Foto de: Oriol Puigdemont

Pese a la fractura, por la tarde volvió sobre la moto, por lo que puede pilotar aparentemente.

"No me impide pilotar, puedo frenar con un dedo, no pasa nada. Pero es sobre todo cuando hay que cambiar de dirección, en cuanto hay un pequeño movimiento. Incluso al pisar una banda sonora, las vibraciones me duele. Y ha estado sangrando desde esta mañana".

"El equipo me dijo de parar, pero lo intenté. Siempre quiero vivir el presente y esforzarme al máximo", dijo un Fabio que asegura seguir involucrado en el proyecto. "Para mí, eso es lo que me mantiene motivado, mantenerme activo y me lleva a darlo todo".

Sobre la dinámica del accidente, que se produjo al perder la parte delantera de su Yamaha en la curva 5, revolcándose por la grava, el galo explicó que "el impacto fue duro, pero lo peor fueron las volteretas. Sinceramente, no hay explicación. La temperatura era buena. Incluso entré un poco más lento que en las vueltas anteriores. Simplemente perdí el tren delantero", valoró.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Para Yamaha la pretemporada es muy importante, ya que el fabricante está migrando de su motor de toda la vida, el cuatro en línea, a una nueva versión V4.

"Algunas sensaciones son buenas. Luego hay bastantes malas", explicó sobre la nueva moto. "En fin, creo que tenemos que mejorar mucho la velocidad punta, mejorar mucho cuando frenamos en pista y queremos girar, pero la moto sigue sin girar", añade.

"No hemos ganado mucho en comparación con la moto del año pasado", en cuanto al giro. "Pero sí hemos perdido mucho".

No todo es negativo, también hay algo bueno en la nueva V4: "Sobre todo en la frenada. Podemos frenar un poco mejor con ambas ruedas y la parte trasera es más estable".

"Ya estoy completamente adaptado al V4. Ya he cambiado todo lo que había que cambiar. Además, creo que nuestro motor no es igual que el del resto", dejó en el aire. "Sabemos que estamos muy lejos, hay que aceptarlo", remató el chico de la Costa Azul.

