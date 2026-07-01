Sepang renueva como sede del GP de Malasia de MotoGP

El Circuito Internacional de Sepang seguirá en el calendario del Mundial de MotoGP durante los próximos cinco años, entre las temporadas 2027 y 2031. Así lo ha confirmado este miércoles el propio campeonato, a través de un comunicado.

El contrato del Gran Premio de Malasia con MotoGP Sports Entertainment Group, antigua Dorna, expiraba en este 2026, con la edición de la cita que se va a disputar entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, antes de que el Mundial se cierre en Qatar, Portugal y Valencia. Sin embargo, el CEO de la pista malasia, Azhan Shafriman Hanif, adelantó a Motorsport.com que el acuerdo de renovación estaba próximo, y que se cerraría en estos meses.

Dicho y hecho. Tras un nuevo contrato aprobado recientemente por el Gobierno de Malasia, Sepang seguirá acogiendo MotoGP hasta 2031, algo que ya hace de manera casi ininterrumpida desde 1999 (menos en 2020 y 2021 por la pandemia del COVID-19). La icónica pista diseñada por Hermann Tilke tomó el relevo de los circuitos de Johor (1998) y Shah Alam (1991-1997) como sedes del GP de Malasia, un país en el que MotoGP tiene cada vez más presencia, acogiendo siempre el primer test de pretemporada, e incluso la presentación conjunta de esta temporada 2026, en la capital, Kuala Lumpur.

El ministro nacional de Juventud y Deportes, el Dr. Mohammed Taufiq Johari, dijo: "Estamos encantados de que el Gobierno haya concedido la aprobación completa, en la reunión del Gabinete del 15 de abril de 2026, para la renovación del GP de Malasia de MotoGP de 2027 a 2031. Esta renovación va más allá de asegurar el lugar de Malasia en el calendario mundial de MotoGP".

"Refleja nuestro compromiso de reforzar la posición de Malasia como destino líder de los deportes de motor, al mismo tiempo que crea oportunidades mediante el crecimiento económico, el desarrollo del talento y la expansión de la industria. Más importante aún, MotoGP se ha convertido en una plataforma que une a los malasios, refuerza nuestro sentimiento de orgullo nacional y sigue siendo el evento deportivo internacional de mayor recorrido de Malasia desde su primera edición, en 1991".

Pitlane del circuito de Sepang, Malasia Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network

El CEO de MotoGP SEG, Carmelo Ezpeleta, añadió: "Malasia es un mercado importante para MotoGP, donde tenemos una sólida base de aficionados y hemos visto cómo el impacto económico positivo del campeonato aumenta año tras año. Ahora, aspiramos a hacer crecer ambos exponencialmente".

"Sepang es un hogar fantástico para nuestro deporte, bien conectado con una de las ciudades verdaderamente globales del mundo: Kuala Lumpur, la ciudad anfitriona de nuestra inolvidable presentación de la temporada 2026. Grandes carreras, pasión local y atractivo internacional crean cada año un evento inolvidable en Malasia, y esperamos volver hasta 2031".

Cabe recordar que la edición de la temporada 2025 del Gran Premio, ganada por Alex Márquez sobre Pedro Acosta y Joan Mir, registró la mayor asistencia de su historia, con un total de 190,977 espectadores, "demostrando el atractivo cada vez mayor del evento tanto entre los aficionados locales como entre los visitantes internacionales", indicó el campeonato en un comunicado.