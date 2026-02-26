Viñales: "La sensación con KTM es que los cuatro pilotos tenemos el mismo valor"
Maverick Viñales fue uno de los protagonistas del invierno por su trabajo junto al campeonísimo Jorge Lorenzo, una efervescencia que se vio, en parte, detenida tras el test de Buriram.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- No salió contento el corredor de Tech3 KTM de los últimos ensayos de la pretemporada, ya que no tuvo tiempo de preparar la carrera de este fin de semana en el que arranca el campeonato del mundo con el Gran Premio de Tailandia.
"Por fin empezamos la temporada", dijo Maverick Viñales este jueves en la previa del fin de semana de apertura en Buriram.
"No es que no estuviera contento tras el test, siempre hay que aprovechar al máximo cada entrenamiento. Obviamente, terminé el test con la sensación de que necesitaba trabajar más en mí mismo, pero aun así necesitamos muchas cosas que probar, así que aprovecharemos el fin de semana para completar el trabajo que dejamos en el test. No es ideal, pero tenemos tiempo", calculó.
Tras un invierno muy intenso entrenando con Jorge Lorenzo, el tricampeón acompañó a Maverick en los test. "Sí, también estuvo aquí. Así que sí, es muy importante empezar la temporada y trabajar duro para entender dónde estamos y cómo mejorar, porque sin duda tendremos que mejorar", avisó.
"Creo que en los FP1 simplemente saldré a pilotar, ver la pista y, bueno, dar muchas vueltas, pero comprobar que todo esté bien, las dos motos, porque probablemente tendremos los mejores neumáticos por la tarde, así que los neumáticos de competición los tendremos por la tarde y el FP1 lo aprovecharemos para rodar".
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto via Getty Images
Viñales sufrió el pasado año una inoportuna lesión en Alemania, justo cuando esta en su mejor momento y liderando el proyecto de KTM.
"Pilotando la moto creo que puedo estar al mismo nivel. Pero quiero mejorar, así que el nivel del año pasado no me bastó; tengo que mejorar un poco. Ahora tengo más experiencia con la moto, también con el equipo, con mi jefe de mecánicos, así que creo que podemos encontrar la manera de ser más rápidos que el año pasado", se mostró ambicioso el catalán.
En su segundo año con las motos naranjas, Maverick espera seguir contando con la confianza de la fábrica a nivel de material.
"La sensación que tengo con KTM es que los cuatro pilotos tenemos la misma importancia en el equipo. Es una fábrica donde si eres capaz de explicar bien las cosas, ser positivo y mostrarles el camino, te seguirán. Así que no tienen que fijarse demasiado en lo que dicen: bueno, hay que ser rápido; obviamente, hay que ser el más rápido de la fábrica para recibir el material primero, como nosotros. Pero en términos de desarrollo, creo que si eres bueno, no importa demasiado si eres primero, segundo, tercero o cuarto".
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, habla con Jorge Lorenzo
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Antes de empezar, Viñales no se quiere marcar metas a lo loco.
"Estableceré expectativas después de la carrera de Qatar. Creo que quiero ceder algo de tiempo para trabajar, modificar y aprender. Obviamente, quizás empecemos aquí y estemos en la cima, no lo sabemos ahora. Pero creo que las tres primeras carreras no serán importantes para la temporada. Así que debemos estar abiertos a enfrentarnos a algunas dificultades ahora y luego revertir la situación como hicimos el año pasado", traza su estrategia.
Aunque Maverick tiene la palabra de la fábrica de pasar al equipo oficial en 2027, el español no quiere adelantar acontecimientos.
"Creo que me centraré en 2026, porque para mí es demasiado pronto. Porque no se sabe nada. No se conocen los proyectos, no se sabe si harán una buena moto o no en 2027. Así que es difícil. Se apuesta a la lotería ahora mismo, porque para mí es demasiado pronto. Pero parece que la mayoría de los pilotos lo tienen todo hecho, así que no lo sé", valoró antes de asegurar que de su parte, "de momento no. De momento no hay nada", zanja.
